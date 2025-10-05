สิ้นลายอดีตแชมป์มวยโลก “อำนาจ รื่นเริง” เมาหนัก! วัยรุ่นห้ามไม่ฟัง สุดท้ายลงไปกอง
อำนาจ รื่นเริง อดีตแชมป์มวยโลก เมาหนักพูดจาไม่รู้เรื่อง วัยรุ่นมาห้ามไม่ยอมสงบ สุดท้ายปล่อยหมัดกันเป็นชุดนอกสังเวียนจนสิ้นลายกำปั้นเข็มขัดแชมป์ไอบีเอฟ รุ่นฟลายเวต
กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหลังเกิดคลิปหลุดของอำนาจ รื่นเริง อดีตแชมป์มวยโลกซึ่งเจ้าตัวคล้ายจะตกอยู่ในสภาพที่มึนเมาหนัก โดยผู้ใช้เฟซบุ๊ก วรเมธ สอาดรัตน์ โพสต์คลิปชาย 2 คนมีปัญหากันในร้านสะดวกซื้อซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นอดีตนัก IBF รุ่นฟลายเวต ที่อยู่ในอาการมึนเมาอย่างหนัก กำลังมีปากเสียง โดยชายวัยรุ่นพยายามพูดเพื่อให้สงบสติอารมณ์ แต่ก็ไม่เป็นผล สุดท้ายโดนสอนมวยจนเสียเชิงอดีตแชมป์โลกเลยทีเดียว
ต่อมาผู้ใช้เฟซบุ๊กเจ้าของคลิปต้นเรื่องยังโพสต์เปิดใจถึงเรื่องราวทั้งหมดอีกครั้งด้วยว่า “ผมไม่ได้บอกว่าตัวเองห้าว-ตัวเองเก่งหรือตัวเองเก๋า ! ผมแค่ป้องกันตัวผม ไล่พี่แทบตายพี่ไม่เคยฟังผมเลย เมาก็ไม่ยอมไปนอนจะมาทำให้คนอื่นเขากลัวทำไม ถ้าตอนนั้นไม่ใช่ผมแล้วคนอื่นในร้านเขาจะทำกันยังไงพี่ก็เมาไม่รู้เรื่องเลย”
“ที่ผมทำไปผมก็ขอโทษนะครับ ผมป้องกันตัวเองเฉยๆ ผมไม่ได้อยากจะทำร้ายพี่เลย แต่พี่บีบบังคับให้ผมทำ ถ้าจะด่าจะว่าผม ดูคลิปเต็มๆ ก่อน” (ดูคลิป).
ขอบคุณคลิป : สยามกีฬา
