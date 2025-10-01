ข่าวกีฬาฟุตบอล

โมนาโก พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 1 ต.ค. 68

เผยแพร่: 01 ต.ค. 2568 16:45 น.
50

1 ตุลาคม 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 2 ระหว่าง โมนาโก พบ แมนซิตี้ ที่สนาม สต๊าด หลุยส์ เดอซ์ เวลา 02:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก โมนาโก VS แมนซิตี้ ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 2
  • แมตช์การแข่งขัน : โมนาโก พบ แมนฯ ซิตี้
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2568 เวลา 02.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
  • สนาม : สต๊าด หลุยส์ เดอซ์
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 3
Credit : Manchester City

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

โมนาโก

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ อาดี้ ฮุตเตอร์ จะยังไม่มีชื่อของ เดนิส ซากาเรีย, ปอล ป็อกบา, ลามีน กามาร่า, ลูคัส ฮาร์เด็คกี้ และ อลัดยี แบมบ้า ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ อเล็กซานเดอร์ โกโลวิน กับ แม็กห์เนส อาคลิอูเช

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-5-2 ผู้รักษาประตูเป็น ฟิลิปป์ โคห์น พร้อมกองหลัง 3 คน ธิโล เคห์เรอร์, เอริค ไดเออร์, คริสเตียน มาวิสซ่า แดนกลางเป็น วานเดอร์ซอน, ทาคูมิ มินามิโนะ, จอร์แดน เตเซ่, มามาดู คูลิบาลี่, ไคโอ เอ็นริเก้ ส่วนคู่กองหน้าเป็น โฟลาริน บาโลกุน กับ มิก้า บีเร็ธ

Credit : AS MONACO

แมนฯ ซิตี้

ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพเรือใบสีฟ้า ภายใต้การคุมทัพของ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า จะยังไม่มีชื่อของ อับดูโคดีร์ คูซานอฟ, โอมาร์ มาร์มูช, รายาน ไอต์-นูริ กับ รายาน แชร์กี้ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ โรดรี้

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น นิค โป๊ป พร้อมกองหลัง 4 คน คีแรน ทริปเปียร์, สเวน บ็อตแมน, มาลิค เธียว, แดน เบิร์น แดนกลางเป็น บรูโน่ กีมาไรส์, ซานโดร โตนาลี่, โจลินตอน ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ จาค็อบ เมอร์ฟี่ย์, แอนโธนี่ กอร์ดอน และ นิค โวลเทอมาเดอ

Credit : Manchester City

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ โมนาโก – แมนซิตี้

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • 15/03/17 โมนาโก 3-1 แมนซิตี้ (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 21/02/17 แมนซิตี้ 5-3 โมนาโก (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

โมนาโก

  • 27/09/25 แพ้ ลอริยองต์ 1-3 (ลีกเอิง)
  • 21/09/25 ชนะ เม็ตซ์ 5-2 (ลีกเอิง)
  • 18/09/25 แพ้ คลับ บรูซ 1-4 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 13/09/25 ชนะ โอแซร์ 2-1 (ลีกเอิง)
  • 31/08/25 ชนะ สตราส์บูร์ก 3-2 (ลีกเอิง)

แมนซิตี้

  • 27/09/25 ชนะ เบิร์นลี่ย์ 5-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 24/09/25 ชนะ ฮัดเดอร์สฟิลด์ 2-0 (คาราบาว คัพ)
  • 21/09/25 เสมอ อาร์เซนอล 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 18/09/25 ชนะ นาโปลี 2-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 14/09/25 ชนะ แมนฯ ยูไนเต็ด 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : AS MONACO

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

โมนาโก (3-5-2) : ฟิลิปป์ โคห์น (GK) – ธิโล เคห์เรอร์, เอริค ไดเออร์, คริสเตียน มาวิสซ่า – วานเดอร์ซอน, ทาคูมิ มินามิโนะ, จอร์แดน เตเซ่, มามาดู คูลิบาลี่, ไคโอ เอ็นริเก้ – โฟลาริน บาโลกุน, มิก้า บีเร็ธ

แมนซิตี้ (4-1-4-1) : จานลุยจิ ดอนนารุมม่า (GK) – มาเธอุส นุเนส, รูเบน ดิอาส, จอห์น สโตนส์, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล – นิโก้ กอนซาเลซ – ซาวินโญ่, ทิยานี่ ไรจ์นเดอร์ส, ฟิล โฟเด้น, เจเรมี่ โดกู – เออร์ลิ่ง ฮาลันด์

Credit : Manchester City

Thaiger ทายผลบอล โมนาโก 0-2 แมนซิตี้

โมนาโก ช่วงหลังฟอร์มไม่คงเส้นคงวง 5 เกมหลังสุดรวมทุกรายการ ชนะ 3 แพ้ 2 และการแพ้หนึ่งในนั้นคือเกมยุโรปนัดแรก ส่วนทางด้าน แมนฯ ซิตี้ เริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทางอีกครั้ง หลังไม่แพ้ใครมาตลอด 5 เกมหลังสุด ชนะ 4 เสมอ 1 คาดว่าเกมนี้จะเป็นทัพเรือใบสีฟ้าที่บุกเข้าใส่ และน่าจะเอาชนะไปได้แบบไม่ยากเย็นนัก

 

Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

