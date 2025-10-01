ข่าวต่างประเทศ

คลิปดญ.14 โดนรุมยำ บังคับไถเงินคนพิการแม่ เย้ยไม่กลัว “เข้า-ออกโรงพักเป็นว่าเล่น”

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 01 ต.ค. 2568 22:57 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2568 15:13 น.
186
คลิปดญ.14 โดนรุมยำ บังคับไถเงินคนพิการแม่ เย้ยไม่กลัว "เข้า-ออกโรงพักเป็นว่าเล่น"

คลิปเด็กหญิง ถูกตบ-เตะ-บังคับคุกเข่า จับแก้ผ้า ปลุกกระแสโกรธแค้น แม่ผู้พิการทางการได้ยินร้องขอความเป็นธรรม ผู้ก่อเหตุเย้ย “เข้า-ออกโรงพักเป็นว่าเล่น”

เมืองเจียงโหยว, มณฑลเสฉวน – เหตุการณ์รุมทำร้ายร่างกายเด็กหญิงวัย 14 ปีคนหนึ่ง ได้ลุกลามบานปลายเป็นเหตุประท้วงใหญ่บนท้องถนน ประชาชนนับพันคนออกมารวมตัวเรียกร้องความยุติธรรม หลังจากคลิปวิดีโอการก่อเหตุถูกเผยแพร่ออกไป พร้อมคำพูดเย้ยกฎหมายของผู้ก่อเหตุว่า “เข้า-ออกสถานีตำรวจมาแล้วกว่า 10 ครั้ง”

เด็กหญิงสกุลไล่ วัย 14 ปี ถูกกลุ่มเด็กหญิงผู้ก่อเหตุ 3 คน ซึ่งมีอายุ 13, 14 และ 15 ปี รุมทำร้ายร่างกาย ทั้งตบหน้า เตะ และบังคับให้คุกเข่า แถมขู่บังคับให้ไปขโมยเงินเบี้ยคนพิการของแม่มาให้พวกมัน โดยผู้ก่อเหตุได้ถ่ายคลิปวิดีโอไว้ตลอดเวลา ในคลิปจะได้ยินเสียงเด็กหญิงผู้เสียหายขู่ว่าจะแจ้งตำรวจ แต่หนึ่งในผู้ก่อเหตุตอบกลับอย่างไม่เกรงกลัวว่า “เข้า-ออก (สถานีตำรวจ) มาเป็นสิบๆ ครั้งแล้ว อยู่ไม่ถึง 20 นาทีก็ได้ออกมา”

เด็กหญิงผู้เสียหายถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุ 4 คนหลอกไปยังบ้านร้างแห่งหนึ่ง แถูกทรมานอย่างทารุณเป็นเวลานานถึง 4 ชั่วโมง นอกจากการตบตี เตะ และบังคับให้คุกเข่าแล้ว ยังมีการ บังคับให้เปลือยกาย และ ชิงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพไป 4,000 หยวน (ประมาณ 16,000 บาท)” ตำรวจกล่าว

ในโลกออนไลน์ได้มีการเผยแพร่ภาพอาการบาดเจ็บของเด็กหญิงผู้เสียหาย ซึ่งอยู่ในสภาพน่าเวทนา ใบหน้าบวมปูด โดยเฉพาะตาข้างขวาที่บวมจนปิดสนิท ศีรษะและหัวเข่ามีรอยฟกช้ำรุนแรง และต้องใช้ท่อออกซิเจนช่วยหายใจ

นอกจากนี้ ยังมีคลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นภาพพ่อและแม่ของเด็กหญิงคุกเข่าอยู่กับพื้นเพื่อร้องขอความเป็นธรรมจากทางการ โดยผู้เป็นแม่ซึ่งเป็นผู้พิการทางการได้ยิน (หูหนวก-เป็นใบ้) ถึงกับร่ำไห้และช็อกจนหมดสติไป สร้างความสะเทือนใจแก่ผู้ที่ได้เห็นเป็นอย่างยิ่ง

ความไม่พอใจของประชาชนได้ปะทุขึ้นจนกลายเป็นการประท้วงใหญ่ มีประชาชนมากกว่าหนึ่งพันคนออกมารวมตัวกันบนท้องถนนหน้าอาคารสำนักงานรัฐบาลเมืองเจียงโหยว ปักหลักอยู่จนถึงกลางดึก ตะโกนว่า “ลงโทษอันธพาลอย่างเด็ดขาด!” และ “ความเป็นเยาวชนไม่ใช่เกราะคุ้มกันความผิด!” การประท้วงนำไปสู่การปะทะอย่างรุนแรงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและสารวัตรทหาร มีผู้ประท้วงหลายคนถูกจับกุมตัวไป

