บล็อกเกอร์เกาหลีอ้าง 41 เหตุผล “ทำไมเมืองไทยกะเทยเยอะ” โยงมั่วไปสมัยยังรบกับพม่า
คนไทยอ่านยังไงก็ขำ เมื่อบล็อกเกอร์ชาวเกาหลีใต้เขียนวิเคราะห์ “ทำไมเมืองไทยกะเทยเยอะ” พร้อมแจงออกเป็น 41 ข้อ ย้อนกลับไปถึงสมัยยังรบกับพม่า
เรื่องราวในครั้งนี้เริ่มต้นมาจากบล็อกเกอร์หนุ่มชาวเกาหลีใต้รายหนึ่ง ที่ได้เขียนบล็อกขึ้นมาในหัวข้อ “ทำไมในประเทศไทยถึงมีคนข้ามเพศเยอะ? (สรุปเหตุผล / ความหมายของคำว่า ทรานส์เจนเดอร์ และ เลดี้บอย)”
โดยเจ้าตัวได้ร่ายยาวว่า “หลังจากสิ้นสุดฤดูฝน อากาศร้อนระอุที่ต่อเนื่องก็ทำให้ผู้คนเริ่มพูดถึงประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อยู่ใกล้ประเทศของเรา (เกาหลี) โดยธรรมชาติ เมื่อนึกถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก็จะนึกถึงประเทศไทย และเมื่อนึกถึงประเทศไทย ก็จะนึกถึงคนข้ามเพศ”
“นั่นทำให้ฉันสงสัยขึ้นมาว่า ทำไมประเทศไทยถึงมีคนข้ามเพศมากมายขนาดนี้? และทำไมคนไทยจึงไม่มีปฏิกิริยาต่อต้านคนข้ามเพศรุนแรงนักล่ะ?”
ความหมายของคำว่า ทรานส์เจนเดอร์ (Transgender) และ เลดี้บอย (Ladyboy)
คำว่า ทรานส์เจนเดอร์ และ เลดี้บอย ดูเหมือนจะเป็นคำเดียวกัน แต่ความหมายแตกต่างกันเล็กน้อย หรือพูดอีกอย่างคือ เมื่อรู้แล้วจะพบว่ามันแตกต่างกันมาก
ทรานส์เจนเดอร์ (Transgender) หมายถึง ผู้ที่เปลี่ยนเพศสภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ ทรานส์เจนเดอร์ คือผู้ที่เปลี่ยนเพศทั้งทางชีวภาพและจิตใจ นั่นหมายถึงผู้ที่ผ่านการผ่าตัดอวัยวะเพศแล้ว
เลดี้บอย (Ladyboy) หมายถึง ผู้ที่เปลี่ยนเพศสภาพเฉพาะทางจิตใจเท่านั้น ภายนอกแต่งกายเป็นผู้หญิง และจิตใจเป็นผู้หญิง แต่ไม่สามารถผ่าตัดอวัยวะเพศได้ด้วยเหตุผลบางประการ (เช่น ขาดเงิน)
เหตุผลที่มีคนข้ามเพศจำนวนมาก?
