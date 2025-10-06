นายกฝรั่งเศส ประกาศลาออกจากตำแหน่ง หลังเพิ่งดำรงตำแหน่งแค่ 26 วัน
มาเร็วไปเร็ว นายกฝรั่งเศส ประกาศลาออกจากตำแหน่ง หลังเพิ่งดำรงตำแหน่งแค่ 26 วัน เหตุคณะรัฐมนตรีคล้ายชุดที่แล้วที่โดนโหวตไม่ไว้วางใจ
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า นายเซบาสเตียน เลอร์ซอร์นู นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสประกาศลาออกจากตำแหน่ง หลังเพิ่งดำรงตำแหน่งได้เพียง 26 วันเท่านั้น
นายเลอร์ซอร์นู รับตำแหน่งมาจากนายฟร็องซัว บายรู นายกรัฐมนตรีคนก่อน โดยนายบายรูถูกจับพ้นตำแหน่ง หลังจากที่เขาแพ้โหวตลงมติไม่ไว้วางใจ
ซึ่งนายเลอร์ซอร์นู ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก หลังจากที่เขาเปิดเผยคณะรัฐมนตรีแล้วพบว่าส่วนใหญ่นั้นไม่ได้ต่างจากรัฐบาลของนายบายรูเลย และขู่ว่าจะโหวตไม่รับรองคณะรัฐมนตรีของนายเลอร์ซอร์นู เป็นเหตุให้เขาลาออกในที่สุด
ทั้งนี้การเมืองฝรั่งเศสนั้นเผชิญความไม่มั่นคงตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2567 หลังจากที่ผลเลือกตั้งออกมาทำให้เกิดรัฐสภาแบบแขวน หรือภาวะสภาที่ไร้เสียงข้างมากแบบเด็ดขาด ส่งผลให้รัฐบาลไม่สามารถผ่านร่างกฎหมายต่างๆได้หรือร่างงบประมาณ
โดยมีเสียงเรียกร้องให้นายเอมานูว์แอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศสลาออกและเลือกตั้งใหม่ อย่างไรก็ตามตัวของนายมาครงยืนกรานว่าเขาจะไม่ลาออกจนกว่าจะครบวาระ ในปี 2570
