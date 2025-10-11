โปรตุเกส พบ ไอร์แลนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 11 ต.ค. 68

11 ตุลาคม 2568 เวลา 01.45 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป คู่ระหว่าง โปรตุเกส พบ ไอร์แลนด์ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 โปรตุเกส VS ไอร์แลนด์ ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป
- แมตช์การแข่งขัน : โปรตุเกส พบ ไอร์แลนด์
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2568 เวลา 01.45 น. (เช้ามืดวันอาทิตย์)
- สนาม : เอสตาดิโอ โชเซ่ อัลวาลาเด
- ถ่ายทอดสด : Monomax
วิเคราะห์บอล โปรตุเกส – ไอร์แลนด์
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
โปรตุเกส
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพฝอยทอง ภายใต้การคุมทีมของ โรแบร์โต้ มาร์ติเนซศ จะไม่มีชื่อของ ชูเอา เนเวส ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อทมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย ดิโอโก้ คอสต้า, เนลสัน เซเมโด้, เรนาโต้ เวก้า, รูเบน ดิอาส, นูโน่ เมนเดส, วิตินญ่า, รูเบน เนเวส, แบร์นาร์โด้ ซิลวา, บรูโน่ แฟร์นันด์ส, ชูเอา เฟลิกซ์ และ คริสเตียโน่ โรนัลโด้
ไอร์แลนด์
ขณะที่ทีมเยือน ของกุนซือ ไฮมีร์ ฮอลล์กริมส์สัน จะไม่มีชื่อของ แมตต์ โดเฮอร์ตี้, โบซัน ลาวาล และ เจสัน ไนท์ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ อีแวน เฟอร์กูสัน
คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย ควีมิน เคลเลเฮอร์, นาธาน คอลลินส์, ดารา โอเชียร์, เจค โอไบรอัน, ชีโดซี อ็อกเบเน่, จอช คัลเลน, เจย์สัน โมลัมบี, ไรอัน แมนนิ่ง, ฟินน์ อาซาซ, แจ็ค เทย์เลอร์ และ อีแวน เฟอร์กูสัน
สถิติการพบกันของ โปรตุเกส – ไอร์แลนด์
ผลการพบกันของทั้งสองทีม
- 11/06/24 โปรตุเกส 3-0 ไอร์แลนด์ (กระชับมิตร)
- 11/11/21 ไอร์แลนด์ 0-0 โปรตุเกส (คัดบอลโลก)
- 01/09/21 โปรตุเกส 2-1 ไอร์แลนด์ (คัดบอลโลก)
- 11/06/14 ไอร์แลนด์ 1-5 โปรตุเกส (กระชับมิตร)
- 09/02/05 ไอร์แลนด์ 1-0 โปรตุเกส (กระชับมิตร)
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ โปรตุเกส
- 09/09/25 ชนะ ฮังการี 3-2 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 06/09/25 ชนะ อาร์เมเนีย 5-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 08/06/25 เสมอ สเปน 2-2 (ชนะจุดโทษ 5-3, ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก)
- 04/06/25 ชนะ เยอรมนี 2-1 (ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก)
- 23/03/25 ชนะ เดนมาร์ก 5-2 (ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก)
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ ไอร์แลนด์
- 09/09/25 แพ้ อาร์เมเนีย 1-2 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 06/09/25 เสมอ ฮังการี 2-2 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 10/06/25 เสมอ ลักเซมเบิร์ก 0-0 (กระชับมิตร)
- 06/06/25 เสมอ เซเนกัล 1-1 (กระชับมิตร)
- 23/03/25 ชนะ บัลแกเรีย 2-1 (ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
โปรตุเกส (4-2-3-1) : ดิโอโก้ คอสต้า (GK) – เนลสัน เซเมโด้, เรนาโต้ เวก้า, รูเบน ดิอาส, นูโน่ เมนเดส – วิตินญ่า, รูเบน เนเวส – แบร์นาร์โด้ ซิลวา, บรูโน่ แฟร์นันด์ส, ชูเอา เฟลิกซ์ – คริสเตียโน่ โรนัลโด้
ไอร์แลนด์ (3-4-2-1) : ควีมิน เคลเลเฮอร์ (GK) – นาธาน คอลลินส์, ดารา โอเชียร์, เจค โอไบรอัน – ชีโดซี อ็อกเบเน่, จอช คัลเลน, เจย์สัน โมลัมบี, ไรอัน แมนนิ่ง – ฟินน์ อาซาซ, แจ็ค เทย์เลอร์ – อีแวน เฟอร์กูสัน
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป
โปรตุเกส 2-0 ไอร์แลนด์
