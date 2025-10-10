เจนนี่ รัชนก ไลฟ์ 18 ชั่วโมง กวาดเงิน 24 ล้าน! ประกาศพักแป๊บเดียว บ่ายนี้ลุยต่อ
พลิกวิกฤตดราม่าครอบครัวเป็นโอกาสทอง! เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ไลฟ์มาราธอนข้ามคืน แฟนคลับแห่สนับสนุนยอดสั่งซื้อทะลุ 24.2 ล้านบาท
หลังเสร็จศึกดราม่าปมเงินล้านกับแม่เกตุเรียบร้อยแล้ว ล่าสุด วันนี้ 10 ต.ค. 68 เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ หรือ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ได้ประกาศยอดสั่งซื้อผ่านการไลฟ์สดขายสินค้าผ่าน TikTok แบบมาราธอนนานกว่า 18 ชั่วโมง ที่ทำรายได้สูงถึง 24.2 ล้านบาท สร้างปรากฎการณ์ครั้งประวัติศาสตร์แห่งวงการอินฟลูกันเลยทีเดียว
“18 ชั่วโมงปิดยอด 24 ล้านกว่า เดี๋ยวเริ่มต่ออีก 100 กว่าแบรนด์ อีกทีตอนบ่ายโมงนะคะ ขอพัก 5 ชั่วโมงค่ะ ตามมานะคะวันนี้ ของฉ่ำมาก ขอนอนแปปป”
เจนนี่ ได้โพสต์สรุปยอดขายที่ตัวเลข 24,211,823 บาท พร้อมขอบคุณทุกการสนับสนุน และที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือ เธอได้ประกาศว่าจะขอพักผ่อนเพียงไม่กี่ชั่วโมง และจะกลับมา ไลฟ์ขายของต่อในช่วงบ่ายวันนี้ เนื่องจากยังมีสินค้าอีกกว่า 100 แบรนด์รออยู่ในคิว
@janeydm 18 ชม.เต็มๆ โคตรอึด #เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่น ♬ เสียงต้นฉบับ – รัชนก สุวรรณเกตุ
ทั้งนี้ ตัวเลขยอดขายดังกล่าวเป็นข้อมูลที่เจนนี่ได้โพสต์อัปเดตผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว ซึ่งต้องรอการยืนยันยอดสุทธิหลังการชำระเงินอีกครั้ง
