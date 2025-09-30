เชลซี พบ เบนฟิก้า ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 30 ก.ย. 68

30 กันยายน 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 2 ระหว่าง เชลซี พบ เบนฟิก้า ที่สนาม สแตมฟอร์ด บริดจ์ เวลา 02:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก เชลซี VS เบนฟิก้า ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 2
- แมตช์การแข่งขัน : เชลซี พบ เบนฟิก้า
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 30 กันยายน 2568 เวลา 02.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
- สนาม : สแตมฟอร์ด บริดจ์
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 3
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
เชลซี
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพสิงโตน้ำเงินคราม ของกุนซือ เอ็นโซ่ มาเรสก้า จะไม่มีชื่อของ โคล พาลเมอร์, ลีไว โคลวิลล์, เลียม ดีแลป, โตซิน อดาราบิโอโย่, เวสลี่ย์ โฟฟาน่า และ ดาริโอ เอสซูโก ที่มีอาการบาดเจ็บ
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น โรเบิร์ต ซานเชซ พร้อมกองหลัง 4 คน มาโล กุสโต้, เทรโวห์ ชาโลบาห์, เบอนัว บาเดียชิล, มาร์ค กูกูเรญ่า แดนกลางเป็น มอยเซส โกเซโด้ กับ เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เอสเตเวา, ฟากุนโด้ บัลนาน็อตเต้, เปโดร เนโต้ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ชูเอา เปโดร
เบนฟิก้า
ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ โชเซ่ มูรินโญ่ จะยังไม่มีชื่อของ มานู ซิลวา, อเล็กซานเดอร์ บาห์ และ บรูม่า ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น อนาโตลีย์ ทรูบิน พร้อมกองหลัง 4 คน อามาร์ เดดิช, นิโคลัส โอตาเมนดี้, อันโตนิโอ ซิลวา, ซามูเอล ดาห์ล แดนกลางเป็น ริชาร์ด ริออส, เอ็นโว่ มาร์เรเนชี แนวรุกฝากความหวังไว้กับ โดดี้ ลูเคบาคิโอ, เกออร์กีย์ ซูดาคอฟ, อันเดรียส เชลเดรุป ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น วานเกลิส พาฟลิดิส
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เชลซี – เบนฟิก้า
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- 28/06/25 เบนฟิก้า 1-4 เชลซี (ชิงแชมป์สโมสรโลก)
- 15/05/13 เบนฟิก้า 1-2 เชลซี (ยูโรป้า ลีก)
- 04/04/12 เชลซี 2-1 เบนฟิก้า (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 27/03/12 เบนฟิก้า 0-1 เชลซี (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
เบนฟิก้า
- 27/09/25 แพ้ ไบรท์ตัน 1-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 23/09/25 ชนะ ลินคอล์น ซิตี้ 2-1 (คาราบาว คัพ)
- 20/09/25 แพ้ แมนฯ ยูไนเต็ด 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 17/09/25 แพ้ บาเยิร์น มิวนิค 1-3 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 13/09/25 เสมอ เบรนท์ฟอร์ด 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
เชลซี
- 26/09/25 ชนะ กิล บิเซนเต้ 2-1 (ปรีไมรา ลีกา)
- 23/09/25 เสมอ ริโอ อาฟ 1-1 (ปรีไมรา ลีกา)
- 20/09/25 ชนะ เอวีเอส ฟุตบอล แซด 3-0 (ปรีไมรา ลีกา)
- 16/09/25 แพ้ คาราบัก 2-3 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 12/09/25 เสมอ ซานตา คลารา 1-1 (ปรีไมรา ลีกา)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
เชลซี (4-2-3-1) : โรเบิร์ต ซานเชซ (GK) – รีซ เจมส์, เทรโวห์ ชาโลบาห์, เบอนัว บาเดียชิล, มาร์ค กูกูเรญ่า – มอยเซส ไกเซโด้, เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ – เอสเตเวา, ฟากุนโด้ บัวนาน็อตเต้, เปโดร เนโต้ – ชูเอา เปโดร
เบนฟิก้า (4-2-3-1) : อนาโตลีย์ ทรูบิน (GK) – อามาร์ เดดิช, นิโคลัส โอตาเมนดี้, อันโตนิโอ ซิลวา, ซามูเอล ดาห์ล – ริชาร์ด ริออส, เอ็นโว่ มาร์เรเนชี – โดดี้ ลูเคบาคิโอ, เกออร์กีย์ ซูดาคอฟ, อันเดรียส เชลเดรุป – วานเกลิส พาฟลิดิส
Thaiger ทายผลบอล เชลซี 2-1 เบนฟิก้า
เชลซี ฟอร์มช่วงหลังไม่สู้ดีเอาเสียเลย 5 เกมหลังสุดรวมทุกรายการแพ้ 3 เสมอ 1 ชนะเกมเดียว ส่วนทางด้าน เบนฟิก้า หลังได้กุนซือใหม่ ก็ถือว่าผลงานดูดีขึ้น ไม่แพ้ใคร 3 เกมติดต่อกัน แต่ด้วยคุณภาพนักเตะ บวกกับการได้เล่นในบ้าน เชื่อว่าทัพสิงโตน้ำเงินครามน่าจะเปิดรังเฉือนเอาชนะไปได้
