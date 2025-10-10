อัปเดตล่าสุด แมวถูกชายโหดเตะ มีอาการกลัว แจ้งความเอาผิดแล้ว หลังคลิปทารุณแชร์ว่อน
มูลนิธิวอชด็อก แจงประเด็น แมวถูกชายแตะหัว เตรียมนำส่ง รพ. สัตว์ ล่าสุดปลอดภัยดี แต่มีอาการกลัว ล่าสุด แจ้งความเอาผิดคนทำแล้วที่ สน.ดอนเมือง
จากกรณีที่ชายคนหนึ่งตั้งกล้องถ่ายคลิปขณะที่กำลังเตะเข้าที่หัวของแมวตัวน้อยอย่างรุนแรงจนกระเด็นตกเตียง พร้อมเขียนข้อความเชิงข่มขู่ว่าจะทำให้หนักกว่านี้และจะทำให้แมวตายทุกตัว เผยว่า “ขออนุญาตคนรักแมวนะครับ ต่อไปจะทําให้หนักกว่านี้ รับรองว่าจะเอาให้ตาย ทุกตัว @แมว @ทาสแมว” ล่าสุด มูลนิธิวอชด็อก ออกมาอัปเดตว่าแมวตัวดังกล่าวปลอดภัยดีแต่มีอาการหวาดกลัว
หลังจากการตรวจสอบพบว่าคลิปดังกล่าวถูกลบออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งชาวเน็ตที่เห็นวิดีโอต่างเป็นห่วงว่าแมวยังปลอดภัยหรือไม่?
วันนี้ (10 ตุลาคม 2568) มูลนิธิวอชด็อก ไทยแลนด์ Watchdog Thailand Foundation – WDT ออกมาโพสต์แถลงการณ์จากร้านเจ๊เล้ง ระบุว่า “แอดมินรับทราบเรื่องที่แจ้งเข้ามาแล้วค่ะ ขณะนี้ทางบริษัทกําลังตรวจสอบและติดตามข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ขอเรียนให้ทราบว่าบริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจ และจะมีการชี้แจงอย่างเป็นทางการอีกครั้งเร็ว ๆ นี้ค่ะ ส่วนน้องแมวปลอดภัยดีค่ะ จะดําเนินการส่งไปโรงพยาบาลสัตว์ เพื่อดําเนินรักษาต่อไปค่ะ”
นอกจากนี้ ทางมูลนิธิวอชด็อกได้แจ้งความดําเนินคดีชายเตะแมว ที่ สน.ดอนเมือง ปัจจุบันน้องแมวปลอดภัย แต่กลัวมาก
ผู้บริหารร้านเจ๊เล้ง เตรียมชี้แจงและดําเนินการนําน้องแมวส่งโรงพยาบาลสัตว์
