โอกาสทอง รับสมัครพนักงานนวด ทำงานมาเล รายได้ดี ที่พักฟรี กระทรวงแรงงานจัดหาให้

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 09 ต.ค. 2568 18:30 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2568 17:01 น.
กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครพนักงานนวดแผนไทย (หญิง) 10 อัตรา ไปทำงานมาเลเซีย เงินเดือนเกือบ 2 หมื่นบาท นายจ้างมีที่พักให้ฟรี สมัครออนไลน์ได้ถึง 30 ต.ค. 68

นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยข่าวดีสำหรับผู้ที่มองหางานในต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครพนักงานนวดแผนไทย จำนวน 10 อัตรา เพื่อไปทำงานกับบริษัท Pusat Refleksologi Dan Urut Tradisional Manzoku ซึ่งเป็นกิจการร้านนวดในประเทศมาเลเซีย

สัญญาจ้างงานระยะเวลา 2 ปี กำหนดเวลาทำงาน 7.5 ชั่วโมงต่อวัน 6 วันต่อสัปดาห์ ค่าจ้าง 2,600 ริงกิตต่อเดือน หรือประมาณ 19,364 บาท (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน) หรือสามารถเลือกรับเป็นค่าคอมมิชชั่นรายชั่วโมงในอัตรา 24 ริงกิต

สวัสดิการที่นายจ้างจะจัดหาให้ ประกอบด้วย

  • ที่พัก
  • อุปกรณ์ประกอบอาหาร
  • ค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ เมื่อทำงานครบสัญญาจ้าง
  • สิทธิการลาประจำปีตามกฎหมายแรงงานมาเลเซีย
  • ประกันคุ้มครองการเบิกค่ารักษาพยาบาลและประกันสุขภาพ

ผู้ที่สนใจต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  • เพศหญิง อายุระหว่าง 23-44 ปี
  • มีใบรับรองการฝึกอบรมการนวดแผนไทยจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง ไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง
  • สุขภาพดี มีมารยาท และทัศนคติที่ดี

การรับสมัครครั้งนี้เป็นการดำเนินการโดย “รัฐจัดส่ง” คนหางานจึง ไม่ต้องเสียค่าสมัครหรือค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น จะมีเพียงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นซึ่งผู้ที่ได้รับคัดเลือกต้องจ่ายเอง เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง (กรณีไม่มี), ค่าตรวจสุขภาพ และค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานฯ รวมประมาณ 6,500 บาท

ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2568 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัด หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

