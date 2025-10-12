ข่าวกีฬาฟุตบอล

เดนมาร์ก พบ กรีซ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 12 ต.ค. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 12 ต.ค. 2568 17:15 น.| อัปเดต: 10 ต.ค. 2568 16:18 น.
55

12 ตุลาคม 2568 เวลา 01.45 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป คู่ระหว่าง เดนมาร์ก พบ กรีซ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 เดนมาร์ก VS กรีซ ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป
  • แมตช์การแข่งขัน : เดนมาร์ก พบ กรีซ
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2568 เวลา 01.45 น. (เช้ามืดวันจันทร์)
  • สนาม : พาร์เค่น
  • ถ่ายทอดสด : Monomax

วิเคราะห์บอล เดนมาร์ก – กรีซ

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

เดนมาร์ก

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพโคนม ภายใต้การคุมทีมของ ไบรอัน รีเมอร์ ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน ทำให้พร้อมแข้งที่ดีที่สุดลงสนาม

คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย แคสเปอร์ ชไมเคิ่ล, อันเดรียส คริสเตนเซ่น, โยอาคิม แอนเดอร์เซ่น, ยานนิค เวสเตอการ์ด, กุสตาฟ อิซัคเซ่น, ปิแอร์ ฮอยเบียร์, มอร์เท่น ยุลมันด์, พาทริค ดอร์กู, มิคเกล ดาร์มสการ์ด, วิคเตอร์ โฟรโฮลด์ต และ ราสมุส ฮอยลุนด์

Credit : Herrelandsholdet

กรีซ

ขณะที่ทีมเยือน ของกุนซือ อิวาน โยวาโนวิช เองก็ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเช่นกัน พร้อมส่งชุดที่ดีที่สุดลงสนามในเกมนี้

คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย คอนสแตนตินอส โซลาคิส, จอร์จอส วาเกียนนิดิส, คอนสแตนตินอส มาฟโรปานอส, คอนสแตนตินอส คูลิราคิส, คอสตาส ซิมิกาส, ดิมิทริส คูเบลิส, คริสตอส ซาไฟริส, จอร์จอส มาซูราส, อนาสตาซิออส บากาเซตาส, คริสตอส ซิลิส และ วานเกลิส พาฟลิดิส

Credit : ΕΛΛΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ (GREECE NATIONAL TEAM)

สถิติการพบกันของ เดนมาร์ก – กรีซ

ผลการพบกันของทั้งสองทีม

  • 08/09/25 กรีซ 0-3 เดนมาร์ก (คัดบอลโลก)
  • 11/02/09 กรีซ 1-1 เดนมาร์ก (กระชับมิตร)
  • 08/10/05 เดนมาร์ก 1-0 กรีซ (คัดบอลโลก)
  • 09/02/05 กรีซ 2-1 เดนมาร์ก (คัดบอลโลก)

ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ เดนมาร์ก

  • 09/10/25 ชนะ เบลารุส 6-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 08/09/25 ชนะ กรีซ 3-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 05/09/25 เสมอ สกอตแลนด์ 0-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 10/06/25 ชนะ ลิทัวเนีย 5-0 (กระชับมิตร)
  • 07/06/25 ชนะ ไอร์แลนด์เหนือ 2-1 (กระชับมิตร)

ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ กรีซ

  • 09/10/25 แพ้ สกอตแลนด์ 1-3 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 08/09/25 แพ้ เดนมาร์ก 0-3 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 05/09/25 ชนะ เบลารุส 5-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 10/06/25 ชนะ บัลแกเรีย 4-0 (กระชับมิตร)
  • 07/06/25 ชนะ สโลวาเกีย 4-1 (กระชับมิตร)
Credit : Herrelandsholdet

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

เดนมาร์ก (3-4-2-1) : แคสเปอร์ ชไมเคิ่ล (GK) – อันเดรียส คริสเตนเซ่น, โยอาคิม แอนเดอร์เซ่น, ยานนิค เวสเตอการ์ด – กุสตาฟ อิซัคเซ่น, ปิแอร์ ฮอยเบียร์, มอร์เท่น ยุลมันด์, พาทริค ดอร์กู – มิคเกล ดาร์มสการ์ด, วิคเตอร์ โฟรโฮลด์ต – ราสมุส ฮอยลุนด์

