ลอตเตอรี่พลัส รางวัลที่ 1 แตกจริง 66 ล้าน เศรษฐีใหม่รับเงินก้อนคนเดียว 60 ล้าน!
ฉลองคนดวงเฮง! เฮรับ 2 เศรษฐีใหม่ ถูกรางวัลที่ 1 กับลอตเตอรี่พลัส รวมทั้งสิ้น 11 ใบ เป็นเงินสูงถึง 66 ล้านบาท
จบลงไปแล้วกับการประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลไทย งวดประจำวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2568 ผลรางวัลที่ออก ได้แก่ รางวัลที่ 1 : 876978 เลขหน้า 3 ตัว : 843, 532 เลขท้าย 3 ตัว : 280, 605 เลขท้าย 2 ตัว : 77 ในการประกาศผลหวยครั้งนี้ทางเพจ ลอตเตอรี่พลัส ก็ได้มีการไลฟ์ด้วยเช่นกัน โดยมี ก้อง ห้วยไร่ นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง ร่วมเป็นสักขีพยานในการประกาศชื่อผู้โชคดีที่ถูกรางวัลที่ 1 ในงวดนี้ (1 ต.ค. 68)
สำหรับ เศรษฐีคนใหม่ที่ได้รับโชคจากการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ ลอตเตอรี่พลัส แล้วถูกรางวัลที่ 1 งวดนี้ 1/10/68 มีผู้โชคดีทั้งหมด 2 ท่าน จากจังหวัดสมุทรปราการ ถูกรางวัล 10 ใบ จากจังหวัดชลบุรี ถูกรางวัล 1 ใบ รวมทั้งสิ้น 11 ใบ เป็นเงิน 66 ล้านบาท ทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ ขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งนะคะ
“เศรษฐีร่างทอง ทีมลอตเตอรี่พลัสคว้า 66 ล้าน! ยินดีกับเศรษฐีใหม่ทั้ง 2 ท่าน งวด 1 ต.ค. 68 ที่ลอตเตอรี่พลัสมีเศรษฐีใหม่ 2 ท่าน ได้แก่
- คุณสมาร์ท จ.สมุทรปราการ ถูก 10 ใบ 60 ล้าน
- คุณจันทร์ จ.ชลบุรี ถูก 1 ใบ 6 ล้าน
ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ถูกรางวัลด้วยนะคะ”
อ้างอิงจาก : FB ลอตเตอรี่พลัส
