โมนาโก พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 1 ต.ค. 68

1 ตุลาคม 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 2 ระหว่าง โมนาโก พบ แมนซิตี้ ที่สนาม สต๊าด หลุยส์ เดอซ์ เวลา 02:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก โมนาโก VS แมนซิตี้ ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 2
- แมตช์การแข่งขัน : โมนาโก พบ แมนฯ ซิตี้
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2568 เวลา 02.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
- สนาม : สต๊าด หลุยส์ เดอซ์
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 3
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
โมนาโก
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ อาดี้ ฮุตเตอร์ จะยังไม่มีชื่อของ เดนิส ซากาเรีย, ปอล ป็อกบา, ลามีน กามาร่า, ลูคัส ฮาร์เด็คกี้ และ อลัดยี แบมบ้า ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ อเล็กซานเดอร์ โกโลวิน กับ แม็กห์เนส อาคลิอูเช
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-5-2 ผู้รักษาประตูเป็น ฟิลิปป์ โคห์น พร้อมกองหลัง 3 คน ธิโล เคห์เรอร์, เอริค ไดเออร์, คริสเตียน มาวิสซ่า แดนกลางเป็น วานเดอร์ซอน, ทาคูมิ มินามิโนะ, จอร์แดน เตเซ่, มามาดู คูลิบาลี่, ไคโอ เอ็นริเก้ ส่วนคู่กองหน้าเป็น โฟลาริน บาโลกุน กับ มิก้า บีเร็ธ
แมนฯ ซิตี้
ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพเรือใบสีฟ้า ภายใต้การคุมทัพของ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า จะยังไม่มีชื่อของ อับดูโคดีร์ คูซานอฟ, โอมาร์ มาร์มูช, รายาน ไอต์-นูริ กับ รายาน แชร์กี้ ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึงต้องเช็คความฟิตของ โรดรี้
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น นิค โป๊ป พร้อมกองหลัง 4 คน คีแรน ทริปเปียร์, สเวน บ็อตแมน, มาลิค เธียว, แดน เบิร์น แดนกลางเป็น บรูโน่ กีมาไรส์, ซานโดร โตนาลี่, โจลินตอน ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ จาค็อบ เมอร์ฟี่ย์, แอนโธนี่ กอร์ดอน และ นิค โวลเทอมาเดอ
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ โมนาโก – แมนซิตี้
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- 15/03/17 โมนาโก 3-1 แมนซิตี้ (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 21/02/17 แมนซิตี้ 5-3 โมนาโก (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
โมนาโก
- 27/09/25 แพ้ ลอริยองต์ 1-3 (ลีกเอิง)
- 21/09/25 ชนะ เม็ตซ์ 5-2 (ลีกเอิง)
- 18/09/25 แพ้ คลับ บรูซ 1-4 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 13/09/25 ชนะ โอแซร์ 2-1 (ลีกเอิง)
- 31/08/25 ชนะ สตราส์บูร์ก 3-2 (ลีกเอิง)
แมนซิตี้
- 27/09/25 ชนะ เบิร์นลี่ย์ 5-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 24/09/25 ชนะ ฮัดเดอร์สฟิลด์ 2-0 (คาราบาว คัพ)
- 21/09/25 เสมอ อาร์เซนอล 1-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 18/09/25 ชนะ นาโปลี 2-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 14/09/25 ชนะ แมนฯ ยูไนเต็ด 3-0 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
โมนาโก (3-5-2) : ฟิลิปป์ โคห์น (GK) – ธิโล เคห์เรอร์, เอริค ไดเออร์, คริสเตียน มาวิสซ่า – วานเดอร์ซอน, ทาคูมิ มินามิโนะ, จอร์แดน เตเซ่, มามาดู คูลิบาลี่, ไคโอ เอ็นริเก้ – โฟลาริน บาโลกุน, มิก้า บีเร็ธ
แมนซิตี้ (4-1-4-1) : จานลุยจิ ดอนนารุมม่า (GK) – มาเธอุส นุเนส, รูเบน ดิอาส, จอห์น สโตนส์, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล – นิโก้ กอนซาเลซ – ซาวินโญ่, ทิยานี่ ไรจ์นเดอร์ส, ฟิล โฟเด้น, เจเรมี่ โดกู – เออร์ลิ่ง ฮาลันด์
Thaiger ทายผลบอล โมนาโก 0-2 แมนซิตี้
โมนาโก ช่วงหลังฟอร์มไม่คงเส้นคงวง 5 เกมหลังสุดรวมทุกรายการ ชนะ 3 แพ้ 2 และการแพ้หนึ่งในนั้นคือเกมยุโรปนัดแรก ส่วนทางด้าน แมนฯ ซิตี้ เริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทางอีกครั้ง หลังไม่แพ้ใครมาตลอด 5 เกมหลังสุด ชนะ 4 เสมอ 1 คาดว่าเกมนี้จะเป็นทัพเรือใบสีฟ้าที่บุกเข้าใส่ และน่าจะเอาชนะไปได้แบบไม่ยากเย็นนัก
