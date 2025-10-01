แห่ห่วง พร้อม ทีปกร พระเอกซีรีส์ ประสบอุบัติเหตุรถพังยับ ยืนยันไม่ได้ดื่ม

แฟนคลับแห่ห่วง ‘พร้อม ทีปกร’ พระเอกซีรีส์ดัง ประสบอุบัติเหตุกลางดึก-ถนนลื่น รถเบนซ์เสียหลักชนกำแพง เจ้าตัวปลอดภัย-ไม่ได้รับบาดเจ็บ ยืนยันไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์
วันนี้ (1 ตุลาคม 2568) เกิดอุบัติเหตุระทึกกลางดึก กรณีของ พร้อม ทีปกร ขวัญบุญ นักแสดงหนุ่มวัย 22 ปี เป็นหนึ่งในพระเอกจากซีรีส์ The dark Dice Series คนที่ไว้ใจอาจจะ ‘ร้ายที่สุด’ ได้ขับรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์เสียหลักพุ่งชนกำแพงปูนบนถนนสิรินธร โชคดีที่เจ้าตัวไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
ย้อนกลับไปเมื่อเวลาประมาณ 00.50 น. ของคืนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้รับแจ้งเหตุรถยนต์ประสบอุบัติเหตุบนถนนสิรินธรขาออก ใกล้กับห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง ที่เกิดเหตุพบรถยนต์ Mercedes-Benz CLA 53 สีขาวได้รับความเสียหาย ไม่สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้
หนุ่มพร้อม เปิดใจถึงสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้ พร้อมทั้งยืนยันความบริสุทธิ์และฝากความห่วงใยถึงแฟนคลับ เขาเล่าว่ากำลังขับรถกลับบ้านหลังจากไปพรีเซนต์งานและนั่งคุยกับเพื่อนที่มหาวิทยาลัยจนดึก เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งอยู่ใกล้ทางกลับรถ ประกอบกับก่อนหน้านี้มีฝนตกลงมา ทำให้ถนนลื่นจึงทำให้ควบคุมรถไม่อยู่และไถลไปชนกับกำแพงปูน
อย่างไรก็ดี พระเอกดังยืนยันว่าไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์แน่นอน ในตอนแรกรู้สึกตกใจเพราะกลัวว่าจะไปโดนรถคันอื่น เจ้าตัวขอบคุณพี่ ๆ FC ทุกท่าน
หลังจากที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและรถสไลด์ได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายรถยนต์ของพร้อมไปยังสถานีตำรวจนครบาลบางพลัด เพื่อให้บริษัทประกันภัยเข้ามาประเมินความเสียหายต่อไป ส่วนตัวนักแสดงหนุ่มได้เดินทางกลับบ้านพักอย่างปลอดภัย
