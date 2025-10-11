เอสโตเนีย พบ อิตาลี ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 11 ต.ค. 68

11 ตุลาคม 2568 เวลา 01.45 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป คู่ระหว่าง เอสโตเนีย พบ อิตาลี The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 เอสโตเนีย VS อิตาลี ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป
- แมตช์การแข่งขัน : สเปน พบ จอร์เจีย
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2568 เวลา 01.45 น. (เช้ามืดวันอาทิตย์)
- สนาม : ลิลเลคูล่า สเตเดี้ยม
- ถ่ายทอดสด : Monomax
วิเคราะห์บอล เอสโตเนีย – อิตาลี
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
เอสโตเนีย
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ภายใต้การคุมทีมของ เยอร์เก้น เฮนน์ ไม่มีนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน ทำให้พร้อมส่งแข้งชุดที่ดีที่สุดลงสนามในเกมนี้
คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย คาร์ล เฮน, ไมเคิล ชเยิร์นนิ่ง-ลาร์เซ่น, มาร์เท่น คูช, มัคซิม ปาสโคซี่, โจเซฟ ซาลิสเต้, ร็อกโก้ เชน, เควอร์ พาลูเมตส์, อิโอน ยาคอฟเลฟ, มัตติอัส ไคท์, วลาซีย์ ซินยาฟสกี้ และ เราโน่ แซปปิเนน
จอร์เจีย
ขณะที่ทีมเยือน ของกุนซือ วิลลี่ ซาญอล จะไม่มีชื่อของ ควิชา ควารัตสเคเลีย กับ จอร์จี้ ชาเควตัดเซ่ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆพร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย จานลุยจิ ดอนนารุมม่า, โจวานนี่ ดิ ลอเรนโซ่, จานลูก้า มันชินี่, อเลสซานโดร บาสโตนี่, เฟเดริโก้ ดิมาร์โก้, ริคคาร์โด้ ออร์โซลินี่, นิโคโล่ บาเรลล่า, มานูเอล โลคาเตลลี่, ซานโดร โตนาลี่, มอยส์ คีน และ มาเตโอ เรเตกี
สถิติการพบกันของ เอสโตเนีย – อิตาลี
ผลการพบกันของทั้งสองทีม
- 05/09/25 อิตาลี 5-0 เอสโตเนีย (คัดบอลโลก)
- 11/11/20 อิตาลี 4-0 เอสโตเนีย (กระชับมิตร)
- 03/06/11 อิตาลี 3-0 เอสโตเนีย (คัดยูโร)
- 03/09/10 เอสโตเนีย 1-2 อิตาลี (คัดยูโร)
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ เอสโตเนีย
- 09/09/25 เสมอ อันดอร์ร่า 0-0 (กระชับมิตร)
- 05/09/25 แพ้ อิตาลี 0-5 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 09/06/25 แพ้ นอร์เวย์ 0-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 06/06/25 แพ้ อิสราเอล 1-3 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 25/03/25 ชนะ มอลโดว่า 3-2 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ อิตาลี
- 08/09/25 ชนะ อิสราเอล 5-4 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 05/09/25 ชนะ เอสโตเนีย 5-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 09/06/25 ชนะ มอลโดว่า 2-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 06/06/25 แพ้ นอร์เวย์ 0-3 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 23/03/25 เสมอ เยอรมนี 3-3 (ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
เอสโตเนีย (4-2-3-1) : คาร์ล เฮน (GK) – ไมเคิล ชเยิร์นนิ่ง-ลาร์เซ่น, มาร์เท่น คูช, มัคซิม ปาสโคซี่, โจเซฟ ซาลิสเต้ – ร็อกโก้ เชน, เควอร์ พาลูเมตส์ – อิโอน ยาคอฟเลฟ, มัตติอัส ไคท์, วลาซีย์ ซินยาฟสกี้ – เราโน่ แซปปิเนน
อิตาลี (4-4-2) : จานลุยจิ ดอนนารุมม่า (GK) – โจวานนี่ ดิ ลอเรนโซ่, จานลูก้า มันชินี่, อเลสซานโดร บาสโตนี่, เฟเดริโก้ ดิมาร์โก้ – ริคคาร์โด้ ออร์โซลินี่, นิโคโล่ บาเรลล่า, มานูเอล โลคาเตลลี่, ซานโดร โตนาลี่ – มอยส์ คีน, มาเตโอ เรเตกี
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป
เอสโตเนีย 0-3 อิตาลี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: