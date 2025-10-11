ข่าวกีฬาฟุตบอล

เอสโตเนีย พบ อิตาลี ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 11 ต.ค. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 11 ต.ค. 2568 17:30 น.| อัปเดต: 10 ต.ค. 2568 14:42 น.
11 ตุลาคม 2568 เวลา 01.45 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป คู่ระหว่าง เอสโตเนีย พบ อิตาลี The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 เอสโตเนีย VS อิตาลี ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2568 เวลา 01.45 น. (เช้ามืดวันอาทิตย์)
  • สนาม : ลิลเลคูล่า สเตเดี้ยม
  • ถ่ายทอดสด : Monomax

วิเคราะห์บอล เอสโตเนีย – อิตาลี

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

เอสโตเนีย

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ภายใต้การคุมทีมของ เยอร์เก้น เฮนน์ ไม่มีนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน ทำให้พร้อมส่งแข้งชุดที่ดีที่สุดลงสนามในเกมนี้

คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย คาร์ล เฮน, ไมเคิล ชเยิร์นนิ่ง-ลาร์เซ่น, มาร์เท่น คูช, มัคซิม ปาสโคซี่, โจเซฟ ซาลิสเต้, ร็อกโก้ เชน, เควอร์ พาลูเมตส์, อิโอน ยาคอฟเลฟ, มัตติอัส ไคท์, วลาซีย์ ซินยาฟสกี้ และ เราโน่ แซปปิเนน

Credit : Eesti jalgpall

จอร์เจีย

ขณะที่ทีมเยือน ของกุนซือ วิลลี่ ซาญอล จะไม่มีชื่อของ ควิชา ควารัตสเคเลีย กับ จอร์จี้ ชาเควตัดเซ่ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆพร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย จานลุยจิ ดอนนารุมม่า, โจวานนี่ ดิ ลอเรนโซ่, จานลูก้า มันชินี่, อเลสซานโดร บาสโตนี่, เฟเดริโก้ ดิมาร์โก้, ริคคาร์โด้ ออร์โซลินี่, นิโคโล่ บาเรลล่า, มานูเอล โลคาเตลลี่, ซานโดร โตนาลี่, มอยส์ คีน และ มาเตโอ เรเตกี

Credit : Nazionale Italiana di Calcio

สถิติการพบกันของ เอสโตเนีย – อิตาลี

ผลการพบกันของทั้งสองทีม

  • 05/09/25 อิตาลี 5-0 เอสโตเนีย (คัดบอลโลก)
  • 11/11/20 อิตาลี 4-0 เอสโตเนีย (กระชับมิตร)
  • 03/06/11 อิตาลี 3-0 เอสโตเนีย (คัดยูโร)
  • 03/09/10 เอสโตเนีย 1-2 อิตาลี (คัดยูโร)

ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ เอสโตเนีย

  • 09/09/25 เสมอ อันดอร์ร่า 0-0 (กระชับมิตร)
  • 05/09/25 แพ้ อิตาลี 0-5 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 09/06/25 แพ้ นอร์เวย์ 0-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 06/06/25 แพ้ อิสราเอล 1-3 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 25/03/25 ชนะ มอลโดว่า 3-2 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)

ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ อิตาลี

  • 08/09/25 ชนะ อิสราเอล 5-4 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 05/09/25 ชนะ เอสโตเนีย 5-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 09/06/25 ชนะ มอลโดว่า 2-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 06/06/25 แพ้ นอร์เวย์ 0-3 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 23/03/25 เสมอ เยอรมนี 3-3 (ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก)
Credit : Eesti jalgpall

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

เอสโตเนีย (4-2-3-1) : คาร์ล เฮน (GK) – ไมเคิล ชเยิร์นนิ่ง-ลาร์เซ่น, มาร์เท่น คูช, มัคซิม ปาสโคซี่, โจเซฟ ซาลิสเต้ – ร็อกโก้ เชน, เควอร์ พาลูเมตส์ – อิโอน ยาคอฟเลฟ, มัตติอัส ไคท์, วลาซีย์ ซินยาฟสกี้ – เราโน่ แซปปิเนน

อิตาลี (4-4-2) : จานลุยจิ ดอนนารุมม่า (GK) – โจวานนี่ ดิ ลอเรนโซ่, จานลูก้า มันชินี่, อเลสซานโดร บาสโตนี่, เฟเดริโก้ ดิมาร์โก้ – ริคคาร์โด้ ออร์โซลินี่, นิโคโล่ บาเรลล่า, มานูเอล โลคาเตลลี่, ซานโดร โตนาลี่ – มอยส์ คีน, มาเตโอ เรเตกี

Credit : Nazionale Italiana di Calcio

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป

เอสโตเนีย 0-3 อิตาลี

 

Photo of Bas Basเผยแพร่: 11 ต.ค. 2568 17:30 น.| อัปเดต: 10 ต.ค. 2568 14:42 น.
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

