บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2000 กดเงินสดได้ไหม รัฐแจง จ่ายตามนี้

เผยแพร่: 01 ต.ค. 2568 15:55 น.| อัปเดต: 01 ต.ค. 2568 15:57 น.
82
รัฐตอบแล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินเพื่ม 2000 บาท กดเงินสดได้ไหม

ชัดเจนแล้ว! บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เงินเพิ่ม 850 บาท พ.ย.-ธ.ค. 68 รวม 2,000 บาท โฆษกรัฐบาลเคลียร์ข้อสงสัย กดเงินสดได้หรือไม่?

ความคืบหน้าล่าสุด นายสิริพงศ์ อัครสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ยืนยันว่ารัฐบาลจะเพิ่มวงเงินให้อีก 2 เดือน เดือนละ 850 บาท รวมเป็น 2,000 บาท แต่สิทธิ์ดังกล่าวยังคงเป็นวงเงินสำหรับซื้อสินค้าและเงินช่วยเหมือนเดิมทุกประการ

โฆษกรัฐบาลระบุว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.4 ล้านคน หรือ กลุ่มที่มีความเปราะบางและได้รับผลกระทบโดยตรงจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว โดยช่วยเหลือเงินจำนวน 850 บาทต่อคนต่อเดือน เพิ่มเติมจากวงเงินเดิม 300 บาท ระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่พฤศจิกายน – ธันวาคม 2568 รวมทั้งสิ้น 2,000 บาทต่อคน ใช้งบประมาณ 22,780 ล้านบาท จากงบกลางปี 2568

ไขข้อสงสัย เงิน 2000 บาท กดเป็นเงินสดได้หรือไม่?

ประเด็นนี้คือข้อสงสัยที่สำคัญที่สุด ซึ่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ให้คำตอบที่ชัดเจนว่า สิทธิประโยชน์เป็นไปตามเดิมทุกประการ ไม่มีอะไรเปลี่ยน เคยทำอะไรได้ ก็ทำได้เหมือนเดิม หากเดิมเคยถอนเงินสดได้ก็ถอนได้ ถ้าถอนไม่ได้ก็คือไม่ได้ต้องเป็นเช่นนั้น

วงเงินดังกล่าวสามารถใช้จ่ายได้ผ่านร้านค้าธงฟ้าและร้านค้าอื่น ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ โดยจะไม่มีการสะสม หากใช้ไม่หมดในเดือนใด วงเงินที่เหลือจะถูกตัดไป ไม่สามารถทบไปใช้ในเดือนถัดไปได้

เช็กเลย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต.ค. 68 เงินเข้าแล้ว

กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการโอนวงเงินสิทธิ์ต่าง ๆ เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ประจำเดือนตุลาคม 2568 ในวันนี้ (1 ต.ค. 68) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้กับผู้มีสิทธิ์ทั่วประเทศ

วงเงินพื้นฐานที่ผู้ถือบัตรทุกคนจะได้รับในวันที่ 1 ตุลาคม ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ดังนี้

1. วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 300 บาท/คน/เดือน

สำหรับใช้จ่ายรูดซื้อสินค้าที่จำเป็น เช่น อาหารแห้ง เครื่องปรุง ของใช้ส่วนตัว ที่ร้านธงฟ้าราคาประหยัดและร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ วงเงินนี้ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสม หากใช้ไม่หมดในเดือนนี้จะถูกตัดไป

2. วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาท/คน/เดือน

ครอบคลุมค่าเดินทางด้วย บขส., รถไฟ, ขสมก., รถไฟฟ้า (ทุกระบบ) และรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ

3. วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาท/คน/ 3 เดือน

วงเงินสำหรับไตรมาสล่าสุดเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในครัวเรือน

นอกเหนือจากวงเงินข้างต้น ผู้ถือบัตรยังคงได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือค่าสาธารณูปโภคพื้นฐาน ดังนี้

  • ค่าไฟฟ้า : ช่วยเหลือ 315 บาท/ครัวเรือน/เดือน
  • ค่าน้ำประปา : ช่วยเหลือ 100 บาท/ครัวเรือน/เดือน

สำหรับผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการและได้รับเบี้ยความพิการปกติ 800 บาท อยู่แล้ว จะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาท/เดือน ในวันที่ 20 ตุลาคม 2568 โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ หรือ บัญชีที่ใช้รับเบี้ยความพิการปกติ