กรีซ (4-2-3-1) : คอนสแตนตินอส โซลาคิส (GK) – จอร์จอส วาเกียนนิดิส, คอนสแตนตินอส มาฟโรปานอส, คอนสแตนตินอส คูลิราคิส, คอสตาส ซิมิกาส – ดิมิทริส คูเบลิส, คริสตอส ซาไฟริส – จอร์จอส มาซูราส, อนาสตาซิออส บากาเซตาส, คริสตอส ซิลิส – วานเกลิส พาฟลิดิส

Credit : ΕΛΛΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ (GREECE NATIONAL TEAM)

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป

เดนมาร์ก 2-0 กรีซ

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

โครเอเชีย พบ ยิบรอลตาร์ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 12 ต.ค. 68

2 นาที ที่แล้ว
กัน จอมพลัง เผยมกัมพูชาเตรียมเล่นข่าว อังคณา เตือนอินฟลูฯ เปิดเสียงผีชายแดน ข่าว

เป็นเรื่อง! กัน จอมพลัง ลั่น เขมรเตรียมเล่นข่าวเปิดเสียงผี ถูกใช้ประโยชน์ทำร้ายไทย

26 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เดนมาร์ก พบ กรีซ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 12 ต.ค. 68

31 นาที ที่แล้ว
ร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เข้าร่วมคนละครึ่งพลัสได้ไหม เศรษฐกิจ

เคลียร์ชัด ร้านค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์-หวย เข้าร่วมคนละครึ่งพลัสได้ไหม

46 นาที ที่แล้ว
WDT แจ้งความพ่อเด็กถูกสุนัขจรจัดกัด ข่าวอาชญากรรม

สวนดราม่ารักสัตว์ไม่ลืมหูลืมตา “WTD” ยันไม่ถอนแจ้งความ ปมพ่อเด็กไล่ตีสุนัขกัดลูกสาว 2 ขวบ

58 นาที ที่แล้ว
แพรรี่ เดือด พระสันติ โพสต์ภาพตัดต่อ-ล้อเลียนเป็นสัตว์กินหญ้า ข่าว

แพรรี่ เดือด ‘พระสันติ’ ตัดต่อรูปกินหญ้า ลั่น หัวโล้นแต่ทำตัวแบบนี้ ไม่มีวัดอยู่ก็หาว่ารังแก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

มารายห์ แครี สวมเดรสผ้าไหมไทย “SIRIVANNAVARI” โดยองค์ดีไซเนอร์ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนคลับแฉอดีตต้นสังกัด อวี๋เหมิงหลง 8 ศิลปินตายปริศนา บันเทิง

ขุดประวัติสยอง ดาราร่วมค่าย ‘อวี๋เหมิงหลง’ เสียชีวิต 6 ราย ตกตึก-หายตัวปริศนา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัน จอมพลัง สวนกลับ สว.อังคณา วิจารณ์ปมเปิดเสียงผีก่อกวนชายแดนกัมพูชา ข่าว

กัน จอมพลัง โต้ ‘อังคณา’ ปมเปิดเสียงผี ลั่น กินเงินเดือนไทย ทำไมปกป้องเขมร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เนเธอร์แลนด์ พบ ฟินแลนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 12 ต.ค. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอียน วัตกินส์ Ian Watkins เสียชีวิต ถูกนักโทษด้วยกันทำร้าย บันเทิง

อดีตนักร้อง Lostprophets ผู้ก่อคดีใคร่เด็ก ดับอนาถคาคุก เปิดปมสลดก่อนลาโลกวัย 48 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ ข่าว

ดีอีสั่งกรมอุตุฯ ระวังฝนหนัก 12-18 ต.ค.นี้ เน้นบูรณาการข้อมูล “เตือนภัยแม่นยำ”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
จางแฮยอง นักร้องสมาชิกวง F-IV เสียชีวิตแล้วในวัย 45 ปี บันเทิงเกาหลี

อาลัย จางแฮยอง นักร้องเสียงดี สู้มะเร็งคนเดียว ไม่บอกใคร ก่อนจากไปในวัย 45

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
จัดสรรแพทย์ปีงบประมาณ 2569 ข่าว

ปลัดสธ. แจงสถานการณ์แพทย์ทำงานจริงแค่ 72% “บึงกาฬ” ขาดแคลนสุด-เสนอ 6 ทางแก้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อเทศประณามไทยแฉกัน จอมพลังร่วมมือทหาร-ผู้ว่าฯ ก่อกวนชายแดน ข่าว

