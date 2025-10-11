ข่าวกีฬาฟุตบอล

สเปน พบ จอร์เจีย ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 11 ต.ค. 68

เผยแพร่: 11 ต.ค. 2568 17:15 น.| อัปเดต: 10 ต.ค. 2568 14:23 น.
54

11 ตุลาคม 2568 เวลา 01.45 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป คู่ระหว่าง สเปน พบ จอร์เจีย The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 สเปน VS จอร์เจีย ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป
  • แมตช์การแข่งขัน : สเปน พบ จอร์เจีย
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2568 เวลา 01.45 น. (เช้ามืดวันอาทิตย์)
  • สนาม : มานูเอล มาร์ติเนซ วาเลโร่
  • ถ่ายทอดสด : Monomax

วิเคราะห์บอล สเปน – จอร์เจีย

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

สเปน

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพกระทิงดุ ภายใต้การคุมทีมของ หลุยส์ เด ลา ฟูเอนเต้ จะไม่มีชื่อของ ลามีน ยามาล กับ เฟร์มิน โลเปซ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ ดานี่ การ์บาฆาล

คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย อูไน ซิมอน, เปโดร ปอร์โร่, ดีน เฮาเซ่น, โรแบ็ง เลอ นอร์ม็องด์, มาร์ค กูกูเรญ่า, เปดรี้, มิเกล เมริโน่, มาร์ติน ซูบิเมนดี้, แฟร์ราน ตอร์เรส, มิเกล โอยาร์ซาบาล และ นิโก้ วิลเลี่ยมส์

Credit : Selección Española de Fútbol (SeFutbol)

จอร์เจีย

ขณะที่ทีมเยือน ของกุนซือ วิลลี่ ซาญอล จะไม่มีชื่อของ ควิชา ควารัตสเคเลีย กับ จอร์จี้ ชาเควตัดเซ่ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆพร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย จอร์จี้ มามาร์ดาชวิลี่, โอตาร์ คาคาบัดเซ่, กูราม คาเชีย, ซาบา โกกลิชิดเซ่, อิราคลี อาซาโรวี่, นิก้า กักนิดเซ่, จอร์จี้ โคโชราชวิลี่, อันซอร์ เมคราบิชวิลี่, ซูริโค ดาวิตัชวิลี่, จอร์เจส มิเคาตัดเซ่ และ บูดู ซิฟซิวัดเซ่

Credit : საქართველოს ფეხბურთის ეროვნული ნაკრები / Georgian National Football Team

สถิติการพบกันของ สเปน – จอร์เจีย

ผลการพบกันของทั้งสองทีม

  • 30/06/24 สเปน 4-1 จอร์เจีย (ยูโร 2024)
  • 19/11/23 สเปน 3-1 จอร์เจีย (คัดยูโร)
  • 08/09/23 จอร์เจีย 1-7 สเปน (คัดยูโร)
  • 05/09/21 สเปน 4-0 จอร์เจีย (คัดบอลโลก)
  • 28/03/21 จอร์เจีย 1-2 สเปน (คัดบอลโลก)

ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ สเปน

  • 07/09/25 ชนะ ตุรกี 6-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 04/09/25 ชนะ บัลแกเรีย 3-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 08/06/25 เสมอ โปรตุเกส 2-2 (แพ้จุดโทษ 3-5, ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก)
  • 05/06/25 ชนะ ฝรั่งเศส 5-4 (ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก)
  • 23/03/25 เสมอ เนเธอร์แลนด์ 3-3 (ชนะจุดโทษ 5-4, ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก)

ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ จอร์เจีย

  • 07/09/25 ชนะ บัลแกเรีย 3-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 04/09/25 แพ้ ตุรกี 2-3 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 08/06/25 เสมอ เคป เวิร์ด 1-1 (กระชับมิตร)
  • 05/06/25 ชนะ หมู่เกาะฟาโร 1-0 (กระชับมิตร)
  • 23/03/25 ชนะ อารืเมเนีย 6-1 (ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก)
Credit : Selección Española de Fútbol (SeFutbol)

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

สเปน (4-3-3) : อูไน ซิมอน (GK) – เปโดร ปอร์โร่, ดีน เฮาเซ่น, โรแบ็ง เลอ นอร์ม็องด์, มาร์ค กูกูเรญ่า – เปดรี้, มิเกล เมริโน่, มาร์ติน ซูบิเมนดี้ – แฟร์ราน ตอร์เรส, มิเกล โอยาร์ซาบาล, นิโก้ วิลเลี่ยมส์

จอร์เจีย (4-3-3) : จอร์จี้ มามาร์ดาชวิลี่ (GK) – โอตาร์ คาคาบัดเซ่, กูราม คาเชีย, ซาบา โกกลิชิดเซ่, อิราคลี อาซาโรวี่ – นิก้า กักนิดเซ่, จอร์จี้ โคโชราชวิลี่, อันซอร์ เมคราบิชวิลี่ – ซูริโค ดาวิตัชวิลี่, จอร์เจส มิเคาตัดเซ่, บูดู ซิฟซิวัดเซ่

Credit : საქართველოს ფეხბურთის ეროვნული ნაკრები / Georgian National Football Team

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป

สเปน 3-0 จอร์เจีย

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

