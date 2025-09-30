ข่าวกีฬาฟุตบอล

เชลซี พบ เบนฟิก้า ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 30 ก.ย. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 30 ก.ย. 2568 17:15 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2568 15:35 น.
190

30 กันยายน 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 2 ระหว่าง เชลซี พบ เบนฟิก้า ที่สนาม สแตมฟอร์ด บริดจ์ เวลา 02:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก เชลซี VS เบนฟิก้า ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 2
  • แมตช์การแข่งขัน : เชลซี พบ เบนฟิก้า
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 30 กันยายน 2568 เวลา 02.00 น. (เช้ามืดวันพุธ)
  • สนาม : สแตมฟอร์ด บริดจ์
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 3
Credit : Chelsea Football Club

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

เชลซี

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ทัพสิงโตน้ำเงินคราม ของกุนซือ เอ็นโซ่ มาเรสก้า จะไม่มีชื่อของ โคล พาลเมอร์, ลีไว โคลวิลล์, เลียม ดีแลป, โตซิน อดาราบิโอโย่, เวสลี่ย์ โฟฟาน่า และ ดาริโอ เอสซูโก ที่มีอาการบาดเจ็บ

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น โรเบิร์ต ซานเชซ พร้อมกองหลัง 4 คน มาโล กุสโต้, เทรโวห์ ชาโลบาห์, เบอนัว บาเดียชิล, มาร์ค กูกูเรญ่า แดนกลางเป็น มอยเซส โกเซโด้ กับ เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ เอสเตเวา, ฟากุนโด้ บัลนาน็อตเต้, เปโดร เนโต้ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น ชูเอา เปโดร

Credit : Chelsea Football Club

เบนฟิก้า

ส่วนทางด้านทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของ โชเซ่ มูรินโญ่ จะยังไม่มีชื่อของ มานู ซิลวา, อเล็กซานเดอร์ บาห์ และ บรูม่า ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนนักเตะคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น อนาโตลีย์ ทรูบิน พร้อมกองหลัง 4 คน อามาร์ เดดิช, นิโคลัส โอตาเมนดี้, อันโตนิโอ ซิลวา, ซามูเอล ดาห์ล แดนกลางเป็น ริชาร์ด ริออส, เอ็นโว่ มาร์เรเนชี แนวรุกฝากความหวังไว้กับ โดดี้ ลูเคบาคิโอ, เกออร์กีย์ ซูดาคอฟ, อันเดรียส เชลเดรุป ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น วานเกลิส พาฟลิดิส

Credit : Sport Lisboa e Benfica

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เชลซี – เบนฟิก้า

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • 28/06/25 เบนฟิก้า 1-4 เชลซี (ชิงแชมป์สโมสรโลก)
  • 15/05/13 เบนฟิก้า 1-2 เชลซี (ยูโรป้า ลีก)
  • 04/04/12 เชลซี 2-1 เบนฟิก้า (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 27/03/12 เบนฟิก้า 0-1 เชลซี (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

เบนฟิก้า

  • 27/09/25 แพ้ ไบรท์ตัน 1-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 23/09/25 ชนะ ลินคอล์น ซิตี้ 2-1 (คาราบาว คัพ)
  • 20/09/25 แพ้ แมนฯ ยูไนเต็ด 1-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 17/09/25 แพ้ บาเยิร์น มิวนิค 1-3 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 13/09/25 เสมอ เบรนท์ฟอร์ด 2-2 (พรีเมียร์ลีก)

เชลซี

  • 26/09/25 ชนะ กิล บิเซนเต้ 2-1 (ปรีไมรา ลีกา)
  • 23/09/25 เสมอ ริโอ อาฟ 1-1 (ปรีไมรา ลีกา)
  • 20/09/25 ชนะ เอวีเอส ฟุตบอล แซด 3-0 (ปรีไมรา ลีกา)
  • 16/09/25 แพ้ คาราบัก 2-3 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 12/09/25 เสมอ ซานตา คลารา 1-1 (ปรีไมรา ลีกา)
Credit : Chelsea Football Club

