วิธีลงทะเบียนรับเงินเยียวยาภัยชายแดน ไทย-กัมพูชา ล็อตแรกเข้า 6-7 ต.ค. นี้

ข่าวดีสำหรับ ผู้ประสบภัยจากเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา ล่าสุด นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้เร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยา โดยธนาคารออมสินจะเริ่มโอนเงินล็อตแรกให้กับผู้ประสบภัยกว่า 2.3 แสนครัวเรือน ในวันที่ 6-7 ตุลาคม 2568 นี้ ตรวจสอบหลักเกณฑ์การรับสิทธิ์และขั้นตอนสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนได้ที่นี่
วิธีลงทะเบียนรับสิทธิ์ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้ง
สำหรับประชาชนในพื้นที่ 7 จังหวัดชายแดนที่ได้รับผลกระทบและยังไม่ได้ยื่นเรื่อง สามารถตรวจสอบสิทธิ์และดำเนินการได้ตามขั้นตอน
โฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่า การโอนเงินล็อตแรกจำนวน 238,053 ครัวเรือน จะแบ่งเป็น 2 วัน ดังนี้ คือ วันที่ 6 ตุลาคม 2568 โอนให้ผู้ประสบภัยใน จ.บุรีรัมย์, ศรีสะเกษ, สุรินทร์ (ประมาณ 147,370 ครัวเรือน) และวันที่ 7 ตุลาคม 2568 โอนให้ผู้ประสบภัยใน จ.ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี, สระแก้ว, ตราด (ประมาณ 90,683 ครัวเรือน)
เกณฑ์ผู้มีสิทธินั้นต้องเป็นครัวเรือนที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่ โดยจะได้รับเงินเยียวยา 2,000 บาท (หากอพยพไม่เกิน 7 วัน) หรือ 5,000 บาท (หากอพยพเกิน 8 วัน)
ตรวจสอบสถานะรับเงินช่วยเหลือ > คลิก <
ผู้ประสบภัยสามารถตรวจสอบสถานะรับเงินช่วยเหลือผ่านช่องทาง DDPM โดยระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการตรวจสอบ เพื่อให้สามารถติดตามการช่วยเหลือเยียวยาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ประชาชนสามารถยื่นคำร้องได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. หรือ เทศบาล) ในพื้นที่ของคุณ นำเอกสารสำคัญต่าง ๆ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองจากหน่วยงานท้องถิ่น ไปยื่นขอรับสิทธิ์
หากพิจารณาแล้วว่ามีเกณฑ์ได้รับสิทธิเงินเยียวยา เงินจะถูกโอนเข้าบัญชีที่ผูกกับ PromptPay โดยธนาคารออมสิน
อย่างไรก็ตาม มีรายงานจากในพื้นที่ว่าประชาชนบางส่วนยังประสบปัญหาความล่าช้าและความยุ่งยากในการยื่นเอกสาร ซึ่งเป็นประเด็นที่หน่วยงานภาครัฐต้องเร่งแก้ไขต่อไป ขอให้ผู้ประสบภัยตรวจสอบสิทธิ์และติดตามประกาศจากหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
