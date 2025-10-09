รร.ดังโพสต์ยินดีครู อ่านข้อความแล้วเอ๊ะ แถมทรงผมเด่นแย่งซีน แห่แซวสนั่น
สะดุดตา! โรงเรียนธรรมศาสตร์ฯ โพสต์สุดปั่น ขอแสดงความยินดีที่คุณครูไม่ได้ย้าย ขอให้อยู่ที่เดิมอย่างมีความสุข ชาวเน็ตโฟกัสผิดจุด แห่แซวทรงผมสุดอลังการ
ชาวเน็ตแห่เมนต์สนั่นโซเชียล หลังเพจเฟซบุ๊กของ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ได้ออกมาโพสต์แสดงความยินดีกับคุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 4 ท่าน แต่เนื้อหาที่แสดงความยินดีนั้นกลับไม่ธรรมดาจนชาวเน็ตต้องอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีก
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ที่ผ่านมา ทางเพจได้โพสต์ภาพของคุณครู 4 ท่าน ได้แก่ นายวรัญญู ทองวัง, นางสาวศรัญญา ก้อนกลีบ, นายวิวิศว์ชัย ปัญจะสี และ นางสาววรังคณา กันตา พร้อมข้อความแสดงความยินดี “ในโอกาสที่ไม่ได้ย้ายไปดํารงตําแหน่งครู ณ โรงเรียนปลายทางจากการพิจารณารับย้าย ครั้งที่ 2/2558 ด้วยความยินดียิ่ง ขอให้ท่านอยู่ที่เดิม.. อย่างมีความสุขตลอดไป..”
แต่สิ่งที่ดูเหมือนจะแย่งซีนและสร้างเสียงฮือฮาได้มากกว่าเนื้อหาในโพสต์คือ ทรงผม-องคุณครูทั้ง 4 ท่านที่อลังการจัดเต็มชนิดที่ไม่มีใครยอมใครจนชาวเน็ตต่างอดไม่ได้ที่จะเข้ามาคอมเมนต์แซวกันอย่างถล่มทลาย บางคนเปรียบเทียบว่าเหมือนพายุหมุน บ้างก็ชื่นชมในความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่เหมือนใคร
โพสต์ดังกล่าวได้กลายเป็นพื้นที่ให้ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างสนุกสนาน บางส่วนแซวว่า “ทรงนี้จะไปโต้คลื่นหรือโต้ลมครับ”, “สวยสมมงมากๆ ครับ ตำแหน่งอยู่ไม่นาน แต่ตำนานท่านอยู่ตลอดไปครับ ขอแสดงความยินดีด้วยนะค้าบ”, “มีใครให้เริ่ดกว่านี้ไหม ไม่มี๊”, “ถ้าได้เป็น ผอ. จะใหญ่ขนาดไหน” และ “ไม่ได้ย้ายไม่เป็นไร เเค่ทรงผมถูกใจ ท่าน ผอ. ก็พอ อิอิ”
ขณะที่ ชาวเน็ตรายหนึ่งคอมเมนต์ว่า “คุณครูกำหมัดแล้ว ขอย้ายไม่ได้ย้าย” ฝั่งแอดมินเพจออกมาตอบกลับว่า “ฝากเป็นกำลังให้ครูแต่ละท่านในการเขียนย้ายรอบหน้าด้วยนะครับ ถ้ายังไม่ได้อีก เดี๋ยวมีคอนเทนต์มาเสิร์ฟอีก”
