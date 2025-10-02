น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พบ มิดทิลลันด์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 2 ต.ค. 68

2 ตุลาคม 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 2 ระหว่าง น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พบ มิดทิลลันด์ ที่สนาม ซิตี้ กราวน์ เวลา 02:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูโรป้า ลีก ฟอเรสต์ VS มิดทิลลันด์ ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 2
- แมตช์การแข่งขัน : น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พบ มิดทิลลันด์
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2568 เวลา 02.00 น. (เช้ามืดวันศุกร์)
- สนาม : ซิตี้ กราวน์
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 3
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพเจ้าป่า ของกุนซือ แอนจ์ ปอสเตโคกลู จะยังไม่มีรายชื่อของ โอล่า ไอน่า, เจมส์ แม็คอาตี้, อังกัส กันน์ และ มูริลโล่ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น แมตซ์ เซลส์ พร้อมกองหลัง 4 คน เนโก วิลเลี่ยมส์, นิโคล่า มิลินโควิช, โมราโต้, โอเล็กซานเดอร์ ซินเชนโก้ แดนกลางเป็น อิบราฮิม ซันกาเร่, เอลเลียต แอนเดอร์สัน แนวรุกนำทัพมาโดย แดน เอ็นดอย, มอร์แกน กิ๊บส์-ไวท์, คัลลั่ม ฮัดสัน-โอดอย ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น อิกอร์ เชซุส
มิดทิลลันด์
ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ ไมค์ ทูลล์เบิร์ก เองก็ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน พร้อมส่งนักเตะชุดที่ดีที่สุดลงสนาม
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-4-2 ผู้รักษาประตูเป็น เอเลียส โอลาฟส์สัน พร้อมกองหลัง 4 คน ติอุสมาน ดิเอา, มาร์ติน เออร์ลิช, แมดส์ เบช, เควิน เอ็มบาบู แดนกลางเป็น เดนิล คาสติโญ่, ฟิลิป บิลลิ่ง, เปาลินโญ่, อารัล ซิมซีร์ ส่วนคู่กองหน้าเป็น จูเนียร์ บรูมาโด กับ ฟรานชูลิโน่
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ฟอเรสต์ – มิดทิลลันด์
ผลงานการเจอกันของทั้งสองทีม
- ไม่เคยเจอกันมาก่อน
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์
- 27/09/25 แพ้ ซันเดอร์แลนด์ 0-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 24/09/25 เสมอ เรอัล เบติส 2-2 (ยูโรป้า ลีก)
- 20/09/25 เสมอ เบิร์นลี่ย์ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 17/09/25 แพ้ สวอนซี 2-3 (คาราบาว คัพ)
- 13/09/25 แพ้ อาร์เซนอล 0-3 (พรีเมียร์ลีก)
มิดทิลลันด์
- 29/09/25 ชนะ แรนเดอร์ส 2-1 (เดนิช ซูเปอร์ลีกา)
- 24/09/25 ชนะ สตวร์ม กราซ 2-0 (ยูโรป้า ลีก)
- 20/09/25 ชนะ วีบอร์ก 2-0 (เดนิช ซูเปอร์ลีกา)
- 17/09/25 ชนะ อัลบอร์ก 3-0 (เดนิช คัพ)
- 14/09/25 แพ้ นอร์ดสเยลลันด์ 0-1 (เดนิช ซูเปอร์ลีกา)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ (4-2-3-1) : แมตซ์ เซลส์ (GK) – เนโก วิลเลี่ยมส์, นิโคล่า มิลินโควิช, โมราโต้, โอเล็กซานเดอร์ ซินเชนโก้ – อิบราฮิม ซันกาเร่, เอลเลียต แอนเดอร์สัน – แดน เอ็นดอย, มอร์แกน กิ๊บส์-ไวท์, คัลลั่ม ฮัดสัน-โอดอย – อิกอร์ เชซุส
มิดทิลลันด์ (4-4-2) : เอเลียส โอลาฟส์สัน (GK) – ติอุสมาน ดิเอา, มาร์ติน เออร์ลิช, แมดส์ เบช, เควิน เอ็มบาบู – เดนิล คาสติโญ่, ฟิลิป บิลลิ่ง, เปาลินโญ่, อารัล ซิมซีร์ – จูเนียร์ บรูมาโด, ฟรานชูลิโน่
Thaiger ทายผลบอล ฟอเรสต์ 2-1 มิดทิลลันด์
น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ นับตั้งแต่เปลี่ยนตัวกุนซือยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็น แถมไม่ชนะใครเลยตลอด 6 เกมหลังสุด เสมอ 2แพ้ 4 ส่วนทางด้าน มิดทิลลันด์ ฟอร์มโดยรวมถือว่าน่าประทับใจ 6 เกมหลังสุดชนะ 5 แพ้ 1 แต่ด้วยคุณภาพนักเตะที่แตกต่างกัน เชื่อว่าเกมนี้ทัพเจ้าป่าน่าจะเฉือนเอาชนะไปได้แบบหืดจับ