ทฤษฎีที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดคือ สงคราม 300 ปี ที่ทำให้ผู้ชายเสียชีวิตจำนวนมาก พ่อแม่จึงไม่ต้องการส่งลูกชายไปรบ และให้ลูกชายแต่งกายเป็นผู้หญิงเพื่อหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหาร ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น
- เพื่อให้เข้าใจสงคราม 300 ปี จำเป็นต้องรู้ประวัติศาสตร์ของไทยและพม่า (เมียนมา)
- ไทยและพม่าต่างก็ได้รับอิทธิพลจากอินเดีย
- ภาษาที่ใช้ในทั้งสองประเทศมาจากอักษรเทวนาครีของอินเดีย (อักษรพม่าและอักษรไทย)
- แม้จะได้รับอิทธิพลจากอินเดียเหมือนกัน แต่ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศไม่ค่อยดีนัก
- พระเจ้าบุเรงนอง (Baginnaung, 1516-1581) แห่งราชวงศ์ตองอูของพม่า เป็นกษัตริย์ที่ 5 ทรงสร้างความเข้มแข็งของราชอำนาจและทำให้สถานการณ์ภายในประเทศมีเสถียรภาพ
- การขยายอาณาเขตเป็นเรื่องปกติทางประวัติศาสตร์ เมื่อสถานการณ์ภายในประเทศมั่นคงแล้ว (แม้จะมีกรณีตรงกันข้ามก็ตาม)
- พระองค์ทรงขยายอาณาเขตจนเทียบเท่าพระเจ้ากวางแกโต (กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของเกาหลี)
- เพื่อจัดการอาณาเขตที่กว้างขวางนี้ พระองค์ได้ใช้กฎหมายที่เข้มงวดในการปกครองดินแดนที่ยึดมาได้
- ผู้คนไม่พอใจมาก แต่ไม่กล้าก่อกบฏเนื่องจากอำนาจอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าบุเรงนอง
- หลังพระเจ้าบุเรงนองสวรรคต ก็เกิดการกบฏครั้งใหญ่ขึ้น เริ่มจากอาณาจักรอังวะ (พม่าตอนเหนือ) ที่เคยถูกยึดครอง
- ในเวลานั้น อยุธยา (ไทย) ก็เข้าร่วมการกบฏด้วย
- พระเจ้าบุเรงนอง (พระนัดดาของบุเรงนอง) ไม่สามารถทนได้ จึงนำกองทัพครั้งใหญ่โจมตีอยุธยาในปี 1584
- แม้ว่าอยุธยาจะถูกผลักดัน แต่ก็ได้ใช้กลยุทธ์ ** scorched earth (ทิ้งบ้านเรือนแล้วเผา)** ทำให้สามารถรบได้เปรียบ
- พม่ายังคงโจมตีต่อเนื่องในปี 1585 และ 1586 แต่ก็ล้มเหลว
- การสูญเสียกำลังคนและเสบียงอาหารจำนวนมากในสงคราม ทำให้ราชอำนาจเริ่มอ่อนแอลง
- พระเจ้าบุเรงนองจึงสั่งประหารชีวิตฝ่ายตรงข้ามทั้งหมด (เหมือนสตาลินแห่งพม่า)
- หลังจากนั้นก็ยังคงโจมตีอีกในปี 1590 และ 1592 แต่ก็ล้มเหลวเช่นเดิม
- พระเจ้าบุเรงนองสวรรคตลงโดยไม่สามารถพิชิตอยุธยาได้ และต้องเปื้อนเลือดด้วยน้ำมือตัวเอง
- พระเจ้าญองยาน (น้องชายของพระเจ้าบุเรงนอง) ขึ้นครองราชย์ต่อ ได้รวมศูนย์อำนาจบริเวณเมืองญองยาน แต่ก็สวรรคตในเวลาไม่นาน (ครองราชย์: 1599-1605)
- พระโอรสของพระเจ้าญองยาน คือพระเจ้าอนาว์คเพดลุน (1605-1628) ก็มีความทะเยอทะยานในการขยายอาณาเขตมาก แต่ก็สวรรคตก่อนจะทำได้ตามเป้าหมาย
- ต่อมา พระเจ้าตาลุน ขึ้นครองราชย์ ทรงใช้นโยบายรักษาเสถียรภาพแทนการขยายอาณาเขต เมื่อนโยบายสันติภาพนี้ดำเนินต่อไปเรื่อยๆ กองทัพก็อ่อนแอลง และพม่าก็ล่มสลายลงอย่างรวดเร็วเมื่อถูกรุกรานจากต่างชาติ
