รวบขอทานกัมพูชา วอน จนท. อย่าเพิ่งส่งกลับ ขอคลอดลูกในประเทศไทยก่อน

ขอบคุณภาพจาก : เทศกิจพัทยา

รวบขอทานกัมพูชา ในพื้นที่พัทยา หนึ่งในผู้ถูกจับกุม วอนเจ้าหน้าที่อย่าเพิ่งสังตัวกลับ ขอคลอดลูกในประเทศไทยก่อน เตรียมดำเนินข้อหาและผลักดันกลับต่อไป

เจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานกว่า 30 นาย นำโดย ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษ สภ.เมืองพัทยา ร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวเมืองพัทยา ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษเมืองพัทยา ออกปฏิบัติการตรวจจับขบวนการต่างด้าวอุ้มเด็กเร่ขอทาน ขายดอกไม้และลูกอมตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญหลายจุดในเมืองพัทยา แต่ปรากฏว่าไม่พบกลุ่มชาวเวียดนามที่เคยอุ้มเด็กเร่ขายดอกไม้และลูกอม คาดว่ากลุ่มดังกล่าวได้รับการแจ้งเตือนจากคนวงในให้หยุดกิจกรรมชั่วคราว เนื่องจากข่าวถูกเผยแพร่ออกไป

แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่สามารถ จับกุมกลุ่มชาวกัมพูชาได้ รวม 4 ราย เป็นชาย 1 ราย หญิง 3 ราย พร้อมเด็กชาย 1 คน และเด็กหญิง 2 คน โดยบางคนอุ้มเด็กเร่ขายของตามถนน บางคนก็นั่งขอทานในพื้นที่ท่องเที่ยว

โดยหนึ่งในนั้นคือ น.ส.เนียง อายุ 29 ปี อุ้มลูกน้อยเป็นเด็กผู้หญิง 2 คน อายุ 2 ปี และ อายุ 4 ปี และกำลังตั้งท้อง 9 เดือนแล้ว ระหว่างสอบสวนได้วิงวอนขอคลอดลูกในประเทศไทยก่อน วอนเจ้าหน้าที่อย่าเพิ่งส่งกลับไปกัมพูชา

ทั้งนี้จากการตรวจค้นภายในตัวของผู้ต้องหาชาวกัมพูชา พร้อมลูกทั้งหมดพบว่ามีเงินซุกซ่อนอยู่ตามกระเป๋า มีจำนวนตั้งแต่ 400 บาทไปจนถึง 1,500 บาท ทั้งหมดยอมรับว่า อยู่เมืองไทยแล้วสามารถหาเงินได้ง่ายกว่ากลับไปอยู่ประเทศกัมพูชา

ภายหลังการสอบสวน เจ้าหน้าที่ได้แยกตัวผู้ต้องหาแต่ละราย เพื่อส่งต่อให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีดำเนินการตามขั้นตอนผลักดันกลับประเทศ ส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เด็กขอทาน เจ้าหน้าที่เตรียมแจ้งข้อหาตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก ต่อไป

