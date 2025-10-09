จับได้แล้ว ผู้ต้องสงสัยหลัก วางเพลิงไฟป่าแอลเอ คร่า 12 ชีวิต
จับได้แล้ว ผู้ต้องสงสัยหลัก วางเพลิงไฟป่าแอลเอ เมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 12 ศพ เสียหายหลายแสนล้าน
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจในประเทศสหรัฐอเมริกาได้จับกุมนาย โจนาธาน รินเดอร์คเนทช์ ชายวัย 29 ปี ฐานเป็นผู้ต้องสงสัยจุดไฟป่าแปซิฟิกพาลิเซดส์ ลอสแอนเจลิส เมื่อช่วงมกราคมที่ผ่านมา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 12 ศพ และบ้านเรือถูกทำลายกว่า 6,000 หลัง
โดยไฟป่าครั้งนั้นถือเป็นไฟป่าที่รุนแรงที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของลอสแอนเจลิส และได้ลุกไหม้นาน 3 สัปดาห์ เผาทำลายพื้นที่เกือบ 6 หมื่นไร่ และสร้างความเสียหายเป็นมูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์
หัวหน้าสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ได้กล่าวหลังจับกุมว่า พวกเขาหวังว่าการจับกุมครั้งนี้จะนำความยุติธรรมมาให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากไฟป่าในครั้งนั้น
สำหรับเพลิงไหม้ครั้งแรกที่นายรินเดอร์คเนทช์ ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อขึ้นในวันปีใหม่ ถูกเรียกว่า “เหตุไฟไหม้ลัคแมน”
แม้ว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะสามารถควบคุมเพลิงได้อย่างรวดเร็ว แต่จากการสอบสวนพบว่า ไฟยังคงลุกไหม้อยู่ใต้ดินในระบบรากของพืชพรรณหนาแน่น และต่อมาได้ปะทุขึ้นมาอีกครั้งเหนือพื้นดินในช่วงที่เกิดพายุลมแรง หลังก่อเหตุเขาก็ได้หนีไปรัฐฟลอริดา
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการ แต่เบื้องต้นมีการระบุว่าจะตั้งข้อหาฆาตกรรมด้วย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ดาราเด็กพิการสมอง เสียชีวิตในไฟป่าแอลเอ แม่สลดคำพูดสุดท้ายในกองไฟ
- ไฟไหม้ป่า LA ยอดตายขยับเป็น 10 ศพ สถานการณ์ยังวิกฤติ
- ไฟไหม้ป่าลอสแอนเจลิส ส่วนใหญ่ยังคุมเพลิงไม่ได้ ตายแล้ว 6 ศพ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: