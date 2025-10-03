เดือดจัด บีม ศรัณยู ซัด ยูทูบเบอร์ดังขับแลมโบ แต่ของานฟรี ไม่มีค่าน้ำมันให้สักบาท

ส่องโพสต์ ‘บีม ศรัณยู’ ฟาดเดือด ยูทูบเบอร์ดังขับแลมโบ คนติดตามเยอะ แต่มาของานฟรี-ไม่มีค่าน้ำมันให้สักบาท ชี้ไม่ให้เกียรติกัน เจ้าตัวเคลียร์ชัด ไม่ใช่คนในวงการบันเทิง
โซเชียลลุกเป็นไฟ หลังนักแสดงหนุ่ม บีม ศรัณยู ประชากริช ออกมาโพสต์ข้อความฟาดเดือดถึงช่องยูทูบชื่อดังช่องหนึ่งที่เชิญตนไปร่วมรายการ แต่กลับไม่มีแม้แต่ค่าน้ำมันให้ ทำให้เกิดการคาดเดาและสืบหาตัวตนของยูทูบเบอร์คนดังกล่าวกันอย่างกว้างขวาง
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา หนุ่มบีมโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Saranyoo Prachakit ด้วยถ้อยคำที่ดุเดือดว่า “ตลกช่อง YouTube พ็อดคาสท์สมัยนี้ ดังก็ดังคนติดตามก็เยอะ จะเชิญxไปออกค่าน้ำมันไม่มีสักบาท xจะไปออกทำเxยอะไรล่ะ รถก็ขับแลมโบแต่เขี้ยวฉิบหายไอ้xด”
หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปไม่นาน บรรดาชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่มองว่าเป็นการกระทำที่ไม่ให้เกียรติแขกรับเชิญ เช่น “รถวิ่งด้วยน้ำมันไม่ใช่น้ำใจ”, “พวกงานฟรีต้องโดนด่าแบบนี้แหละ ถูกต้องที่สุด” แน่นอนว่าหลังจากนั้นชาวเน็ตก็ได้เริ่มปฏิบัติการสืบหาทันทีว่า ยูทูบเบอร์เจ้าของรถแลมโบกินี่ที่บีมพูดถึงนั้นคือใคร มีการคาดเดาไปถึงพิธีกรชื่อดังหลายคน
ในตอนแรกมีหลายคนพุ่งเป้าไปที่ นิกกี้ ณฉัตร, ดีเจภูมิม เพชรจ้า, โดม ปกรณ์ลัม และ เบียร์ ใบหยก ซึ่งเจ้าตัวออกมาตอบกลับแล้วว่า “ไม่ใช่ครับคนพวกนี้เป็นคนในวงการบันเทิงเค้าให้เกียรติเราเสมออยู่แล้ว วงการสนิทก็ไม่สนิทจะมาของานฟรีแบบนี้ป่ะล่ะ ไม่ให้เกียรติxเลย”
ขณะที่ นิกกี้ ณฉัตร ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองเช่นกันว่า “ไม่ใช่ผมนะครับ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- บีม ศรัณยู ประกาศลั่น “นายกฯ ขายชาติ” พร้อมลงถนน ไม่ขอทนกับครอบครัวชินวัตร
- บีม ศรัณยู ตาอักเสบหนัก เตือนภัยใกล้ตัว ฝุ่น PM 2.5 อันตรายกว่าที่คิด
ติดตาม The Thaiger บน Google News: