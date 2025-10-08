เอกอัครราชทูตจีน เข้าพบ สีหศักดิ์ ย้ำเป็นกลาง ไม่ได้หาอาวุธให้เขมร
เอกอัครราชทูตจีน เข้าพบ สีหศักดิ์ รมว.ต่างประเทศ ย้ำเป็นกลาง ไม่ได้จัดหายุทโธปกรณ์ให้เขมรเพิ่ม ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวในปัญหาพิพาทชายแดนไทย
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “เอกอัครราชทูตจาง เจี้ยนเว่ย เข้าพบนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีต่างประเทศของไทย
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม นายจาง เจี้ยนเว่ย เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้พบกับ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย ณ กระทรวงการต่างประเทศของไทย
เอกอัครราชทูตจางได้แสดงความยินดีกับนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้วในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และกล่าวว่า ในปีนี้ จีนและไทยได้ร่วมกันเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต จีนยินดีที่จะร่วมมือกับไทยเพื่อปฏิบัติตามฉันทามติสำคัญที่ผู้นำทั้งสองประเทศได้บรรลุไว้ เตรียมความพร้อมสำหรับการเยือนของผู้นำระดับสูงในปีนี้ และส่งเสริมการสร้างประชาคมจีน-ไทยที่มีอนาคตร่วมกันที่ลึกซึ้งและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศและภูมิภาค
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้วยินดีต้อนรับเอกอัครราชทูตจางเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยกล่าวว่าไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสัมพันธ์กับจีน และหวังที่จะเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านกับจีน ส่งเสริมการพัฒนาร่วมกัน และสนับสนุนสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคและโลก
ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา และได้จัดงานแถลงข่าวร่วมกัน เอกอัครราชทูตจางย้ำว่า จีนไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวในประเด็นชายแดนไทย-กัมพูชา และยึดมั่นในจุดยืนที่เป็นธรรมและเป็นกลางในการส่งเสริมสันติภาพและการเจรจามาโดยตลอด นับตั้งแต่ความขัดแย้งเริ่มต้นขึ้น จีนไม่ได้จัดหายุทโธปกรณ์ใดๆ ให้แก่กัมพูชาเพื่อใช้ในการโจมตีประเทศไทย ยุทโธปกรณ์ของจีนที่กัมพูชามีนั้นมาจากโครงการความร่วมมือที่มีอยู่ในปัจจุบัน”
