ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง ซัด วัยรุ่นจัดหนักห้องน้ำคนพิการ เตือนแรง โตต้องมีสมอง

เดือด ‘ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง’ ซัดคู่รักจัดหนักในห้องน้ำปั๊ม ลั่น ห้องน้ำคนพิการไม่ใช่ที่ระบายความใคร่ และ ไม่ใช่เรื่องเท่ เตือนแรงโตต้องมีสมอง-รู้จักกาลเทศะ
จากกรณีที่มีการเผยแพร่พฤติกรรมของชายหญิงคู่หนึ่งที่กำลังเพศสัมพันธ์ภายในห้องน้ำคนพิการของปั๊มน้ำมันทั้งที่เปิดไฟทิ้งไว้ ทำให้คนที่อยู่ภายนอกมองเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างชัดเจน เจ้าของคลิปให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ชายหญิงคู่นี้เคยทำการกระทำในลักษณะแล้ว นี่ไม่ใช่ครั้งแรก ปัจจุบันมียอดผู้เข้าชมสูงถึง 3.8 ล้านวิว
ล่าสุด ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง หรือ ชลิดา พะละมาตย์ ออกมาเตือนวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมเช่นนี้ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า“เห็นภาพนี้แล้วรู้สึกอุ! มาก จะวัยรุ่นหรือวัยไหน ถ้ายังไม่รู้จัก “กาลเทศะ” ก็อย่าเรียกตัวเองว่าโตเลย! #เตือนสติหน่อยเถอะวัยรุ่น ห้องน้ำสาธารณะ ไม่ใช่โรงแรม ห้องน้ำคนพิการ ยิ่งไม่ใช่ที่ระบายความใคร่! อย่าคิดว่า “แค่แอบ ๆ ไม่มีใครเห็น” แล้วมันไม่ผิด เพราะความจริงคือ… มัน “ผิดหมด” ทั้งศีล ทั้งธรรม ทั้งมารยาทของสังคม
พื้นที่ที่สร้างไว้เพื่อช่วยเหลือคนพิการ กลับถูกบางคนใช้ทำเรื่องต่ำ — มันไม่เท่เลยสักนิด มีแรงไปทำเรื่องแบบนั้น ก็ควรมีสมองคิดถึง “ที่และเวลา” ให้สมกับที่เรียกตัวเองว่าเป็นคนรุ่นใหม่ โตแล้ว ไม่ใช่แค่เรื่องของอายุ แต่คือการรู้ว่า “อะไรควร… อะไรไม่ควร” #เตือนด้วยรัก #มูลนิธิเป็นหนึ่ง #ต้นอ้อเป็นหนึ่ง #โตให้มีสมอง #ศีลธรรมไม่ใช่ของโบราณ #อย่าให้ของต่ำทำให้เราต่ำตาม”