เบื้องต้น ทางการได้ส่งตัวผู้ก่อเหตุ 2 ใน 3 คน ไปยัง “โรงเรียนดัดสันดาน” ซึ่งประชาชนมองว่าเป็นบทลงโทษที่เบาเกินไป

ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือที่ว่าพ่อแม่ของผู้ก่อเหตุเป็นทนายความและนายตำรวจยศสูง โดยชี้แจงว่าพ่อแม่ของผู้ก่อเหตุมีอาชีพเป็นคนว่างงาน, พนักงานขาย, คนส่งอาหาร และทำงานอยู่นอกมณฑล พร้อมกันนี้ยังได้ลงโทษผู้ที่ปล่อยข่าวลือ 2 คน ในข้อหาสร้างความวุ่นวายในสังคม

ล่าสุด ตำรวจได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คำพูดที่ว่า “เข้า-ออกสถานีตำรวจกว่า 10 ครั้ง” เป็นเพียงคำพูดข่มขู่ที่กลุ่มผู้ก่อเหตุแต่งขึ้นเพื่อให้เหยื่อกลัว ไม่ได้เป็นความจริง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สถาบันเจน กูดดอลล์ แถลงข่าวเศร้า นักอนุรักษ์ผู้บุกเบิกเสียชีวิตแล้วด้วยวัย 91 ปี ขณะเดินทางบรรยายที่แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ข่าวต่างประเทศ

สิ้น “เจน กูดดอลล์” นักวานรวิทยาชื่อก้องโลก ผู้บุกเบิกการศึกษาชิมแปนซี

31 นาที ที่แล้ว
หนูแหม่ม สุริวิภา ลุคใหม่สวยเด็กกระชากวัย หลังดึงหน้าที่เกาหลี บันเทิง

หนูแหม่ม สุริวิภา อวดลุคใหม่สวยแซ่บไม่แพ้ใคร เพื่อนดาราแห่ชมสนั่น

34 นาที ที่แล้ว
สิ้น หลวงปู่ทูล เกจิดังสายวิปัสสนา ละสังขารอย่างสงบ สิริอายุ 83 ปี 61 พรรษา ข่าว

สิ้น หลวงปู่ทูล จตฺตสลฺโล เกจิดังสายวิปัสสนา ละสังขารอย่างสงบ สิริอายุ 83 ปี 61 พรรษา

35 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“โรม” รอฟังจีนแถลง ถูกแฉส่งอาวุธให้กัมพูชา ห่วงจุดยืนของจีนต่อไทย

37 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

QRRA ประกาศยุบวง เตรียมปล่อยซิงเกิล จัดคอนเสิร์ตอำลาสิ้นปีนี้ ก่อนแยกเดินตามฝัน

41 นาที ที่แล้ว
หมอช้าง ทำนาย ดาวพฤหัสบดีย้าย 2 ตุลาคม 2568 เป็นจังหวะเปลี่ยนดวงครั้งใหญ่ แนะสวดบูชา 19:50 น. หันหน้าทิศตะวันตก พร้อมฟันธง 2 ราศีเฮงสุดคือ กรกฎ-มังกร ดูดวง

ดาวพฤหัสย้าย วันนี้ 2 ต.ค. “มหาอุจจ์” สองราศีเฮงสุด แนะวิธีไหว้รับทรัพย์

53 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ขอรอฟังที่ประชุมก่อน หลังสื่อมะกันแฉ “จีน” ส่งอาวุธให้ “เขมร”

54 นาที ที่แล้ว
อุ๊งอิ๊ง-เอม นำ หนังสือธรรมะ เข้าเยี่ยม ทักษิณ ชินวัตร ในเรือนจำ ข่าว

อุ๊งอิ๊ง-เอม เยี่ยม ทักษิณ ชินวัตร ในเรือนจำเผยนำ ‘หนังสือธรรมะ’ เป็นของฝากให้พ่อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;พล.อ.ทรงวิทย์&quot; น้ำตาคลอ เล่าเบื้องหลังยุทธการยึด &quot;ภูมะเขือ&quot; เห็นธงไทย ลั่น เราไม่แแพ้แน่นอน ข่าว

“พล.อ.ทรงวิทย์” น้ำตาคลอ เล่าเบื้องหลังยุทธการยึด “ภูมะเขือ” เห็นธงไทย ลั่น เราไม่แพ้แน่นอน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“สมชัย” เตือน “ขรก.สาวสวย” หลังยื่นลาออกประสงค์ไปทำอาชีพอื่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รพ.วชิรพยาบาล เปิดให้บริการปกติ จัดรถรับ-ส่งฟรี 3 เส้นทาง ข่าว

