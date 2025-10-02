ข่าวกีฬาฟุตบอล

น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พบ มิดทิลลันด์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 2 ต.ค. 68

เผยแพร่: 02 ต.ค. 2568 17:00 น.| อัปเดต: 02 ต.ค. 2568 10:57 น.
75

2 ตุลาคม 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 2 ระหว่าง น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พบ มิดทิลลันด์ ที่สนาม ซิตี้ กราวน์ เวลา 02:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูโรป้า ลีก ฟอเรสต์ VS มิดทิลลันด์ ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 2
  • แมตช์การแข่งขัน : น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พบ มิดทิลลันด์
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2568 เวลา 02.00 น. (เช้ามืดวันศุกร์)
  • สนาม : ซิตี้ กราวน์
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 3
Credit : Nottingham Forest

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพเจ้าป่า ของกุนซือ แอนจ์ ปอสเตโคกลู จะยังไม่มีรายชื่อของ โอล่า ไอน่า, เจมส์ แม็คอาตี้, อังกัส กันน์ และ มูริลโล่ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น แมตซ์ เซลส์ พร้อมกองหลัง 4 คน เนโก วิลเลี่ยมส์, นิโคล่า มิลินโควิช, โมราโต้, โอเล็กซานเดอร์ ซินเชนโก้ แดนกลางเป็น อิบราฮิม ซันกาเร่, เอลเลียต แอนเดอร์สัน แนวรุกนำทัพมาโดย แดน เอ็นดอย, มอร์แกน กิ๊บส์-ไวท์, คัลลั่ม ฮัดสัน-โอดอย ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น อิกอร์ เชซุส

Credit : Nottingham Forest

มิดทิลลันด์

ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ ไมค์ ทูลล์เบิร์ก เองก็ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน พร้อมส่งนักเตะชุดที่ดีที่สุดลงสนาม

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-4-2 ผู้รักษาประตูเป็น เอเลียส โอลาฟส์สัน พร้อมกองหลัง 4 คน ติอุสมาน ดิเอา, มาร์ติน เออร์ลิช, แมดส์ เบช, เควิน เอ็มบาบู แดนกลางเป็น เดนิล คาสติโญ่, ฟิลิป บิลลิ่ง, เปาลินโญ่, อารัล ซิมซีร์ ส่วนคู่กองหน้าเป็น จูเนียร์ บรูมาโด กับ ฟรานชูลิโน่

Credit : FC Midtjylland

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ ฟอเรสต์ – มิดทิลลันด์

ผลงานการเจอกันของทั้งสองทีม

  • ไม่เคยเจอกันมาก่อน

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์

  • 27/09/25 แพ้ ซันเดอร์แลนด์ 0-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 24/09/25 เสมอ เรอัล เบติส 2-2 (ยูโรป้า ลีก)
  • 20/09/25 เสมอ เบิร์นลี่ย์ 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 17/09/25 แพ้ สวอนซี 2-3 (คาราบาว คัพ)
  • 13/09/25 แพ้ อาร์เซนอล 0-3 (พรีเมียร์ลีก)

มิดทิลลันด์

  • 29/09/25 ชนะ แรนเดอร์ส 2-1 (เดนิช ซูเปอร์ลีกา)
  • 24/09/25 ชนะ สตวร์ม กราซ 2-0 (ยูโรป้า ลีก)
  • 20/09/25 ชนะ วีบอร์ก 2-0 (เดนิช ซูเปอร์ลีกา)
  • 17/09/25 ชนะ อัลบอร์ก 3-0 (เดนิช คัพ)
  • 14/09/25 แพ้ นอร์ดสเยลลันด์ 0-1 (เดนิช ซูเปอร์ลีกา)
Credit : Nottingham Forest

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ (4-2-3-1) : แมตซ์ เซลส์ (GK) – เนโก วิลเลี่ยมส์, นิโคล่า มิลินโควิช, โมราโต้, โอเล็กซานเดอร์ ซินเชนโก้ – อิบราฮิม ซันกาเร่, เอลเลียต แอนเดอร์สัน – แดน เอ็นดอย, มอร์แกน กิ๊บส์-ไวท์, คัลลั่ม ฮัดสัน-โอดอย – อิกอร์ เชซุส

มิดทิลลันด์ (4-4-2) : เอเลียส โอลาฟส์สัน (GK) – ติอุสมาน ดิเอา, มาร์ติน เออร์ลิช, แมดส์ เบช, เควิน เอ็มบาบู – เดนิล คาสติโญ่, ฟิลิป บิลลิ่ง, เปาลินโญ่, อารัล ซิมซีร์ – จูเนียร์ บรูมาโด, ฟรานชูลิโน่

Credit : FC Midtjylland

Thaiger ทายผลบอล ฟอเรสต์ 2-1 มิดทิลลันด์

น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ นับตั้งแต่เปลี่ยนตัวกุนซือยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็น แถมไม่ชนะใครเลยตลอด 6 เกมหลังสุด เสมอ 2แพ้ 4 ส่วนทางด้าน มิดทิลลันด์ ฟอร์มโดยรวมถือว่าน่าประทับใจ 6 เกมหลังสุดชนะ 5 แพ้ 1 แต่ด้วยคุณภาพนักเตะที่แตกต่างกัน เชื่อว่าเกมนี้ทัพเจ้าป่าน่าจะเฉือนเอาชนะไปได้แบบหืดจับ

 









