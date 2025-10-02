“ผู้กองแคท” ยื่นลาออกจากราชการ เผยประสงค์ประกอบอาชีพอื่น
ผู้กองแคท อาทิติยา ยื่นลาออกจากราชการ ท่ามกลางกระแสความสงสัยว่าเติบโตงานราชการเร็วผิดปกติหรือไม่ เผยประสงค์ประกอบอาชีพอื่น
จากกรณีของร.ต.อ.หญิง อาทิติยา เบ็ญจะปัก หรือ ผู้กองแคท นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรมการปกครอง ที่มีข่าวว่ารัฐสภาขอตัวไปช่วยราชการในส่วนงานของประธานสภาผู้แทนราษฎรนั้น แต่ปรากฏว่ากรมการปกครองไม่อนุมัติ ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์และตั้งข้อสงสัยถึงการเติบโตทางราชการอย่างรวดเร็วนั้น
ล่าสุดมีรายงานว่า ร.ต.อ.หญิง อาทิติยา ได้ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครอง เพื่อขอลาออกจากราชการ โดยให้เหตุผลว่า “ประสงค์ที่จะไปประกอบอาชีพอื่น” ทั้งนี้ หนังสือดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของอธิบดีกรมการปกครอง
ทั้งนี้ในช่วงวันที่ 1 ต.ค. ผู้กองแคท ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “มีคำสั่งย้ายไปเป็นปลัด แต่เจ้าตัวไม่เคยเขียนคำร้องขอและไม่ได้สมัครใจ ขอย้ายไปที่ไหน คนออกคำสั่งนี้…จะว่ายังไง”