กัมพูชาอ้างสื่อนอก ประณามไทย ชี้ ‘กัน จอมพลัง’ ใช้เสียงผีก่อกวน ทำเด็ก-คนแก่นอนไม่หลับ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สระแก้วซ้อมแผนอพยพ 4 อำเภอ ข่าว

สระแก้ว ซ้อมแผนอพยพ 4 อำเภอ ชรบ.ลุ้น ผู้ว่าฯ เสนอเยียวยาหัวละ 1000 บ.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ปิงปองน้องเพชรกล้า เด็กชายนำโชค งวด 16 ตุลาคม 2568 เลขเด็ด

เลขเด็ดงวดนี้ 16 10 68 ปิงปองน้องเพชรกล้า ส่งสัญญาณรวย เด็กชายนำโชคแจกให้ 2 ตัวตรง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฮลิคอปเตอร์ตกที่แคลิฟอร์เนีย ข่าวต่างประเทศ

คลิปนาทีระทึก “เฮลิคอปเตอร์” หมุนเคว้งก่อนโหม่งโลกต่อหน้าฝูงชน พบเจ็บ 5 ราย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสร้านค้า คุณสมบัติ-วิธีสมัคร เช็กร้านค้ามีสิทธิเข้าร่วม

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรงพยาบาลช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ข่าว

แห่ชื่นชม หัวจิตหัวใจทีมหมอผ่าตัด ขนผู้เชี่ยวชาญข้ามจังหวัด “ช่วยลูกช้างใจสู้”

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส 2568 สำหรับประชาชน เศรษฐกิจ

วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส ใครได้สิทธิ์-ใช้เงินวันไหน เช็กทุกเงื่อนไข ก่อน 20 ต.ค.นี้

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอ๊ดคาราบาว การเมืองวันนี้ 12 ตุลาคม 2568 บันเทิง

แอ๊ด คาราบาว เล่าเหตุลบโพสต์ พลาดยุ่งการเมือง ลั่นแรง “เลิกโพสต์ครับ พี่น้อง”

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไดแอน คีตัน นักแสดงเสียชีวิตในวัย 79 ปี ข่าวต่างประเทศ

อาลัย Diane Keaton นักแสดงเจ้าของออสการ์ เสียชีวิตในวัย 79 ปี ตำนานแฟชั่นไอคอน

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อกัมพูชา ประณาม ไทย &quot;ไร้มนุษยธรรม&quot; เปิดเครื่องเสียงทั้งคืน ทำชาวเขมรทรมาน ข่าว

สื่อกัมพูชา ประณาม ไทย “ไร้มนุษยธรรม” เปิดเครื่องเสียงทั้งคืน ทำชาวเขมรทรมาน

24 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอยท่าพระจันทร์ คนทำพระปลอม ข่าว

“บอย ท่าพระจันทร์” จวกคอลเซ็นเตอร์ในคราบคนขายพระปลอม ทำลายความจริงวงการ

1 วัน ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 12 ต.ค. 2568 17:15 น.| อัปเดต: 10 ต.ค. 2568 16:18 น.
55
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กัน จอมพลัง เผยมกัมพูชาเตรียมเล่นข่าว อังคณา เตือนอินฟลูฯ เปิดเสียงผีชายแดน

เป็นเรื่อง! กัน จอมพลัง ลั่น เขมรเตรียมเล่นข่าวเปิดเสียงผี ถูกใช้ประโยชน์ทำร้ายไทย

เผยแพร่: 12 ตุลาคม 2568
ร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เข้าร่วมคนละครึ่งพลัสได้ไหม

เคลียร์ชัด ร้านค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์-หวย เข้าร่วมคนละครึ่งพลัสได้ไหม

เผยแพร่: 12 ตุลาคม 2568
WDT แจ้งความพ่อเด็กถูกสุนัขจรจัดกัด

สวนดราม่ารักสัตว์ไม่ลืมหูลืมตา “WTD” ยันไม่ถอนแจ้งความ ปมพ่อเด็กไล่ตีสุนัขกัดลูกสาว 2 ขวบ

เผยแพร่: 12 ตุลาคม 2568
แพรรี่ เดือด พระสันติ โพสต์ภาพตัดต่อ-ล้อเลียนเป็นสัตว์กินหญ้า

แพรรี่ เดือด ‘พระสันติ’ ตัดต่อรูปกินหญ้า ลั่น หัวโล้นแต่ทำตัวแบบนี้ ไม่มีวัดอยู่ก็หาว่ารังแก

เผยแพร่: 12 ตุลาคม 2568
Back to top button