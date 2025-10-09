ข่าวต่างประเทศ

ศาลสหรัฐฯ สั่ง “จอนห์สันแอนด์จอนห์สัน” ชดใช้ 966 ล้านเหรียญ เซ่นแป้งฝุ่นก่อมะเร็ง

เผยแพร่: 09 ต.ค. 2568 20:00 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2568 11:39 น.
ศาลสหรัฐฯ สั่ง "จอนห์สันแอนด์จอนห์สัน" ชดใช้ 966 ล้านเหรียญ เซ่นแป้งฝุ่นก่อมะเร็ง

ศาลสหรัฐฯ สั่งจ่าย 966 ล้านเหรียญ ให้ครอบครัวเหยื่อมะเร็งที่เกิดจากแป้งฝุ่นปนเปื้อนแร่ใยหิน ด้านบริษัทแป้งฝุ่น ยันแป้งที่ผลิตไม่มีสารอันตราย เตรียมยื่นอุทธรณ์ทันที

คณะลูกขุนในเมืองลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ได้มีคำสั่งให้บริษัท Johnson & Johnson (J&J) จ่ายเงินชดเชยจำนวนมหาศาลถึง 966 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3.1 หมื่นล้านบาท) ให้กับครอบครัวของสตรีที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอด โดยคณะลูกขุนตัดสินว่าบริษัทต้องรับผิดจากกรณีที่ผลิตภัณฑ์แป้งฝุ่นของตนมีส่วนผสมของแร่ใยหินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง

คำสั่งจ่ายเงินจำนวนมหาศาลนี้ แบ่งเป็นค่าชดเชยจำนวน 16 ล้านดอลลาร์ และค่าเสียหายเชิงลงโทษอีก 950 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายคาดว่า จำนวนเงินค่าเสียหายเชิงลงโทษดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะถูกลดลงอย่างมากในชั้นอุทธรณ์ เนื่องจากตามแนวทางของศาลฎีกาสหรัฐฯ โดยทั่วไปแล้วค่าเสียหายเชิงลงโทษไม่ควรเกิน 9 เท่าของค่าเสียหายเชิงชดเชย

นายเอริก ฮาส รองประธานฝ่ายคดีความทั่วโลกของ J&J ได้ออกแถลงการณ์ตอบโต้ โดยเรียกคำตัดสินนี้ว่าเป็นคำตัดสินที่เลวร้ายและขัดต่อรัฐธรรมนูญ พร้อมประกาศว่าจะยื่นอุทธรณ์ในทันที เขากล่าวหาว่าทนายฝ่ายโจทก์ได้ใช้วิทยาศาสตร์ขยะ ที่ไม่ควรถูกนำเสนอต่อคณะลูกขุน พร้อมยืนยันจุดยืนเดิมของบริษัทว่าผลิตภัณฑ์แป้งที่ทำจากทัลคัมของตนปลอดภัยและไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน

คำตัดสินครั้งนี้เป็นเพียงหนึ่งในคดีความมากกว่า 67,000 คดี ที่ J&J กำลังเผชิญอยู่จากผู้บริโภคที่อ้างว่าป่วยเป็นมะเร็งหลังใช้ผลิตภัณฑ์แป้งของบริษัท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคดีเกี่ยวกับมะเร็งรังไข่ ก่อนหน้านี้ J&J ได้พยายามแก้ไขปัญหาด้วยการยื่นขอล้มละลายมาแล้วถึง 3 ครั้ง แต่ก็ถูกศาลรัฐบาลกลางปฏิเสธทั้งหมด

ด้าน นายเทรย์ แบรนแฮม หนึ่งในทนายความของครอบครัวผู้เสียชีวิต กล่าวหลังคำตัดสินว่า ทีมของเขาหวังว่าในที่สุด Johnson & Johnson จะยอมรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตที่เกิดขึ้น ขณะที่ J&J ก็เคยชนะในบางคดี และสามารถลดค่าเสียหายในชั้นอุทธรณ์ได้ในบางกรณีเช่นกัน

ที่มา: Reuters

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

