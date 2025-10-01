คลิปดญ.14 โดนรุมยำ บังคับไถเงินคนพิการแม่ เย้ยไม่กลัว “เข้า-ออกโรงพักเป็นว่าเล่น”
คลิปเด็กหญิง ถูกตบ-เตะ-บังคับคุกเข่า จับแก้ผ้า ปลุกกระแสโกรธแค้น แม่ผู้พิการทางการได้ยินร้องขอความเป็นธรรม ผู้ก่อเหตุเย้ย “เข้า-ออกโรงพักเป็นว่าเล่น”
เมืองเจียงโหยว, มณฑลเสฉวน – เหตุการณ์รุมทำร้ายร่างกายเด็กหญิงวัย 14 ปีคนหนึ่ง ได้ลุกลามบานปลายเป็นเหตุประท้วงใหญ่บนท้องถนน ประชาชนนับพันคนออกมารวมตัวเรียกร้องความยุติธรรม หลังจากคลิปวิดีโอการก่อเหตุถูกเผยแพร่ออกไป พร้อมคำพูดเย้ยกฎหมายของผู้ก่อเหตุว่า “เข้า-ออกสถานีตำรวจมาแล้วกว่า 10 ครั้ง”
เด็กหญิงสกุลไล่ วัย 14 ปี ถูกกลุ่มเด็กหญิงผู้ก่อเหตุ 3 คน ซึ่งมีอายุ 13, 14 และ 15 ปี รุมทำร้ายร่างกาย ทั้งตบหน้า เตะ และบังคับให้คุกเข่า แถมขู่บังคับให้ไปขโมยเงินเบี้ยคนพิการของแม่มาให้พวกมัน โดยผู้ก่อเหตุได้ถ่ายคลิปวิดีโอไว้ตลอดเวลา ในคลิปจะได้ยินเสียงเด็กหญิงผู้เสียหายขู่ว่าจะแจ้งตำรวจ แต่หนึ่งในผู้ก่อเหตุตอบกลับอย่างไม่เกรงกลัวว่า “เข้า-ออก (สถานีตำรวจ) มาเป็นสิบๆ ครั้งแล้ว อยู่ไม่ถึง 20 นาทีก็ได้ออกมา”
“เด็กหญิงผู้เสียหายถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุ 4 คนหลอกไปยังบ้านร้างแห่งหนึ่ง แถูกทรมานอย่างทารุณเป็นเวลานานถึง 4 ชั่วโมง นอกจากการตบตี เตะ และบังคับให้คุกเข่าแล้ว ยังมีการ บังคับให้เปลือยกาย และ ชิงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพไป 4,000 หยวน (ประมาณ 16,000 บาท)” ตำรวจกล่าว
ในโลกออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ภาพอาการบาดเจ็บของเด็กหญิงผู้เสียหาย ซึ่งอยู่ในสภาพน่าเวทนา ใบหน้าบวมปูด โดยเฉพาะตาข้างขวาที่บวมจนปิดสนิท ศีรษะและหัวเข่ามีรอยฟกช้ำรุนแรง และต้องใช้ท่อออกซิเจนช่วยหายใจ
นอกจากนี้ ยังมีคลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นภาพพ่อและแม่ของเด็กหญิงคุกเข่าอยู่กับพื้นเพื่อร้องขอความเป็นธรรมจากทางการ โดยผู้เป็นแม่ซึ่งเป็นผู้พิการทางการได้ยิน (หูหนวก-เป็นใบ้) ถึงกับร่ำไห้และช็อกจนหมดสติไป สร้างความสะเทือนใจแก่ผู้ที่ได้เห็นเป็นอย่างยิ่ง
ความไม่พอใจของประชาชนได้ปะทุขึ้นจนกลายเป็นการประท้วงใหญ่ มีประชาชนมากกว่าหนึ่งพันคนออกมารวมตัวกันบนท้องถนนหน้าอาคารสำนักงานรัฐบาลเมืองเจียงโหยว ปักหลักอยู่จนถึงกลางดึก ตะโกนว่า “ลงโทษอันธพาลอย่างเด็ดขาด!” และ “ความเป็นเยาวชนไม่ใช่เกราะคุ้มกันความผิด!” การประท้วงนำไปสู่การปะทะอย่างรุนแรงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและสารวัตรทหาร มีผู้ประท้วงหลายคนถูกจับกุมตัวไป
เบื้องต้น ทางการได้ส่งตัวผู้ก่อเหตุ 2 ใน 3 คน ไปยัง “โรงเรียนดัดสันดาน” ซึ่งประชาชนมองว่าเป็นบทลงโทษที่เบาเกินไป
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือที่ว่าพ่อแม่ของผู้ก่อเหตุเป็นทนายความและนายตำรวจยศสูง โดยชี้แจงว่าพ่อแม่ของผู้ก่อเหตุมีอาชีพเป็นคนว่างงาน, พนักงานขาย, คนส่งอาหาร และทำงานอยู่นอกมณฑล พร้อมกันนี้ยังได้ลงโทษผู้ที่ปล่อยข่าวลือ 2 คน ในข้อหาสร้างความวุ่นวายในสังคม
ล่าสุด ตำรวจได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คำพูดที่ว่า “เข้า-ออกสถานีตำรวจกว่า 10 ครั้ง” เป็นเพียงคำพูดข่มขู่ที่กลุ่มผู้ก่อเหตุแต่งขึ้นเพื่อให้เหยื่อกลัว ไม่ได้เป็นความจริง
