มอลตา พบ เนเธอร์แลนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 9 ต.ค. 68

9 ตุลาคม 2568 เวลา 01.45 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป มอลตา พบ เนเธอร์แลนด์ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 มอลตา VS เนเธอร์แลนด์ ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป
- แมตช์การแข่งขัน : มอลตา พบ เนเธอร์แลนด์
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2568 เวลา 01.45 น. (เช้ามืดวันศุกร์)
- สนาม : สนามกีฬาแห่งชาติตาอาลี
- ถ่ายทอดสด : Monomax
วิเคราะห์บอล มอลตา – เนเธอร์แลนด์
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
สกอตแลนด์
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ภายใต้การคุมทีมของ เอมิเลียโน่ เด เลโอ ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน ทำให้พร้อมส่งแข้งชุดที่ดีที่สุดลงสนาม
คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย เฮนรี่ โบเนลโล่, แซช มัสแคท, เอนริโก้ เปเป้, เคิร์ท ชอว์, ไมล์ส เบียร์แมน, แมทธิว กิลเลามิเยร์, อเล็กซานเดอร์ ซาตาเรียโน่, เท็ดดี้ ทิวมา, พอล เอ็มบอง, โจเซฟ เอ็มบอง และ อิลิยาส ชูอาเรฟ
เนเธอร์แลนด์
ขณะที่ทีมเยือน ทัพอัศวินสีส้ม ของกุนซือ โรนัลด์ คูมัน ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน พร้อมส่งนักเตะชุดที่ดีที่สุดลงสนามเช่นกัน
คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย บาร์ท แฟร์บรุคเก้น, เดนเซล ดุมฟรีส์, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, ยาน พอล ฟาน เฮคเก้, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, ไรอัน กราเฟนแบร์ก, เฟรงกี้ เดอ ยอง, ทิยานี่ ไรจ์นเดอร์ส, ซาบี ซิมอนส์, เมมฟิส เดปาย และ โคดี้ กัคโป
สถิติการพบกันของ มอลตา – เนเธอร์แลนด์
ผลการพบกันของทั้งสองทีม
- 10/06/25 เนเธอร์แลนด์ 8-0 มอลตา (คัดบอลโลก)
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ มอลตา
- 09/09/25 ชนะ ซาน มาริโน่ 3-1 (กระชับมิตร)
- 04/09/25 เสมอ ลิทัวเนีย 1-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 10/06/25 แพ้ เนเธอร์แลนด์ 0-8 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 07/06/25 เสอม ลิทัวเนีย 0-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 24/03/25 แพ้ โปแลนด์ 0-2 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ เนเธอร์แลนด์
- 07/09/25 ชนะ ลิทัวเนีย 3-2 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 04/09/25 เสมอ โปแลนด์ 1-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 10/06/25 ชนะ มอลตา 8-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 07/06/25 ชนะ ฟินแลนด์ 2-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
- 23/03/25 เสมอ สเปน 3-3 (แพ้จุดโทษ 4-5, ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
มอลตา (4-5-1) : เฮนรี่ โบเนลโล่ (GK) – แซช มัสแคท, เอนริโก้ เปเป้, เคิร์ท ชอว์, ไมล์ส เบียร์แมน – แมทธิว กิลเลามิเยร์, อเล็กซานเดอร์ ซาตาเรียโน่, เท็ดดี้ ทิวมา, พอล เอ็มบอง, โจเซฟ เอ็มบอง – อิลิยาส ชูอาเรฟ
เนเธอร์แลนด์ (4-3-3) : บาร์ท แฟร์บรุคเก้น (GK) – เดนเซล ดุมฟรีส์, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, ยาน พอล ฟาน เฮคเก้, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน – ไรอัน กราเฟนแบร์ก, เฟรงกี้ เดอ ยอง, ทิยานี่ ไรจ์นเดอร์ส – ซาบี ซิมอนส์, เมมฟิส เดปาย, โคดี้ กัคโป
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป
มอลตา 0-5 เนเธอร์แลนด์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: