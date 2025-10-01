“แม่ทัพไก่” รับไม้ต่อ เป็นแม่ทัพภาค 1 คนใหม่ ลั่นพร้อมปกป้องชาติด้วยชีวิต
แม่ทัพไก่ หรือ พล.ท.วรยส เหลืองสุวรรณ รับไม้ต่อ เข้ารับตำแหน่งเป็นแม่ทัพภาค 1 คนใหม่ ลั่นพร้อมปกป้องประเทศชาติด้วยชีวิต
พล.อ.อมฤต บุญสุยา ผู้ช่วยผู้บัญการทหารบก ในฐานะอดีตแม่ทัพภาคที่ 1 กับ พล.ท.วรยส เหลืองสุวรรณ หรือ แม่ทัพไก่ แม่ทัพภาคที่ 1 คนใหม่ ได้ร่วมพิธีพิธีลงนามในเอกสารรับ-ส่งหน้าที่ ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า จากนั้นได้ร่วมกันตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ และกระทำพิธีส่งมอบธง และการบังคับบัญชาแม่ทัพภาคที่1 ณ ลานหน้าอาคารกองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1
พล.อ.อมฤต กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ตนรับหน้าที่แม่ทัพภาคที่1 ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานทุกท่าน ส่งผลให้ภารกิจต่างๆ ของกองทัพภาคที่1 ที่ได้รับมอบจากผู้บังคับบัญชาสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จนเป็นที่เชื่อมั่นของผู้บังคับบัญชา และเป็นที่ยอมรับของประชาชน จึงขอขอบคุณทุกคน
สำหรับ แม่ทัพภาคที่1 คนใหม่ เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความเป็นผู้นำ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา จึงมั่นใจว่า กองทัพภาคที่1 ภายใต้การนำของแม่ทัพภาคที่1 จะมีความเจริญก้าวหน้า เป็นกำลังหลักของกองทัพบก รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือประชาชน และพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างความผาสุก ให้แก่พี่น้องประชาชน และประเทศชาติสืบไป
ด้าน พลท.วรยส กล่าวว่า ตนรับหน้าที่นี้ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กองทัพภาคที่1 เป็นเหมือนทหารที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ และความไว้วางพระราชหฤทัยจากพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ให้ปฏิบัติภารกิจอันยิ่งใหญ่ในการพิทักษ์ความมั่นคงของชาติ และดูแลรักษาพระบรมเดชานุภาพ แห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังนั้นกองทัพภาคที่1 จะเป็นกองทัพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างแท้จริง โดยใช้ขีดความสามารถในการพิทักษ์เทิดทูนสถาบัน และมุ่งมั่นไปสู่การเป็นกองทัพที่พร้อมรบ และพร้อมถวายงานอย่างสูงสุด
พร้อมกันนี้ขอให้คำมั่นว่า กองทัพภาคที่1 จะปฏิบัติตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกอย่างเคร่งครัด ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการปกป้องอธิปไตยของชาติ และช่วยเหลือประชาชน อีกทั้ง เป็นหนึ่งเดียวกับทุกภาคส่วนในการพัฒนา ประเทศ เพื่อประชาชน และสร้างความมั่นคงของชาติ
ทั้งนี้หลังเสร็จพิธี แม่ทัพภาคที่1คนใหม่ ได้กล่าวย้ำถึงเจตนารมณ์ส่วนตัวว่า ขอให้เชื่อมั่นในกองทัพภาคที่1 ที่พร้อมจะปกป้องรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ โดยจะทำอย่างเต็มกำลังความสามารถ และด้วยชีวิต โดยยึดถือผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ
สำหรับภารกิจหน้าที่ของกองทัพภาคที่ 1เป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก มีพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร และ 25 จังหวัดภาคกลางของประเทศ มีภารกิจสำคัญในการป้องกันประเทศ โดยปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทของ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 จัดกำลังป้องกันชายแดน 2 กองกำลัง คือ กองกำลังบูรพา รับผิดชอบชายแดนด้านตะวันออก ในพื้นที่ จ.สระแก้ว และกองกำลังสุรสีห์ ดูแลภาคตะวันตก จ.กาญจนบุรี นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ ช่วยเหลือประชาชนยามเกิดภัยพิบัติต่างๆ