วิธีเดินทางไป รพ.วชิรพยาบาล มีบริการรถรับ-ส่ง เชื่อมรถไฟฟ้า เช็กจุดจอดรถที่นี่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้พันเบิร์ด หรือ พลโท วันชนะ สวัสดี โพสต์ซึ้งถึงคุณพ่อผู้เป็นแรงบันดาลใจ หลังได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งยศนายพล ขณะที่ภรรยาและแฟนคลับร่วมยินดี ข่าว

ร่วมยินดี “ผู้พันเบิร์ด” ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็น “พลโท วันชนะ” เจ้าตัวโพสต์ซึ้งถึงแรงบันดาลใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก อดีตดาราเด็ก ซีรีส์ดัง กลายเป็นคนเร่ร่อน สภาพสุดเวทนา ครอบครัววอนพาหาหมอ บันเทิง

ช็อก อดีตดาราเด็ก ซีรีส์ดัง กลายเป็นคนเร่ร่อน สภาพสุดเวทนา ครอบครัววอนพาหาหมอ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภูผา เตชะณรงค์ โพสต์คลิปเล่นกับสิงโต บันเทิง

หวาดเสียว! ภูผา เตชะณรงค์ ถูกสิงโตจู่โจมไม่ทันตั้งตัว แฟน ๆ แห่ห่วงหนัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! สั่งเด้งแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจ เซ่นคดี “ทักษิณ” ชั้น 14

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เบบี๋ สุพรรณี เดือด! หลังสักลายใหม่ก็ยังมีดราม่า-โดนด่าไม่เลิก ลั่น “ไม่ใช่ลูกคุณหนู”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คนร้ายเดินผ่านกล้อง ขณะผู้สื่อข่าวกำลังรายงาน สุดท้ายโดนรวบ (คลิป)

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เที่ยวงานนวราตรี 2568 วัดแขก สีลม เริ่ม 2 ต.ค. 2568 ขบวนแห่ วันวิชัยทัสมิ เวลา19:30 น. ปิดถนนหลักตั้งแต่เย็น—แนะนั่งรถไฟฟ้าไปจะง่ายสุด ท่องเที่ยว

ครบจบที่เดียว งานนวราตรี 2568 เริ่มขบวนแห่วันนี้ 2 ต.ค. วัดแขก สีลม ปิดถนน-การเดินทาง-ของไหว้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หดหู่ พบศพแม่กอดลูก ไฟไหม้บ้านระยอง เสียชีวิตยกครัว 7 ศพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมศักดิ์ เจียม ตั้งคำถาม งานรำลึก 6 ตุลา ไม่รู้จะจัดทำไม? ข่าวการเมือง

สมศักดิ์ เจียม ตั้งคำถาม งานรำลึก 6 ตุลา ไม่รู้จะจัดทำไม?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รู้จัก “วันวิชัยทัศมิ” วันสำคัญหลังเทศกาล “นวราตรี” การฉลองชัยชนะที่แท้จริงของชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

อาการล่าสุด แอ้ม สโรชา หลังช็อกหมดสติด้วยโรคมะเร็ง รู้สึกตัวแล้ว แต่ยังอ่อนเพลีย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พลเอก จักรภพ ภูริเดช ได้รับ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จนท. เร่งสอบหาสาเหตุถนนทรุดบางคอแหลม ตั้งเป้าซ่อมเสร็จใน 3 วัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมวิทย์ฯ เฝ้าระวังโควิดสายพันธุ์ใหม่ XFG พบในไทยแล้ว 33 ราย ข่าว

เช็กอาการ โควิดสายพันธุ์ใหม่ XFG ระบาดในไทยแล้ว 33 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 01 ต.ค. 2568 22:57 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2568 15:13 น.
186
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

หนูแหม่ม สุริวิภา ลุคใหม่สวยเด็กกระชากวัย หลังดึงหน้าที่เกาหลี

หนูแหม่ม สุริวิภา อวดลุคใหม่สวยแซ่บไม่แพ้ใคร เพื่อนดาราแห่ชมสนั่น

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2568
สิ้น หลวงปู่ทูล เกจิดังสายวิปัสสนา ละสังขารอย่างสงบ สิริอายุ 83 ปี 61 พรรษา

สิ้น หลวงปู่ทูล จตฺตสลฺโล เกจิดังสายวิปัสสนา ละสังขารอย่างสงบ สิริอายุ 83 ปี 61 พรรษา

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2568

“โรม” รอฟังจีนแถลง ถูกแฉส่งอาวุธให้กัมพูชา ห่วงจุดยืนของจีนต่อไทย

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2568

QRRA ประกาศยุบวง เตรียมปล่อยซิงเกิล จัดคอนเสิร์ตอำลาสิ้นปีนี้ ก่อนแยกเดินตามฝัน

เผยแพร่: 2 ตุลาคม 2568
Back to top button