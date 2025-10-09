ข่าวกีฬาฟุตบอล

มอลตา พบ เนเธอร์แลนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 9 ต.ค. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 09 ต.ค. 2568 17:45 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2568 13:34 น.
80

9 ตุลาคม 2568 เวลา 01.45 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป มอลตา พบ เนเธอร์แลนด์ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 มอลตา VS เนเธอร์แลนด์ ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป
  • แมตช์การแข่งขัน : มอลตา พบ เนเธอร์แลนด์
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2568 เวลา 01.45 น. (เช้ามืดวันศุกร์)
  • สนาม : สนามกีฬาแห่งชาติตาอาลี
  • ถ่ายทอดสด : Monomax
Credit : OnsOranje

วิเคราะห์บอล มอลตา – เนเธอร์แลนด์

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

สกอตแลนด์

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ภายใต้การคุมทีมของ เอมิเลียโน่ เด เลโอ ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน ทำให้พร้อมส่งแข้งชุดที่ดีที่สุดลงสนาม

คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย เฮนรี่ โบเนลโล่, แซช มัสแคท, เอนริโก้ เปเป้, เคิร์ท ชอว์, ไมล์ส เบียร์แมน, แมทธิว กิลเลามิเยร์, อเล็กซานเดอร์ ซาตาเรียโน่, เท็ดดี้ ทิวมา, พอล เอ็มบอง, โจเซฟ เอ็มบอง และ อิลิยาส ชูอาเรฟ

Credit : Malta Football Association – 1900

เนเธอร์แลนด์

ขณะที่ทีมเยือน ทัพอัศวินสีส้ม ของกุนซือ โรนัลด์ คูมัน ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน พร้อมส่งนักเตะชุดที่ดีที่สุดลงสนามเช่นกัน

คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย บาร์ท แฟร์บรุคเก้น, เดนเซล ดุมฟรีส์, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, ยาน พอล ฟาน เฮคเก้, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน, ไรอัน กราเฟนแบร์ก, เฟรงกี้ เดอ ยอง, ทิยานี่ ไรจ์นเดอร์ส, ซาบี ซิมอนส์, เมมฟิส เดปาย และ โคดี้ กัคโป

Credit : OnsOranje

สถิติการพบกันของ มอลตา – เนเธอร์แลนด์

ผลการพบกันของทั้งสองทีม

  • 10/06/25 เนเธอร์แลนด์ 8-0 มอลตา (คัดบอลโลก)

ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ มอลตา

  • 09/09/25 ชนะ ซาน มาริโน่ 3-1 (กระชับมิตร)
  • 04/09/25 เสมอ ลิทัวเนีย 1-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 10/06/25 แพ้ เนเธอร์แลนด์ 0-8 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 07/06/25 เสอม ลิทัวเนีย 0-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 24/03/25 แพ้ โปแลนด์ 0-2 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)

ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ เนเธอร์แลนด์

  • 07/09/25 ชนะ ลิทัวเนีย 3-2 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 04/09/25 เสมอ โปแลนด์ 1-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 10/06/25 ชนะ มอลตา 8-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 07/06/25 ชนะ ฟินแลนด์ 2-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 23/03/25 เสมอ สเปน 3-3 (แพ้จุดโทษ 4-5, ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก)
Credit : Malta Football Association – 1900

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

มอลตา (4-5-1) : เฮนรี่ โบเนลโล่ (GK) – แซช มัสแคท, เอนริโก้ เปเป้, เคิร์ท ชอว์, ไมล์ส เบียร์แมน – แมทธิว กิลเลามิเยร์, อเล็กซานเดอร์ ซาตาเรียโน่, เท็ดดี้ ทิวมา, พอล เอ็มบอง, โจเซฟ เอ็มบอง – อิลิยาส ชูอาเรฟ

เนเธอร์แลนด์ (4-3-3) : บาร์ท แฟร์บรุคเก้น (GK) – เดนเซล ดุมฟรีส์, เวอร์จิล ฟาน ไดค์, ยาน พอล ฟาน เฮคเก้, มิคกี้ ฟาน เดอ เฟน – ไรอัน กราเฟนแบร์ก, เฟรงกี้ เดอ ยอง, ทิยานี่ ไรจ์นเดอร์ส – ซาบี ซิมอนส์, เมมฟิส เดปาย, โคดี้ กัคโป

Credit : OnsOranje

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป

มอลตา 0-5 เนเธอร์แลนด์

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ขาประจำมาแล้ว เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ งวด 16 ตุลาคม 2568 จัดให้ไวเลขท้าย 2-3 ตัว เลขเด็ด

