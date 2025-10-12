เดนมาร์ก พบ กรีซ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 12 ต.ค. 68

12 ตุลาคม 2568 เวลา 01.45 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป คู่ระหว่าง เดนมาร์ก พบ กรีซ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 เดนมาร์ก VS กรีซ ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป
- แมตช์การแข่งขัน : เดนมาร์ก พบ กรีซ
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2568 เวลา 01.45 น. (เช้ามืดวันจันทร์)
- สนาม : พาร์เค่น
- ถ่ายทอดสด : Monomax
วิเคราะห์บอล เดนมาร์ก – กรีซ
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
เดนมาร์ก
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพโคนม ภายใต้การคุมทีมของ ไบรอัน รีเมอร์ ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน ทำให้พร้อมแข้งที่ดีที่สุดลงสนาม
คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย แคสเปอร์ ชไมเคิ่ล, อันเดรียส คริสเตนเซ่น, โยอาคิม แอนเดอร์เซ่น, ยานนิค เวสเตอการ์ด, กุสตาฟ อิซัคเซ่น, ปิแอร์ ฮอยเบียร์, มอร์เท่น ยุลมันด์, พาทริค ดอร์กู, มิคเกล ดาร์มสการ์ด, วิคเตอร์ โฟรโฮลด์ต และ ราสมุส ฮอยลุนด์
กรีซ
ขณะที่ทีมเยือน ของกุนซือ อิวาน โยวาโนวิช เองก็ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเช่นกัน พร้อมส่งชุดที่ดีที่สุดลงสนามในเกมนี้
คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย คอนสแตนตินอส โซลาคิส, จอร์จอส วาเกียนนิดิส, คอนสแตนตินอส มาฟโรปานอส, คอนสแตนตินอส คูลิราคิส, คอสตาส ซิมิกาส, ดิมิทริส คูเบลิส, คริสตอส ซาไฟริส, จอร์จอส มาซูราส, อนาสตาซิออส บากาเซตาส, คริสตอส ซิลิส และ วานเกลิส พาฟลิดิส
สถิติการพบกันของ เดนมาร์ก – กรีซ
ผลการพบกันของทั้งสองทีม
- 08/09/25 กรีซ 0-3 เดนมาร์ก (คัดบอลโลก)
- 11/02/09 กรีซ 1-1 เดนมาร์ก (กระชับมิตร)
- 08/10/05 เดนมาร์ก 1-0 กรีซ (คัดบอลโลก)
- 09/02/05 กรีซ 2-1 เดนมาร์ก (คัดบอลโลก)
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ เดนมาร์ก
- 09/10/25 ชนะ เบลารุส 6-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 08/09/25 ชนะ กรีซ 3-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 05/09/25 เสมอ สกอตแลนด์ 0-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 10/06/25 ชนะ ลิทัวเนีย 5-0 (กระชับมิตร)
- 07/06/25 ชนะ ไอร์แลนด์เหนือ 2-1 (กระชับมิตร)
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ กรีซ
- 09/10/25 แพ้ สกอตแลนด์ 1-3 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 08/09/25 แพ้ เดนมาร์ก 0-3 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 05/09/25 ชนะ เบลารุส 5-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 10/06/25 ชนะ บัลแกเรีย 4-0 (กระชับมิตร)
- 07/06/25 ชนะ สโลวาเกีย 4-1 (กระชับมิตร)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
เดนมาร์ก (3-4-2-1) : แคสเปอร์ ชไมเคิ่ล (GK) – อันเดรียส คริสเตนเซ่น, โยอาคิม แอนเดอร์เซ่น, ยานนิค เวสเตอการ์ด – กุสตาฟ อิซัคเซ่น, ปิแอร์ ฮอยเบียร์, มอร์เท่น ยุลมันด์, พาทริค ดอร์กู – มิคเกล ดาร์มสการ์ด, วิคเตอร์ โฟรโฮลด์ต – ราสมุส ฮอยลุนด์
กรีซ (4-2-3-1) : คอนสแตนตินอส โซลาคิส (GK) – จอร์จอส วาเกียนนิดิส, คอนสแตนตินอส มาฟโรปานอส, คอนสแตนตินอส คูลิราคิส, คอสตาส ซิมิกาส – ดิมิทริส คูเบลิส, คริสตอส ซาไฟริส – จอร์จอส มาซูราส, อนาสตาซิออส บากาเซตาส, คริสตอส ซิลิส – วานเกลิส พาฟลิดิส
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป
เดนมาร์ก 2-0 กรีซ
