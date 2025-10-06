สลด สตรีมเมอร์สาว ถูกฆ่าหมกศพ ฝีมือเจ้าพ่อเอเจนซี่ โมโหโดนขอเลิกสัญญาปลิงดูดเลือด

สลด จีอา สตรีมเมอร์สาวเกาหลี ถูกทำร้าย-บีบคอเสียชีวิต หลังนัดพบ “ชเว” เอเจนซี่ที่ควบคุมชีวิตเธออย่างเข้มงวด คาดโมโห ปมเหตุขอยกเลิกสัญญา
ช็อกวงการสตรีมเมอร์เกาหลีใต้ หลัง ยุนจีอา (Yoon Ji Ah) สตรีมเมอร์หญิงชื่อดังที่มีผู้ติดตามกว่า 300,000 คน ถูกพบเป็นศพในป่า ผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมไม่ใช่ใครอื่นไกล คือ นายชเว ชายวัย 50 ปีที่รู้จักกันในฐานะ “เจ้าพ่อ” แห่งวงการสตรีมเมอร์ ผู้ดูแล ควบคุมอาชีพของเธอ
เรื่องราวนี้ถูกเปิดเผยผ่านรายการสืบสวน Curious Stories Y ของช่อง SBS เมื่อวันที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมา ระบุว่ายุนจีอาหายตัวไปหลังจากการไลฟ์สดครั้งสุดท้ายบนเกาะยองจง เมืองอินชอน เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเธอถูกสังหารภายในเวลาเพียง 30 นาทีหลังจบการไลฟ์สด โดยเธอได้ไปพบนายชเว ก่อนเกิดการเผชิญหน้ากันซึ่งบานปลายสู่การทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต
3 วันหลังจากครอบครัวแจ้งความคนหาย ในที่สุดเจ้าหน้าที่ได้พบร่างของเธอในพื้นที่ภูเขาห่างไกลของเขตมูจู จังหวัดชอลลาเหนือ ซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่พบเห็นครั้งสุดท้ายเกือบ 300 กิโลเมตร ผลชันสูตรยืนยันว่าเธอถูกทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงบริเวณใบหน้าและถูกบีบคอจนเสียชีวิต
นายชเว หรือที่รู้จักในโลกออนไลน์ว่า “แมวดำ” (Black Cat) เป็นผู้ดูแลและจัดการสตรีมเมอร์หลายคน พ่อของยุนจีอาระบุว่านายชเวทำหน้าที่เหมือนผู้ชี้แนะ ควบคุมเส้นทางอาชีพของสตรีมเมอร์หน้าใหม่หลายคน เพื่อนของยุนจีอาเผยว่า เธอกำลังตกอยู่ในความเครียดอย่างหนัก ต้องการยกเลิกสัญญากับนายชเว ซึ่งคาดว่าเป็นชนวนเหตุของความรุนแรงครั้งนี้
มีรายงานว่าพยานเห็นนายชเวลากกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ออกจากบ้าน แวะหลายจุดเพื่ออำพรางการฆาตกรรม มีรายงานว่าเขาขับจอดๆ ถึง 7 จุด จงใจให้ตำรวจสับสน ก่อนจะนำร่างไปทิ้งในเช้าวันรุ่งขึ้น ที่เชิงเขาในเขตมูจู ในตอนแรกเขาปฏิเสธ แต่ยอมรับสารภาพในที่สุดหลังเจ้าหน้าที่พบร่างของยุนจีอา
ขุดประวัตินายเชว ฉากหน้าร่ำรวย เบื้องหลังติดหนี้ล้นพ้นตัว
ย้อนกลับไปเดือนพฤษภาคม 2568 เมื่อนายชเวเริ่มเข้ามาชมไลฟ์สดของยุนจีอา โดเนทเงินให้ถึง 1 ล้านวอน (ประมาณ 23,000 บาท) สร้างภาพเป็นนักธุรกิจไอทีผู้ร่ำรวย เชี่ยวชาญด้านอัลกอริทึมของ TikTok เข้าไปตีสนิทกับยุนจีอาโดยอ้างว่าจะปั้นผู้ติดตามให้เธอได้ถึงล้านคน แลกกับการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ หลังจากยุนจีอาหลงเชื่อและเซ็นสัญญา นายชเวก็เริ่มเข้ามาควบคุมชีวิตเธออย่างเข้มงวด ทั้งบีบให้ทำงานหนักขึ้น ใช้แอปติดตามตำแหน่ง จนเธอเคยเครียดจนร้องไห้ระหว่างไลฟ์สด เมื่อเวลาผ่านไป 3 เดือน ยอดผู้ติดตามไม่เพิ่มขึ้นตามที่อ้าง แต่เธอกลับต้องแบ่งรายได้ให้เขา จีอาจึงขอยกเลิกสัญญา แต่นายชเวปฏิเสธ
แต่เมื่อคดีฆาตกรรมกลายเป็นข่าวดัง คนไปขุดประวัตินายเชว แท้จริงแล้วไม่ได้ร่ำรวยอย่างที่กล่าวอ้าง เขากำลังมีหนี้สินท่วมตัว บ้านกำลังจะถูกขายทอดตลาด ทำให้จีอากลายเป็นแหล่งรายได้เพียงทางเดียวของเขาที่จะเกาะเป็นปลิง
ในวันที่ 11 กันยายน วันที่เขาลงมือฆ่าจีอา เป็นวันเดียวกับที่บ้านของเขาถูกขายทอดตลาดพอดี หลังจบไลฟ์สดแล้วจีอายังคงยืนยันที่จะยุติสัญญา ทำให้นายชเวที่กำลังจนตรอกเกิดสติแตก ลงมือบีบคอเธอจนเสียชีวิต
นอกจากนี้ยังพบว่านายชเวมีคดีทำร้ายร่างกายและกักขังสตรีมเมอร์หญิงอีกคนติดตัวตั้งแต่ปีก่อน แต่กลับได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจนมาก่อเหตุซ้ำ ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าโศกนาฏกรรมของยุนจีอาเป็นผลมาจากความล้มเหลวของกระบวนการยุติธรรม
