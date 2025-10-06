วอลเลย์บอล
“ชมพู่ พรพรรณ” มือเซตทีมชาติไทย เปิดตัวหนุ่มข้างกาย หวานจนแฟนคลับแซว
ทำเอาแฟนคลับโลกออนไลน์ต้องแซว เมื่อ “ชมพู่” พรพรรณ เกิดปราชญ์ มือเซตวอลเลย์บอลทีมชาติไทย โพสต์รูปคู่กับพ่อหนุ่มตาน้ำข้าว หวานกันสุดๆ
แน่นอนว่าในตอนนี้เหล่านักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยกำลังอยู่ในช่วงพักเบรค ก่อนที่จะมารวมตัวกันลงฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขัน ซีเกมส์ 2025 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ในช่วงปลายปีนี้
ทว่าล่าสุด “ชมพู่” พรพรรณ เกิดปราชญ์ เซตเตอร์มือหนึ่งทีมชาติไทย ได้มีการโพสต์ภาพคู่กับหนุ่มชาวต่างชาติ ด้วยทีท่าสนิทกันสุดๆ พร้อมรอยยิ้มที่อยู่ในใบหน้าของทั้งคู่ จนแฟนคลับหลายคนมองตรงกันว่านี่อาจจะเป็นโมเมนต์ที่ “พู่” เปิดตัวแฟนหนุ่มหรือไม่ ทำเอาแฟนลูกยางอดใจไม่ไหว เข้าไปแซวกันยกใหญ่