- ระหว่างการล่มสลายนั้น พม่าก็ยังคงโจมตีอยุธยาอีกครั้ง แต่ก็ล้มเหลวตามเคย
- การโจมตีอยุธยายังคงดำเนินต่อเนื่องจนกระทั่งราชวงศ์ตองอูล่มสลายในปี 1752
- ราชวงศ์คองบองที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1752 ก็ยังคงทำเช่นเดิม
- ในที่สุด พม่าก็สามารถทำให้อาณาจักรอยุธยาล่มสลายลงได้ หลังทำสงครามนาน 2 ปี ในปี 1765
- แต่การผนวกดินแดนล้มเหลว เนื่องจากถูกจีนรุกรานในทันทีหลังจากชนะอยุธยา
- ยิ่งไปกว่านั้น ในปี 1760 กษัตริย์แห่งราชวงศ์คองบองก็สวรรคตเพราะกระสุนปืนหลงทางระหว่างการโจมตีอยุธยา
- สงครามระหว่างพม่าเก่าและไทยเก่าสิ้นสุดลงเมื่อพม่าถูกอังกฤษยึดครองเป็นอาณานิคม
- เนื่องจากการทำสงครามติดต่อกันเป็นเวลาประมาณ 300 ปี ทำให้ผู้คน (ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย) เสียชีวิตลงเป็นจำนวนมาก
- สงครามเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทำให้พ่อแม่ที่มีลูกชายไม่ต้องการส่งลูกไปสู่สมรภูมิรบ จึงให้ลูกชายแต่งกายเป็นผู้หญิง
- ในสมัยนั้นยังไม่มีบัตรประชาชน การแต่งกายให้ดูเหมือนผู้หญิงมากที่สุดก็เพียงพอแล้ว
- และสิ่งนี้เองที่น่าจะพัฒนามาเป็นคนข้ามเพศในปัจจุบัน
- เหตุผลนี้ก็มีส่วน แต่ยังมีเหตุผลอื่นด้วย: การสะกดชื่อประเทศไทยในภาษาอังกฤษคือ Thai ซึ่งแปลว่า อิสรภาพ (Freedom)
- ในขณะที่ประเทศส่วนใหญ่มองการเปลี่ยนเพศในแง่ลบ แต่คนไทยกลับตรงกันข้าม
- คนไทยมองว่าการเปลี่ยนเพศเป็นทางเลือกของบุคคล นั่นคือ อิสรภาพ
- เนื่องจากบุคคลมีอำนาจในการตัดสินใจทางเพศของตนเองอย่างเปิดเผย จึงทำให้เรื่องนี้เฟื่องฟู
- ค่าผ่าตัดแปลงเพศในไทยอยู่ที่ 7.68 – 8.77 ล้านวอน (ประมาณ 200,000 บาท) ซึ่งไม่ใช่ราคาที่ถูกเลย
- หากเทียบกับเงินเดือนเฉลี่ยของคนไทยประมาณ 20,000 บาท
- คนข้ามเพศไม่ได้มีรายได้สูง
- ตรงกันข้าม มีหลายคนที่ไม่สามารถหางานที่มั่นคงได้ จึงหันไปทำงานบริการทางเพศ
- สภาพสังคมเช่นนี้ น่าจะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เปิดกว้างทางเพศมากขึ้น
สรุปสั้นๆ (ความเห็นผู้เขียน) : ฉันคิดว่าราชวงศ์อยุธยาค่อนข้างโชคดีนะ ส่วนทฤษฎีที่ว่าคนข้ามเพศเยอะเพราะสงคราม ฉันก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนัก เพราะประเทศที่อัตราส่วนเพศไม่สมดุลที่สุดคือรัสเซีย แต่รัสเซียเป็นสังคมชายเป็นใหญ่ ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่จะกลายเป็นคนข้ามเพศ แต่เมื่อพิจารณาว่าสงครามกินเวลานานถึง 300 ปี ก็พอจะเข้าใจได้ แต่หลังจากเขียนเรื่องนี้และค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ฉันคิดว่าความคิดเห็นที่ว่าคนเปลี่ยนเพศภายใต้แนวคิด ‘อิสรภาพ’ น่าจะเป็นเหตุผลที่แข็งแกร่งที่สุด
อ้างอิง : 1
