สลด ผู้ประกาศข่าวดัง-เมีย รุมทุบลูก 8 ขวบจนตาย ปล่อยอดอาหารสุดทรมาน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 ต.ค. 2568 10:16 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2568 10:18 น.
คดีสะเทือนใจเกาหลีใต้ ศาลสั่งจำคุก 8 ปี อดีตผู้ประกาศข่าว ฐานทารุณกรรมลูกชายวัย 8 ขวบจนเสียชีวิต เปิดพฤติกรรมโหดร้ายที่พ่อแม่กระทำต่อลูกในไส้

(โซล, เกาหลีใต้) — ศาลแขวงอินชอนมีคำพิพากษาจำคุก นายอี อายุ 40 ปี อดีตผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ เป็นเวลา 8 ปี และสั่งให้เข้ารับการบำบัดพฤติกรรมทารุณกรรมเด็ก 40 ชั่วโมง ในข้อหาทารุณกรรมลูกชายวัย 8 ขวบจนถึงแก่ความตาย ส่วนนางซงยูจิน (Song Yoo-jin) อายุ 29 ปี ภรรยา นักกอล์ฟอาชีพ ถูกตัดสินจำคุก 3 ปี แต่รอลงอาญา 5 ปี ในข้อหาเดียวกัน

อัยการเปิดเผยพฤติกรรมการทารุณกรรมของทั้งสองว่า นายอีกับภรรยามักทุบตีลูกชายด้วยไม้เบสบอล ไม้กอล์ฟ และไม้แขวนเสื้อเป็นประจำ แล้วปล่อยให้เด็กอดอาหาร ให้กินข้าวเพียงวันละมื้อ ขังให้อยู่ในบ้านตามลำพังเป็นเวลาหลายวันติดต่อกัน การทารุณกรรมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานหลายเดือน

เรื่องราวสะเทือนใจนี้ถูกเปิดเผยขึ้นหลังจากเพื่อนบ้านได้ยินเสียงเด็กร้องไห้อย่างทรมาน จึงโทรแจ้งตำรวจ เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงก็พบว่าเด็กชายเสียชีวิตแล้วในสภาพร่างกายผอมแห้ง ขาดสารอาหารอย่างรุนแรง น้ำหนักเหลือ 13 กิโลกรัม มีรอยฟกช้ำทั่วร่างกาย

ในชั้นศาล นายอีกับภรรยาอ้างว่าสิ่งที่ทำลงไปเป็นเพียงการสั่งสอน ไม่ได้มีเจตนาฆ่า แต่ศาลไม่เชื่อคำให้การ ชี้ว่าพฤติกรรมของทั้งสองโหดร้ายเกินกว่าการลงโทษทั่วไป เป็นการกระทำที่เล็งเห็นผลได้ว่าจะทำให้เด็กเสียชีวิต คำตัดสินดังกล่าวสร้างความโกรธแค้นในสังคมออนไลน์ของเกาหลีใต้ มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงบทลงโทษที่ดูเหมือนจะเบาเกินไปเมื่อเทียบกับความโหดร้ายที่เด็กได้รับ

