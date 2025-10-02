“ผู้กองแคท” เข้ารายงานตัวกับผู้ว่าศรีสะเกษ รอพิจารณายื่นลาออก
ผู้กองแคท อาทิติยา เข้ารายงานตัวผู้ว่าศรีสะเกษ ระหว่างรอพิจารณาคำขอยื่นลาออก เผยสั้นๆ เรื่องนี้แล้วแต่ผู้บังคับบัญชาจะพิจารณา
จากกรณีที่ ร.ต.อ.หญิง อาทิติยา เบ็ญจะปัก หรือ ผู้กองแคท ได้ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครอง เพื่อขอลาออกจากราชการ โดยให้เหตุผลว่า “ประสงค์ที่จะไปประกอบอาชีพอื่น” ทั้งนี้ หนังสือดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของอธิบดีกรมการปกครองนั้น
ล่าสุดผู้สื่อข่าวในพื้นที่รายงานว่า ร.ต.อ.หญิงอาทิติยา เดินทางในชุดข้าราชการ เข้ารายงานตัวต่อ นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ที่ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ตามคำสั่งแต่งตั้งให้มาปฏิบัติราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ประจำอำเภอเมืองศรีสะเกษ
โดยผู้กองแคทกล่าวผู้สื่อข่าวสั้นๆว่า นี้มารายงานตัวและพร้อมปฏิบัติหน้าที่ ส่วนเรื่องหนังสือลาออกก็แล้วแต่ผู้บังคับบัญชาจะพิจารณา
ขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองระบุว่า ได้จัดเตรียมโต๊ะทำงานไว้ให้เรียบร้อยแล้ว แต่ยังคงอยู่ในสถานะ รอเข้ามาปฏิบัติหน้าที่จริงส่วนภารกิจหรือบทบาทหน้าที่ยังไม่มีการกำหนดอย่างเป็นทางการ