ขาประจำมาแล้ว เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ งวด 16 ตุลาคม 2568 จัดให้ไวเลขท้าย 2-3 ตัว

42 วินาที ที่แล้ว
ศาลสหรัฐฯ สั่ง &quot;จอนห์สันแอนด์จอนห์สัน&quot; ชดใช้ 966 ล้านเหรียญ เซ่นแป้งฝุ่นก่อมะเร็ง ข่าวต่างประเทศ

ศาลสหรัฐฯ สั่ง “จอนห์สันแอนด์จอนห์สัน” ชดใช้ 966 ล้านเหรียญ เซ่นแป้งฝุ่นก่อมะเร็ง

1 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

บล็อกเกอร์เกาหลีอ้าง 41 เหตุผล “ทำไมเมืองไทยกะเทยเยอะ” โยงมั่วไปสมัยยังรบกับพม่า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัยการสูงสุดเวียดนามสั่งฟ้อง ควีนเทียน MGI 2021 โดนจับ และ กวาง ลินห์ วล็อก พร้อมพวกในคดีฉ้อโกงประชาชน ไลฟ์ขาย &quot;ลูกอมผัก&quot; ปลอม เสียหายกว่า 26 ล้านบาท ข่าว

ควีนเทียน MGI 2021 งานเข้า อัยการสั่งฟ้อง คดีฉ้อโกงประชาชน หลอกขาย “ลูกอมผัก” ปลอม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดเลขเด็ด ยอดกฐิน วัดตานาด จ.อุทัยธานี นอท ลอตเตอรี่พลัส เป็นเจ้าภาพ เลขเด็ด

เปิดเลขเด็ด ยอดกฐิน วัดตานาด อุทัยธานี นอท ลอตเตอรี่พลัส เจ้าภาพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โอกาสทอง รับสมัครพนักงานนวด ทำงานมาเล รายได้ดี ที่พักฟรี กระทรวงแรงงานจัดหาให้ เศรษฐกิจ

โอกาสทอง รับสมัครพนักงานนวด ทำงานมาเล รายได้ดี ที่พักฟรี กระทรวงแรงงานจัดหาให้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชาวเน็ตจวกยับ จับเพื่อนเจ้าสาวมัดติดกับจักรยาน บังคับจูบกับชายแปลกหน้า เข้าข่ายคุกคามทางเพศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

มอลตา พบ เนเธอร์แลนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 9 ต.ค. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอเตือนภัย! นอนน้อย ทำสมองหด เทียบเท่าคนแก่ขึ้น 7 ปี เสี่ยงอัลไซเมอร์ สุขภาพและการแพทย์

หมอเตือนภัย! นอนน้อย ทำสมองหด เทียบเท่าคนแก่ขึ้น 7 ปี เสี่ยงอัลไซเมอร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลุดผลชันสูตรอวี๋เหมิงหลง ไม่ใช่การตกตึก ถูกทำร้าย-ล่วงละเมิดทางเพศก่อนตาย บันเทิง

หลุดผลชันสูตร อวี๋เหมิงหลง ถูกทรมานหนัก จมูกหัก-ฟันหน้าหลุด พบรอยล่วงละเมิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อแม่ห้ามไม่ฟัง! เด็กชายวัย 15 ว่ายน้ำไม่เป็น กระโดดเล่นน้ำตามเพื่อน สุดท้ายจมดับ ข่าวต่างประเทศ

พ่อแม่ห้ามไม่ฟัง! เด็กชายวัย 15 ว่ายน้ำไม่เป็น กระโดดเล่นน้ำตามเพื่อน สุดท้ายจมดับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เบลารุส พบ เดนมาร์ก ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 9 ต.ค. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไขข้อสงสัยทางกฎหมายที่คนไทยอยากรู้ สรุปหลัก ป.พ.พ. มาตรา 1601 ทายาทรับผิดชอบหนี้ไม่เกินมรดกที่ได้รับ หากพ่อแม่ไม่มีมรดก ลูกไม่ต้องจ่าย ข่าว

สรุปดราม่า “เจนนี่-แม่เกตุ” ลูกต้องใช้หนี้แทนพ่อแม่ไหม? เปิดข้อกฎหมายชัดๆ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คลิปหวาดเสียว นักฟุตบอลลีกจีนส่อเป็นอัมพาต ถูกคู่แข่งผลักชนป้ายโฆษณาข้างสนาม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพภาคที่ 2 เตือน พื้นที่อันตราย ปชช. งดเข้าพื้นที่ชายแดน ยังมีระเบิดตกค้าง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เช็ก พบ โครเอเชีย ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 9 ต.ค. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนนี่ ทำได้! ไลฟ์ขายของ ฝ่ามรสุมดราม่า อึ้งยอดขายทะลุเป้า ลูกค้าโทรเข้ารัวๆ บันเทิง

