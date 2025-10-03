เปิดที่มา ข่าว “ลิซ่า” สอบ ก.พ. ผ่าน ไวรัลหลอกแชร์หลักพัน ทำไมถึงเป็นมีมทั่วโซเชียล
ไขข้อสงสัยภาพลิซ่า BLACKPINK ในชุดข้าราชการที่ถูกแชร์ว่อนเน็ต แท้จริงแล้วเป็นเพียงมุกตลกที่แฟนคลับสร้างขึ้นเพื่อย้อนแซวค่านิยมเรื่องรอยสัก
เชื่อว่าช่วงไม่นานมานี้ หลายคนคงได้เห็นภาพไวรัลของ ลิซ่า BLACKPINK (ลลิษา มโนบาล) ในชุดข้าราชการ พร้อมข้อความแสดงความยินดีว่าเธอ “สอบ ก.พ. ผ่านแล้ว” จนเกิดเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงและแชร์ต่ออย่างกว้างขวางในโลกโซเชียลมีเดียวันนี้ (3 ต.ค. 68)
สรุปไวรัล ลิซ่า สอบผ่าน ก.พ. เป็นเพียงมีม ไม่ใช่เรื่องจริง
จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นบนโซเชียล ทีมข่าว The Thaiger ขอชี้แจงว่าเรื่องราวดังกล่าว ไม่เป็นความจริง แต่เป็นเพียง มีม (Meme) หรือมุกตลกที่ถูกสร้างขึ้นในโลกออนไลน์เท่านั้น ไม่ได้มีข้อมูลยืนยันว่าลิซ่าได้เข้าสมัครสอบ ก.พ. หรือมีความตั้งใจจะเข้ารับราชการแต่อย่างใด
จากการตรวจสอบพบว่า กระแสไวรัลนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากภาพตัดต่อที่แฟนคลับทำขึ้นมาเล่น ๆ เพื่อตอบโต้กระแสวิพากษ์วิจารณ์ในอดีตเกี่ยวกับรอยสักของลิซ่า
ก่อนหน้านี้เคยมีผู้ตั้งคำถามว่า หากลิซ่ามีรอยสักแล้วจะสามารถรับราชการได้หรือไม่ แฟนคลับจึงสร้างเรื่องราวสมมติว่า “ลิซ่าสอบ ก.พ. ผ่านแล้ว” ขึ้นมา เพื่อเป็นการย้อนแซวและท้าทายค่านิยมเดิม ๆ ที่มองว่าภาพลักษณ์ภายนอกอย่างรอยสักเป็นอุปสรรคต่อการทำงานในบางสายอาชีพ
หลังจากนั้น มีมดังกล่าวก็ได้ถูกนำไปต่อยอดใส่กับมุกตลกอื่น ๆ เช่น ซื้อไอโฟน 17 ผ่อน 0% ซึ่งแสดงถึงความเป็นเรื่องขำขันในโซเชียล เรื่องราวนี้จึงเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจของการใช้ความคิดสร้างสรรค์และอารมณ์ขันในการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นต่าง ๆ ในสังคม
การนิยาม “ความสำเร็จ” ใหม่
ปรากฏการณ์นี้ทำหน้าที่เป็นเวทีสาธารณะขนาดใหญ่สำหรับการถกเถียงถึงนิยามของ “ชีวิตที่ประสบความสำเร็จ” ความคิดเห็นเชิงเสียดสีเกี่ยวกับรายได้ของลิซ่า ไม่ใช่แค่เรื่องตลก แต่คือข้อโต้แย้ง
อีกนัยหนึ่ง มีมดังกล่าวท้าทายภูมิปัญญาดั้งเดิมของผู้ใหญ่และสังคมเชิงสัญลักษณ์ ที่ยึดถือมานานว่าอาชีพราชการที่มั่นคงคือความสำเร็จสูงสุด มีมนี้นำเสนอเรื่องเล่าที่ทรงพลังอีกด้านหนึ่งว่า
ความสำเร็จที่แท้จริงในศตวรรษที่ 21 อาจอยู่นอกโครงสร้างแบบดั้งเดิม ซึ่งให้ผลตอบแทนที่สูงกว่ามหาศาล แม้จะมีความเสี่ยงมากกว่าก็ตาม มันเป็นการรับรองความปรารถนาของคนรุ่นใหม่ซึ่งความทะเยอทะยานอาจไม่สอดคล้องกับเส้นทางของระบบราชการ
