เปิดวาร์ป เอ็ด วินชวง เศรษฐีหนุ่มหล่อชาวฮ่องกง ลือรักใหม่ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ

เผยแพร่: 30 ก.ย. 2568 17:57 น.
ทำความรู้จัก ประวัติ “เอ็ด วินชวง” หนุ่มหล่อโปรไฟล์ดี ทายาทธุรกิจหมื่นล้านชาวฮ่องกง ข่าวลือรักครั้งใหม่ของ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ

กลายเป็นหนุ่มหล่อที่ถูกจับตามองมากที่สุดในขณะนี้ สำหรับ เอ็ด วินชวง (Edwin Chuang) นักธุรกิจหนุ่มชาวฮ่องกง วัย 40 ปี หลังจากที่ชาวเน็ตเริ่มตั้งข้อสังเกตว่าเขาอาจจะเป็นรักครั้งใหม่ของนางเอกซูเปอร์สตาร์ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ เนื่องจากมีภาพไลฟ์สไตล์ของทั้งคู่ที่คล้ายคลึงและอยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ซึ่งเมื่อได้สืบค้นประวัติของหนุ่มคนนี้แล้ว ก็ต้องบอกว่าโปรไฟล์ของเขานั้นไม่ธรรมดาเลยจริง ๆ

เอ็ด วินชวง คือทายาทและผู้สืบทอดธุรกิจ “Chuang’s Consortium” อาณาจักรด้านอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนยักษ์ใหญ่ของฮ่องกง ที่มีเม็ดเงินลงทุนนับหมื่นล้านบาท ปัจจุบันเขาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท และยังเป็น CEO ผู้ก่อตั้ง sav Hospitality ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ตของตนเองอีกด้วย

ไม่เพียงแต่จะเก่งด้านธุรกิจ โปรไฟล์ด้านอื่นของเขาก็น่าทึ่งไม่แพ้กัน เขาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านสถาปัตยกรรมและการวางผังเมือง จาก Parsons School of Design สถาบันด้านการออกแบบระดับโลกในนิวยอร์ก

นอกจากนี้ เขายังมีความสามารถหลากหลายอย่างน่าเหลือเชื่อ ทั้งการเป็น ดีเจ และยังเป็น เชฟ ที่มีฝีมือจนถึงขั้นเคยเป็นหนึ่งในทีมเชฟจากฮ่องกง เดินทางมาแข่งขันในรายการ “Iron Chef Thailand” มาแล้วด้วย

ด้วยโปรไฟล์ที่ครบเครื่องทั้งความสามารถ ฐานะ และไลฟ์สไตล์สุดเท่ขนาดนี้ จึงไม่น่าแปลกใจที่ชื่อของ เอ็ด วินชวง จะกลายมาเป็นที่สนใจของทุกคนในทันทีว่าจะเป็นผู้ครองหัวใจและเป็นเจ้าของดอกไม้ช้อโตที่สาวเจนี่โพสต์ลงโซเชียลหรือเปล่านะ เพราะทางด้านเพื่อนสนิทของสาวเจนี่ ทั้งนานา ไรบีนา และ ดีเจมะตูม เองก็ปิดปากเงียบไม่ยอมตอบว่าใช่หรือไม่ ได้แต่โยนให้เพื่อนสาวเป็นคนออกมาตอบคำถามนี้ด้วยตัวเอง แต่ใด ๆ ทีมงานคิดว่า เจนี่ และ เอ็ด วินชวง เขาดูมีอะไรคล้าย ๆ กันนะ แอบลุ้นไปด้วยเลยแหละ

