ด่วน! “สีกายุ” ยื่นหลักฐานถึง บิ๊กเต่า ปมเงินวัดพระคึกฤทธิ์ ถูกนำไปลงทุน ตปท.
สีกายุ บินด่วนจากเยอรมนี พบ บิ๊กเต่า รอง ผบช.ก. ยื่นสเตทเมนต์ 4 พอร์ตลงทุนเกือบ 2 แสนยูโร อ้างปัจจุบันขาดทุนหมื่นยูโร ด้านตำรวจสอบสวนกลางรับเรื่องตรวจเส้นทางการเงิน
ความคืบหน้ากรณีข้อพิพาทเรื่องเงินบริจาคของวัดนาป่าพง ล่าสุดวันนี้ (2 ต.ค. 68) สีกายุ ผู้ร้องเรียน ได้เดินทางจากประเทศเยอรมนีเข้ายื่นหนังสือและหลักฐานต่อ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว หรือ บิ๊กเต่า รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (รอง ผบช.ก.) โดยกล่าวหาว่า พระคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ได้นำเงินของวัดไปลงทุนในกองทุนต่างประเทศ
สีกายุได้นำเอกสารสเตทเมนต์ทางการเงินมายืนยันว่า เงินจำนวนเกือบ 200,000 ยูโร (ประมาณสิบกว่าล้านบาท) ไม่ได้อยู่ในบัญชีวัด แต่ถูกนำไปเปิดพอร์ตลงทุนในต่างประเทศถึง 4 บัญชี และอ้างว่าสถานะล่าสุดของพอร์ตการลงทุนดังกล่าว กำลังขาดทุนอยู่ประมาณ 10,000 ยูโร
ก่อนหน้านี้ ทางทนายความของวัดนาป่าพงเคยออกมาชี้แจงว่า เงินจำนวนดังกล่าวถูกโอนไปประเทศเยอรมนีจริง แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งมูลนิธิและเตรียมสร้างวัดในประเทศเยอรมนี การโอนเข้าบัญชีบุคคลก็เพื่อความสะดวกในการดำเนินการ และยืนยันว่าเงินยังอยู่ครบ ไม่ได้เป็นการโอนให้โดยเสน่หา
ด้าน พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว ได้รับเรื่องและหลักฐานดังกล่าวไว้เพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของตำรวจสอบสวนกลาง โดยจะมีการตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียด ทั้งที่มาของเงิน วัตถุประสงค์ในการโอน และความถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบของวัดต่อไป
คดีนี้จึงเข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นทางการแล้ว หลังจากที่เป็นประเด็นถกเถียงในสังคมมานานกว่า 2 สัปดาห์ ซึ่งต้องรอผลการตรวจสอบจากตำรวจสอบสวนกลางเพื่อสรุปข้อเท็จจริงต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สรุปดราม่า พุทธวจน วัดนาป่าพง สายพระคึกฤทธิ์ ปมขัดแย้ง ปาฏิโมกข์ 150 ข้อ
- สรุปดราม่า “พระคึกฤทธิ์” ก่อนชมโหนกระแส แยก 2 เรื่อง 2 สีกาที่ต้องรู้
- เปิดวาร์ป ทนายฟ้าใส ลูกสาว ทนายอนันต์ชัย ร่วมวงถกคดี พระคึกฤทธิ์-สีกาเยอรมนี
ข้อมูลและภาพจาก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: