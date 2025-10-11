สื่อกัมพูชา ประณาม ไทย “ไร้มนุษยธรรม” เปิดเครื่องเสียงทั้งคืน ทำชาวเขมรทรมาน
สื่อกัมพูชา ประณาม ไทย “เหยียดเชื้อชาติ-ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง” หลังเปิดเครื่องขยายเสียงเป็นเสียงผีและเสียงเครื่องบินใส่หมู่บ้านเปรยจันตลอดทั้งคืน
สถานการณ์ความขัดแย้งตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชาถูกยกระดับขึ้นไปอีกขั้น หลังจากตลอดคืนที่ผ่านมาทางฝั่งไทยได้เปิดศึกด้วยการเปิดเสียงผีและเสียงเครื่องบินผ่านเครื่องขยายเสียง และหันไปทางฝั่งกัมพูชา
ล่าสุดเฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว รายงานว่า สำนักข่าว “เฟรชนิวส์” ของกัมพูชา ได้รายงานข่าวดังกล่าว พร้อมประณามฝ่ายไทยอย่างรุนแรงว่า “ประเทศไทยแสดงพฤติกรรมเหยียดเชื้อชาติอย่างไร้ศักดิ์ศรี เปิดเครื่องขยายเสียงเป็นเสียงผีและเสียงเครื่องบิน ดังก้องไปทั่ว ‘หมู่บ้านเปรยจัน’ ตลอดทั้งคืน ชาวบ้านต้องทนทุกข์ทรมาน หวาดกลัวจนนอนไม่หลับ”
‘เฟรชนิวส์’ รายงานเพิ่มเติมว่า หลังจากไม่สามารถขับไล่ชาวเขมรออกจากหมู่บ้านเปรยจันได้ ประเทศไทยได้ใช้วิธีที่ทั้งประหยัดและหยาบคายที่สุด ทำให้เกิดเสียงดังตลอดทั้งคืน โดยเสียงที่เปิดลำโพง มีสองเสียง เสียงแรกเป็นเสียงผี เล่นเมื่อคืนที่ผ่านมาตั้งแต่เวลา 22:44 น. จนถึงเวลา 00:40 นาที และอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงเครื่องบิน ซึ่งเล่นตั้งแต่เวลา 03: 22 น. ถึง 03:53 น. ของวันที่ 11 ตุลาคม
นอกจากนั้น รายงานระบุว่า หมู่บ้านเปรยจันและหมู่บ้านอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง มีผู้อยู่อาศัยจำนวนมาก ทั้งคนป่วย ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้พิการ การกระทำของประเทศไทยถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ร้ายแรงที่สุด และแสดงให้เห็นชัดเจนว่า เผ่าพันธุ์นี้ไม่มีศักดิ์ศรี ไม่มีศีลธรรมอันดีของความเป็นมนุษย์
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คลิปนาทีผู้แทนไทยประจำ UN โต้กัมพูชา ฉวยโอกาสโจมตีกลางเวทีพหุภาคี
- กัมพูชา อ้าง คนเขมรอยู่บ้านหนองจานก่อน วอนไทยรอผลเจรจา เป็นเพื่อนบ้านที่ดี
- กัมพูชา ส่งจดหมายถึงผู้ว่า ขอรอผลประชุม JBC อ้างชาวเขมรอยู่มานาน
อ้างอิงจาก : FB สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว
ติดตาม The Thaiger บน Google News: