“วาสนา นาน่วม” ขอบคุณ “ทัพภาค 2” เจอฐานขาดเสบียงแล้ว จัดเต็มอาหารสด
วาสนา นาน่วม โพสต์ขอบคุณ กองทัพภาค 2 เจอฐานขาดเสบียงแล้ว เป็นกำลังพลจากหน่วย นอก ทภ.2 จัดเต็มอาหารสดทุกๆ 5 วัน
จากกรณีที่ น.ส.วาสนา นาน่วม ผู้สื่อข่าวอาวุโสโพสต์ข้อความเฟซบุ๊กว่า “ฝากดูแล!! ทหารไทย ฐานรอบภูมะเขือ ยังกินแต่มาม่า ปลากระป๋อง ฝนตกหนัก เกือบทุกวัน รถเสบียงไม่ส่ง น้ำดื่มได้วันละ 3 ขวดเล็ก” จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด เล็ก วาสนา ได้โพสต์ข้อความอัปเดตว่า “ติดตามผล!! เสบียงทหาร
ทัพภาค2 สำรวจตรวจสอบจน พบฐานทหารในพื้นที่ภูมะเขือ พบเป็นกำลังพลจากหน่วย นอก ทภ.2 ที่มีปัญหาเรื่องเสบียง และแก้ปัญหาทันที จัดระบบใหม่ นัดส่งเสบียงทุกๆ5วัน แต่ฐานไม่มีไฟฟ้า อาหารสด ต้องใช้วิธีการ “รวน” เก็บไว้ทาน ได้ 2-3วันแรก และเพิ่มอาหารแห้งให้ ได้ ไข่ไก่ กุนเชียง หมูแดดเดียว ปลาแดดเดียว ดีกว่า ที่เดิม มีแต่ มาม่า ปลากระป๋อง
ทุกคน อุ่นใจ และมีกำลังใจมากขึ้น เรื่องที่ข้องใจอื่นๆ ก็ดีขึ้น ด้วย
ขอบคุณ ผู้บังคับบัญชา และ “พี่เล็ก วาสนา ” และ ขอโทษที ทำให้ ทัวร์ลง พี่เล็ก ครับ
พี่เล็ก บอก ไม่เป็นไร ค่ะ ขอให้ทหารแนวหน้า หน้าแนวของเรา ได้รับการดูแลทั่วถึง ก็พร้อมโดนด่า เพราะยังมีคน ที่ไม่รอการตรวจสอบ ก่อนเลยว่า จริงหรือไม่ ก็ด่า ไว้ก่อน
ใน สนามรบ ฐานทหารชายแดน มีเรื่องราวมากมาย หลายมิติ ที่เราอาจมองเห็น และมองไม่เห็น หลายเรื่องต้องเก็บไว้ในใจ ไม่อยากให้กระทบกองทัพ เพราะ ในยามศึก เราต้อง ซัพพอร์ตทหาร และกองทัพ
ความพร้อมรบ ต้องพร้อมทั้ง กายภาพ และจิตใจ ผู้บังคับบัญชาดูแลดี ขวัญกำลังใจ ก็ดี พร้อมสู้เต็มที่
ขอบคุณ ผู้บังคับบัญชา ที่ไม่ไปตามถามหาว่า เอาเรื่องว่า ใครบอกพี่เล็ก เพราะจะยิ่งเสียขวัญกำลังใจ แต่ได้มีการแก้ไขทันที”
ก่อนเขียนอีกโพสต์ว่า “ขอบคุณ ทัพภาค2 เจอฐานทหารขาดเสบียงแล้ว จัดให้!อาหารสดทุกๆ5วัน เพิ่มไข่ไก่ กุนเชียง หมูแดดเดียว ปลาแดดเดียว ตุนไว้”
