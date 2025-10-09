โอกาสทอง รับสมัครพนักงานนวด ทำงานมาเล รายได้ดี ที่พักฟรี กระทรวงแรงงานจัดหาให้

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครพนักงานนวดแผนไทย (หญิง) 10 อัตรา ไปทำงานมาเลเซีย เงินเดือนเกือบ 2 หมื่นบาท นายจ้างมีที่พักให้ฟรี สมัครออนไลน์ได้ถึง 30 ต.ค. 68
นายพิเชษฐ์ ทองพันธ์ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยข่าวดีสำหรับผู้ที่มองหางานในต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน เปิดรับสมัครพนักงานนวดแผนไทย จำนวน 10 อัตรา เพื่อไปทำงานกับบริษัท Pusat Refleksologi Dan Urut Tradisional Manzoku ซึ่งเป็นกิจการร้านนวดในประเทศมาเลเซีย
สัญญาจ้างงานระยะเวลา 2 ปี กำหนดเวลาทำงาน 7.5 ชั่วโมงต่อวัน 6 วันต่อสัปดาห์ ค่าจ้าง 2,600 ริงกิตต่อเดือน หรือประมาณ 19,364 บาท (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน) หรือสามารถเลือกรับเป็นค่าคอมมิชชั่นรายชั่วโมงในอัตรา 24 ริงกิต
สวัสดิการที่นายจ้างจะจัดหาให้ ประกอบด้วย
- ที่พัก
- อุปกรณ์ประกอบอาหาร
- ค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ เมื่อทำงานครบสัญญาจ้าง
- สิทธิการลาประจำปีตามกฎหมายแรงงานมาเลเซีย
- ประกันคุ้มครองการเบิกค่ารักษาพยาบาลและประกันสุขภาพ
ผู้ที่สนใจต้องมีคุณสมบัติดังนี้
- เพศหญิง อายุระหว่าง 23-44 ปี
- มีใบรับรองการฝึกอบรมการนวดแผนไทยจากสถาบันที่ได้รับการรับรอง ไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง
- สุขภาพดี มีมารยาท และทัศนคติที่ดี
การรับสมัครครั้งนี้เป็นการดำเนินการโดย “รัฐจัดส่ง” คนหางานจึง ไม่ต้องเสียค่าสมัครหรือค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น จะมีเพียงค่าใช้จ่ายที่จำเป็นซึ่งผู้ที่ได้รับคัดเลือกต้องจ่ายเอง เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง (กรณีไม่มี), ค่าตรวจสุขภาพ และค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานฯ รวมประมาณ 6,500 บาท
ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2568 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัด หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน
