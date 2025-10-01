เปิดสถิติหวยลาว ออกวันที่ 1 ย้อนหลัง 9 งวดก่อนลุ้นโชค 1 ต.ค. 68
รวมผล หวยลาวพัฒนา ที่ออกรางวัลตรงกับวันที่ 1 ของเดือน ส่องแนวโน้มเลขท้าย 2 ตัวที่ออกบ่อย พบ 3-7-8-9 โผล่ซ้ำหลายงวด
ก่อนการออกรางวัลสลากพัฒนา หรือ หวยลาว งวดประจำวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2568 ทีมข่าว The Thaiger ได้รวบรวมข้อมูลสถิติที่น่าสนใจ โดยเจาะจงเฉพาะผลการออกรางวัลในงวดที่ตรงกับ วันที่ 1 ของเดือนในครั้งที่ผ่านๆ มา เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักเสี่ยงโชคสายข้อมูล
สถิติหวยลาว งวดวันที่ 1 ย้อนหลัง 9 ครั้งล่าสุด
จากการรวบรวมผลรางวัลเลขท้าย 2 ตัว ที่ออกในวันที่ 1 ของเดือน มีดังนี้
- 1 ก.ย. 68 เลขท้าย 2 ตัว 88
- 1 ส.ค. 68 เลขท้าย 2 ตัว 17
- 1 พ.ย. 67 เลขท้าย 2 ตัว 02
- 1 ก.ค. 67 เลขท้าย 2 ตัว 36
- 1 มี.ค. 67 เลขท้าย 2 ตัว 27
- 1 ธ.ค. 66 เลขท้าย 2 ตัว 99
- 1 พ.ย. 66 เลขท้าย 2 ตัว 02
- 1 ก.ย. 66 เลขท้าย 2 ตัว 33
- 1 ก.พ. 66 เลขท้าย 2 ตัว 53
(หมายเหตุ หากวันที่ 1 ตรงกับวันหยุดสำคัญ เช่น วันแรงงาน อาจมีการเลื่อนวันออกรางวัล)
วิเคราะห์แนวโน้ม เลขไหนน่าจับตา?
จากสถิติเลขท้าย 2 ตัวใน 9 งวดที่ผ่านมา พบข้อสังเกตที่น่าสนใจดังนี้
- กลุ่มเลขเด่น ตัวเลขในกลุ่ม 3, 7, 8, 9 มีการปรากฏในผลรางวัลค่อนข้างบ่อย
- เลขท้าย 7 มีการออกรางวัลเลขที่ลงท้ายด้วย 7 ถึงสองครั้งคือ 17 และ 27
- เลขเบิ้ล มีการออกเลขเบิ้ลให้เห็นเป็นระยะ ได้แก่ 33, 88, 99
ดังนั้น สำหรับแนวทางในงวดวันที่ 1 ต.ค. 68 นี้ คอหวยสายสถิติอาจพิจารณาตัวเลขที่อยู่ในกลุ่ม 3, 7, 8, 9 เป็นพิเศษ และอาจแบ่งงบประมาณไว้สำหรับเลขเบิ้ลตามแนวทางสถิติที่เคยเกิดขึ้น
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงสถิติย้อนหลังเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น ไม่ได้เป็นการรับประกันผลรางวัล ขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณและเสี่ยงโชคแต่พอดี
