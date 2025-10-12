สระแก้ว ซ้อมแผนอพยพ เช็กชื่อ 4 อำเภอชายแดน ชรบ.ลุ้น ผู้ว่าฯ เสนอเยียวยาหัวละ 1000
จังหวัดสระแก้ว เดินหน้าซ้อมแผนอพยพประชาชน 4 อำเภอชายแดน ตรวจสอบสถานการณ์และความพร้อมล่าสุดที่นี่ หลังพ่อเมืองสระแก้วลงพื้นที่วันนี้ 12 ตุลาคม 2568 เน้นย้ำทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ สิ่งที่เป็นห่วงมาก คือ กลุ่มเปราะบาง ทั้งผู้ป่วยติดเตียง เด็กเล็ก และผู้สูงอายุ ซึ่งกลุ่มนี้ต้องอพยพเป็นกลุ่มแรก
จากกรณีสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ จ.สระแก้ว ยังตึงเครียดภายหลังอีกฝ่ายปฏิเสธความร่วมมือในการอพยพชาวเขมรที่รุกล้ำออกจากพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้ว โดยเจ้าหน้าที่ของไทยได้เข้าเก็บกู้ทุ่นระเบิด เมื่อวานนี้ (11 ต.ค.68) โดยชุดตรวจค้นวัตถุระเบิด ฉก.อรัญประเทศ สามารถตรวจพบ “ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล” ชนิด PMN จำนวน 3 ทุ่น ที่บ้านหนองหญ้าแก้ว
ล่าสุดเมื่อเวลา 09.00 น.ที่ผ่านมา มีรายงานว่า จังหวัดสระแก้วจัดฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชนจากพื้นที่ชายแดน ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่ปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการภาวะวิกฤตและสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมีหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งทหาร ปกครอง ตำรวจ อปพร. ผู้นำชุมชน หน่วยกู้ภัย และอาสาสมัคร เข้าร่วมบูรณาการฝึกซ้อม
การซ้อมอพยพดังกล่าวนั้น ถือเป็นการจำลองสถานการณ์อพยพให้กับชาวบ้านใน 4 อำเภอของจ.สระแก้ว ได้แก่
- อ.ตาพระยา
- อ.โคกสูง
- อ.วัฒนานคร
- อ.คลองหาด
โดยมีเป้าหมายเพื่อไปยังศูนย์พักพิง จ.สระแก้ว โดยมีหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นร่วมควบคุมการเคลื่อนย้ายและดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด
นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ตนมาวันนี้เพราะตั้งใจจะทำความเข้าใจกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ สิ่งที่เป็นห่วงมาก คือ กลุ่มเปราะบาง ทั้งผู้ป่วยติดเตียง เด็กเล็ก และผู้สูงอายุ ซึ่งกลุ่มนี้ต้องอพยพเป็นกลุ่มแรก และต้องสำรวจข้อมูลบุคคลเหล่านี้ไว้ก่อนว่าอยู่บ้านหลังไหนบ้าง ซึ่ง อสม.ทราบข้อมูลนี้ ขณะเดียวกันได้ประสานไปยังรถของทาง อบต.เพื่อช่วยอพยพกระจายไปยังพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้าน
นอกจากนี้ พ่อเมืองสระแก้วยังได้สั่งการให้จัดทำโรงพยาบาลสนามสำหรับแยกผู้ป่วยติดเตียงไปพักฟื้น โดยมีแพทย์และพยาบาลดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะต้องแยกออกจากศูนย์อพยพ เพื่อไม่ให้การดูแลลำบาก
เท่านั้นไม่พอ ผู้ว่าฯ สระแก้วยังได้เสนอแนวคิดจัดสรรเงินเยียวยาให้เจ้าหน้าที่ ชุดชรบ.หมู่บ้านที่ไม่ได้อพยพ และยังคงปฎิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งตลอดระยะเวลาในช่วงเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยเตรียมส่งเรื่องเสนอขึ้นไปยัง “กระทรวงมหาดไทย” ซึ่งบุคคลกลุ่มนี้ทำงานอย่างเต็มที่ ทั้งกลางวัน และกลางคืน นับว่าทำงานอย่างเต็มที่ในช่วงอพยพ
โดยจะทำหนังสือให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณา สนับสนุนเป็นเงินเยียวยารายละ 1000 บาท เชื่อว่าหาก หลักการนี้ได้รับการพิจารณาเชื่อว่า เจ้าหน้าที่ชุดชรบ.หมู่บ้าน ในพื้นที่ที่อพยพทั้ง 7 จังหวัดของประเทศไทยก็จะได้กำลังใจในครั้งนี้ด้วย และสำหรับบทเรียนจากการอพยพครั้งที่ผ่านมา ที่จะนำมาพัฒนาในการฝึกซ้อมแผนการอพยพครั้งนี้ก็คือการลงทะเบียน อย่างเป็นระเบียบ เพื่อให้วันและเวลา สถานที่ จำนวนผู้อพยพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการคัดแยกแบ่งแยกหมู่บ้าน ตำบล ที่ชัดเจน รวมทั้งจะนำเสนอให้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อให้กลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงได้เข้ามาอาศัยแบ่งแยกกับกลุ่มผู้อพยพเพื่อ การทำงานที่ง่ายขึ้นของเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาล
ผู้ว่า ฯ สระแก้ว เน้นย้ำว่า เหตุการณ์ไม่คาดฝัน-ไม่มีใครทราบได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ สิ่งสำคัญที่สุดคือการเตรียมความพร้อม การพูดคุย และการวางแผน โดยได้มีการกำหนดไว้แล้วว่าหมู่บ้านไหนไปจุดใด โดยหน่วยงานราชการทุกฝ่ายคาดหวังให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด ทั้งกระบวนการในการอพยพ อยากให้มีความปลอดภัยตั้งแต่ต้นทาง จนถึงปลายทาง
ทั้งนี้เชื่อมั่นว่า คนที่เคยอพยพจะเข้าใจถึงน้ำใจคนไทยว่าที่ศูนย์พักพิงมีความปลอดภัยมีความพร้อมในการดูแลอำนวยความสะดวก ทั้งงบประมาณจากภาครัฐและน้ำใจจากคนไทยที่หลั่งไหลเข้ามาช่วยให้คนชายแดนได้ผ่านพ้นวิกฤติ.
