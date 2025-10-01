รุ้ง ราวรรณ เปิดตัวหนุ่มคนใหม่ ดีกรีนักกีฬาทีมชาติ คลิกกันเพราะธุรกิจ

รุ้ง ราวรรณ เปิดตัวหนุ่มคนใหม่ หล่อล่ำดีกรีนักกีฬาทีมชาติ เผยสัมพันธ์ขยับจากคู่ค้าทางธุรกิจสู่ความสนิทสนม
ทำเอาแฟน ๆ อมยิ้มไปตาม ๆ กัน เมื่อนักแสดงสาวอารมณ์ดี รุ้ง ราวรรณ โทนะหงษา หรือที่ทุกคนจดจำได้ในบท “หนูหิ่น” ได้ควงแขนหนุ่มหล่อข้างกายคนล่าสุด บิลลี่ พศวัต ดีกรีนักกีฬาเรือพายทีมชาติ มาเปิดใจถึงความสัมพันธ์สุดพิเศษในรายการ “โต๊ะหนูแหม่ม” ซึ่งจุดเริ่มต้นของทั้งคู่นั้นไม่ธรรมดาเลยทีเดียว
รุ้ง ราวรรณ เล่าว่า เธอรู้จักกับบิลลี่มานานกว่า 5 ปี และร่วมงานในฐานะพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจกันมา 3-4 ปี โดยจุดที่ทำให้ทั้งสองคลิกกันนั้น เกิดจากการที่รุ้งอยากจะทำแบรนด์ของตัวเอง แต่บิลลี่ซึ่งรับทำแบรนด์อยู่แล้ว กลับให้คำแนะนำอย่างตรงไปตรงมาว่า “ไม่เหมาะ” และ “อย่าเพิ่งทำ”
“กับบิลลี่เป็นรุ่นน้องที่รู้จักกันมาจริง ๆ ประมาณ 5 ปี และมาร่วมทำธุรกิจด้วยกันประมาณ 3-4 ปี เริ่มต้นที่รู้จักพี่ของเขาก่อน แล้วถึงมารู้จักเขา แรก ๆ คุยกันเรื่องงาน แต่ก็ไม่ได้เป็นการคุยเรื่องธุรกิจจ๋า กลับเป็นเขาจะคอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดในสิ่งที่ต้องการ หรือสิ่งที่เราอยากได้ เวลาเราคุยธุรกิจก็ไม่อยากเข้าออฟฟิศแบบทางการ เลยเลือกนัดเขามาคุยที่ร้านส้มตำ ตัวเองเป็นดาราพอจะมาจับด้านธุรกิจก็จะคิดเยอะ แต่โชคจดีที่มีบิลลี่คอยช่วย มันก็เลยทำให้คุยกันรู้เรื่อง”
ด้านบิลลี่ยังได้เผยความรู้สึกประทับใจในการเจอกันครั้งแรกว่า “ตนรับทำแบรนด์อยู่แล้ว รุ้ง ราวรรณ เองก็อยากจะทำแบรนด์ แต่ตนก็แนะนำไปว่าไม่เหมาะ มันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ได้คุยกับพี่รุ้งแล้วคลิกกัน เพราะเวลาใครที่มาทำแบรนด์กับตน ตนจะบอกทั้งข้อดีข้อเสีย ถ้าไม่พร้อมอย่าเพิ่งทำ มันจะมีความเสี่ยง ได้เจอพี่รุ้งวันแรกที่ร้านส้มตำ เจอกันแบบง่าย ๆ ทั้งที่ก่อนหน้านี้เขามีข่าวกับไฮโซ แต่ความจริงแล้วง่ายเหมือนหนูหิ่นเป๊ะ ๆ”
จากความสัมพันธ์ในฐานะคู่ค้าทางธุรกิจที่เริ่มต้นด้วยความจริงใจ ได้พัฒนามาเป็นความสนิทสนมและการซัพพอร์ตซึ่งกันและกันในทุก ๆ เรื่อง ซึ่งแม้ทั้งคู่จะยังไม่ได้ยืนยันสถานะที่ชัดเจน แต่เคมีที่เข้ากันและความน่ารักที่แสดงออก ก็ทำให้แฟน ๆ ต่างพากันลุ้นและเชียร์ให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้กลายเป็นรักแท้ในที่สุด
อ้างอิงจาก : รายการ โต๊ะหนูแหม่ม, IG rung_nuhin, billy_posawat
