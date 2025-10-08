เจนิส ใส่เดรสสุดแซ่บซ้อนวิน ไวรัลสนั่นโซเชียล คนดูเกือบ 38 ล้าน

‘เจนิส เจณิสตา’ ทวงบัลลังก์ดารา สลัดลุคชิล ใส่เดรสชมพูซ้อนวินมอเตอร์ไซค์สวยแซ่บ คลิปเดียวไวรัลข้ามคืน ยอดวิวทะลุ 37.8 ล้าน ชาวเน็ตแห่แซวสนั่น
งานนี้แฟนคลับและชาวเน็ตต้องขยี้ตารัว ๆ เมื่อได้เห็นคลิปล่าสุดของนักแสดงสาวอารมณ์ดี เจนิส เจณิสตา พรหมผดุงชีพ ที่ปกติมักจะคุ้นเคยกันในภาพลักษณ์สาวสายฮา ลุย ๆ ชิล ๆ ถึงขั้นที่ถูกแซวว่าบางวันก็ไม่ได้อาบน้ำ หรือนอนน้ำลายไหลข้างแก้มจนหลายคนอดแซวไม่ได้ว่า ‘ลืมหรือเปล่าว่าเป็นดารา’ แต่ล่าสุดเธอออกมาทวงบัลลังก์ความเป็นดาราคืนแบบสวยสับไม่เกรงใจใคร!
เจนิสได้โพสต์คลิปวิดีโอผ่านอินสตาแกรม janistarr เผยให้เห็นลุคที่สวยเป๊ะทุกองศาอยู่ในชุดเดรสสั้นสายเดี่ยวสีชมพูสดใส อวดผิวขาวออร่าและหุ่นสุดเป๊ะ แต่ที่พีคที่สุดคือเธอไม่ได้นั่งอยู่บนรถหรู แต่กำลังซ้อนท้ายพี่วินมอเตอร์ไซค์อยู่บนท้องถนนยามค่ำคืน
ช็อตเด็ดที่ทำเอาหลายคนต้องอ้าปากค้าง คือจังหวะที่เธอลงจากรถมอเตอร์ไซค์ สเต็ปการก้าวขาและการสะบัดผมนั้นสวยสง่าราวกับกำลังเดินอยู่บนพรมแดง เรียกได้ว่าเป็นการฉีกลุคสาวสายฮามาเป็นนางเอกได้ในทันที
หลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีแฟน ๆ และเพื่อนร่วมวงการเข้ามาคอมเมนต์แซวในความสวยจึ้งของเธอกันอย่างถล่มทลาย หลายคนตะลึงในความสวยและออร่าที่เปล่งประกาย ยกให้เป็นการนั่งวินมอเตอร์ไซค์ที่เริ่ดที่สุด แถมยังเมนต์เชิงแซวว่าอยากให้อาบน้ำแต่งหน้าแต่งตัวสวย ๆ แบบนี้ทุกวัน
ล่าสุด คลิปของสาวเจนิสเรียกได้ว่าแมสสุด ๆ เพระามียอดผู้เข้าชมสูงถึง 37.8 ล้านคน ภายในระยะเวลาเพียง 2 วันเท่านั้น