เจนนี่ ทำได้! ไลฟ์ขายของ ฝ่ามรสุมดราม่า อึ้งยอดขายทะลุเป้า ลูกค้าโทรเข้ารัวๆ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สกอตแลนด์ พบ กรีซ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 9 ต.ค. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังเปิดภาพวัดที่ตราดทำหุ่นเปรตฮุนเซน และ มาลี ข่าว

เปิดภาพ วัดไทยทำเปรตหน้า ฮุนเซน-มาลี เตือนใจคนทำชั่ว ชอบพูดโกหก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อังกฤษ พบ เวลส์ ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 9 ต.ค. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนคลับใจหาย &quot;ซาโบ้&quot; สุนัขตำรวจ K9 กลับดาวหมาอย่างสงบ หลังป่วยหนัก ข่าว

แฟนคลับใจหาย “ซาโบ้” สุนัขตำรวจ K9 กลับดาวหมาอย่างสงบ หลังป่วยหนัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดสอบครูผู้ช่วย กทม 2568 รับแค่ 230 อัตรา เปิดสมัครแล้ว วิชาเอกที่เปิดรับ เศรษฐกิจ

เปิดสอบครูผู้ช่วย กทม 2568 รับแค่ 230 อัตรา เปิดสมัครแล้ว วิชาเอกที่เปิดรับ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เหตุระทึกเพลิงไหม้คอนโด 38 ชั้น ตรงข้ามห้างพาต้าปิ่นเกล้า เจ้าหน้าที่ดับเพลิงบางขุนนนท์เข้าควบคุมสถานการณ์ ช่วยเหลือผู้ติดค้างในลิฟต์และดาดฟ้าได้อย่างปลอดภัย ล่าสุดเพลิงสงบแล้ว ข่าว

ด่วน! ไฟไหม้คอนโดสูงย่านปิ่นเกล้า ชั้น 16 จนท. ช่วยคนติดค้าง-เพลิงสงบแล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
มติสงฆ์สั่งพระมหาอุเทน ย้ายพ้นวัดชนะสงครามฯ ภายใน 30 วัน ข่าว

พระมหาอุเทน ตัดพ้อถูกบีบพ้นวัด ลั่น บวชมา 30 ปี ทำความดีมหาศาล ท้อจนอยากสึก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ติ๊ก ชีโร่&quot; น้ำตาคลอ อัปเดตคดีเมาแล้วขับ เผยจิตใจย่ำแย่ กระทบหน้าที่การงาน บันเทิง

“ติ๊ก ชีโร่” น้ำตาคลอ อัปเดตคดีเมาแล้วขับ เผยจิตใจย่ำแย่ กระทบหน้าที่การงาน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 09 ต.ค. 2568 17:45 น.| อัปเดต: 09 ต.ค. 2568 13:34 น.
80
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ขาประจำมาแล้ว เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ งวด 16 ตุลาคม 2568 จัดให้ไวเลขท้าย 2-3 ตัว

ขาประจำมาแล้ว เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ งวด 16 ตุลาคม 2568 จัดให้ไวเลขท้าย 2-3 ตัว

เผยแพร่: 9 ตุลาคม 2568
ศาลสหรัฐฯ สั่ง &quot;จอนห์สันแอนด์จอนห์สัน&quot; ชดใช้ 966 ล้านเหรียญ เซ่นแป้งฝุ่นก่อมะเร็ง

ศาลสหรัฐฯ สั่ง “จอนห์สันแอนด์จอนห์สัน” ชดใช้ 966 ล้านเหรียญ เซ่นแป้งฝุ่นก่อมะเร็ง

เผยแพร่: 9 ตุลาคม 2568

บล็อกเกอร์เกาหลีอ้าง 41 เหตุผล “ทำไมเมืองไทยกะเทยเยอะ” โยงมั่วไปสมัยยังรบกับพม่า

เผยแพร่: 9 ตุลาคม 2568
อัยการสูงสุดเวียดนามสั่งฟ้อง ควีนเทียน MGI 2021 โดนจับ และ กวาง ลินห์ วล็อก พร้อมพวกในคดีฉ้อโกงประชาชน ไลฟ์ขาย &quot;ลูกอมผัก&quot; ปลอม เสียหายกว่า 26 ล้านบาท

ควีนเทียน MGI 2021 งานเข้า อัยการสั่งฟ้อง คดีฉ้อโกงประชาชน หลอกขาย “ลูกอมผัก” ปลอม

เผยแพร่: 9 ตุลาคม 2568
Back to top button