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

เชลซี (4-2-3-1) : โรเบิร์ต ซานเชซ (GK) – รีซ เจมส์, เทรโวห์ ชาโลบาห์, เบอนัว บาเดียชิล, มาร์ค กูกูเรญ่า – มอยเซส ไกเซโด้, เอ็นโซ่ แฟร์นานเดซ – เอสเตเวา, ฟากุนโด้ บัวนาน็อตเต้, เปโดร เนโต้ – ชูเอา เปโดร

เบนฟิก้า (4-2-3-1) : อนาโตลีย์ ทรูบิน (GK) – อามาร์ เดดิช, นิโคลัส โอตาเมนดี้, อันโตนิโอ ซิลวา, ซามูเอล ดาห์ล – ริชาร์ด ริออส, เอ็นโว่ มาร์เรเนชี – โดดี้ ลูเคบาคิโอ, เกออร์กีย์ ซูดาคอฟ, อันเดรียส เชลเดรุป – วานเกลิส พาฟลิดิส

Credit : Sport Lisboa e Benfica

Thaiger ทายผลบอล เชลซี 2-1 เบนฟิก้า

เชลซี ฟอร์มช่วงหลังไม่สู้ดีเอาเสียเลย 5 เกมหลังสุดรวมทุกรายการแพ้ 3 เสมอ 1 ชนะเกมเดียว ส่วนทางด้าน เบนฟิก้า หลังได้กุนซือใหม่ ก็ถือว่าผลงานดูดีขึ้น ไม่แพ้ใคร 3 เกมติดต่อกัน แต่ด้วยคุณภาพนักเตะ บวกกับการได้เล่นในบ้าน เชื่อว่าทัพสิงโตน้ำเงินครามน่าจะเปิดรังเฉือนเอาชนะไปได้

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

ดอร์ทมุนด์ พบ แอธเลติก บิลเบา ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 1 ต.ค. 68

2 นาที ที่แล้ว
รุ้ง ราวรรณ เปิดตัวหนุ่มคนใหม่ ดีกรีนักกีฬาทีมชาติ คลิกกันเพราะธุรกิจ บันเทิง

รุ้ง ราวรรณ เปิดตัวหนุ่มคนใหม่ ดีกรีนักกีฬาทีมชาติ คลิกกันเพราะธุรกิจ

12 นาที ที่แล้ว
ครม. เคาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ เปิดไทม์ไลน์ ‘คนละครึ่งพลัส’ เริ่มใช้ปลายเดือน ต.ค. พร้อมเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2 เดือน พ.ย.-ธ.ค. เศรษฐกิจ

ยืนยัน “คนละครึ่ง” มาแน่ เปิดลงทะเบียน 20-26 ต.ค. บัตรคนจนได้เพิ่ม 1.7 พัน

14 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โมนาโก พบ แมนซิตี้ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 1 ต.ค. 68

17 นาที ที่แล้ว
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล L6 งวด 1 ตุลาคม 2568 ตรวจหวย

เศรษฐีใหม่ เป๋าตังถูกรางวัลที่ 1 คนเดียว 10 ใบ รับเละ 60 ล้าน สลากดิจิทัล L6 1/10/68

28 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ลอตเตอรี่พลัส รางวัลที่ 1 แตกจริง 66 ล้าน เศรษฐีใหม่รับเงินก้อนคนเดียว 60 ล้าน!

30 นาที ที่แล้ว
รัฐตอบแล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินเพื่ม 2000 บาท กดเงินสดได้ไหม การเงิน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2000 กดเงินสดได้ไหม รัฐแจง จ่ายตามนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ตรวจผลสลาก N3 งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2568 อัปเดตสดทุกรางวัล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ยูเนียน แซงต์-ชิลลัวส์ พบ นิวคาสเซิล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 1 ต.ค. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เนย โชติกา โพสต์ไอจี ประกาศขายรถหรูส่วนตัว สภาพสวยราคาดี บันเทิง

เนย โชติกา ประกาศขายรถหรูส่วนตัว กลางไอจี สภาพสวย-ราคาดี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ด่วน “Rolling Loud Thailand 2025” ประกาศยกเลิกงานปีนี้แล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ งวดวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2568 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลครบทุกรางวัล รางวัลที่ 1 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว เลขหน้า ไปจนถึงรางวัลที่ 5 เช็กผลที่นี่ ตรวจหวย

ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 1 ตุลาคม 2568 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถานีตำรวจภูธรปราณบุรีออกเอกสารชี้แจง หลังเพจข่าวท้องถิ่นแชร์คลิปหญิงวัย 30 ปี อ้างแจ้งความคดีสามีทำร้ายแต่เรื่องเงียบ ยืนยันกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ข่าวอาชญากรรม

สภ.ปราณบุรี แจงยิบ ปมสาวร้องคดีไม่คืบ ชี้ ส่งตรวจร่างกาย สอบปากคำแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! กันสาดทรุดตัว ปากซอยสำราญราษฎร์ เขตพระนคร สั่งปิดจราจร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พร้อม ทีปกร พระเอกซีรีส์ รถเบนซ์เสียหลักชนกำแพงกลางดึก บันเทิง

แห่ห่วง พร้อม ทีปกร พระเอกซีรีส์ ประสบอุบัติเหตุรถพังยับ ยืนยันไม่ได้ดื่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;เสี่ยโต้ง&quot; สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ จากนักธุรกิจอสังหา สู่โฆษกรัฐบาลอนุทิน ข่าว

ประวัติ “เสี่ยโต้ง” สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ จากนักธุรกิจอสังหา สู่โฆษกรัฐบาลอนุทิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สำนักงาน ก.พ. กำหนดประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก (Paper &amp; Pencil) ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2568 นี้ พร้อมเปิดวิธีตรวจสอบคะแนนและขั้นตอนสำหรับคนสอบผ่าน-ไม่ผ่าน ข่าว

ประกาศผลสอบ ก.พ. 68 (ภาค ก) วันไหน? เช็กขั้นตอนพิมพ์ใบรับรองที่นี่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โครงการคนละครึ่ง เข้า ครม. สัปดาห์หน้า ดีเดย์ใช้สิทธิ์ได้ 29 ต.ค.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จับแล้ว อาม่าโดนถีบบนรถไฟ อึ้งวีกรรมมหาภัย คดีลักทรัพย์-หนีหมายจับ ข่าวต่างประเทศ

จับแล้ว อาม่าโดนถีบบนรถไฟ อึ้งวีกรรมมหาภัย คดีลักทรัพย์-หนีหมายจับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์” ระทึก เรือชนเสาพลิกคว่ำ ขณะช่วยอพยพชาวบ้าน (คลิป)

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดเหตุการณ์สุดป่วนกลางรายการ ‘กรรมกรข่าว คุยนอกจอ’ เมื่อนักแสดงผีปอบชุดดำคลานออกมาเซอร์ไพรส์ ทำเอาไบรท์ตกใจสุดขีด ขณะที่สรยุทธเจอผีกอดคอถึงกับลั่น ‘กางเกงจะหลุด!’ บันเทิง

ห้องส่งแทบแตก! ผีปอบ ธี่หยด 3 บุกรายการสรยุทธ “ไบรท์” กรี๊ดลั่น วิ่งหลบจ้าละหวั่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ เตือนคนกรุง จับตา 9-10 ต.ค.นี้ เตรียมรับมือน้ำเหนือ-น้ำทะเลหนุน ระดับน้ำใกล้เคียงปี 54 ข่าว

ผู้ว่าฯชัชชาติ เตือนคนกรุง จับตา 9-10 ต.ค.เตรียมรับมือน้ำเหนือ-น้ำหนุน ใกล้เคียงปี 54

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เชื่อรัฐบาลสหรัฐฯ ชัตดาวน์ไม่มีผล เจรจาภาษีทรัมป์ไม่กระทบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผยความเสียหายล่าสุดจากพายุหมุนเขตร้อน ไต้ฝุ่นบัวลอย ที่พัดถล่มเวียดนาม บ้านเรือนเสียหายกว่าแสนหลัง พื้นที่เกษตรจมน้ำเป็นบริเวณกว้าง ประชาชนหลายพันครอบครัวติดค้างกลางน้ำท่วม ข่าวต่างประเทศ

พายุไต้ฝุ่น บัวลอย ถล่มเวียดนามแล้ววันนี้ 1 ต.ค. ยอดเสียชีวิต 19 ราย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เพื่อไทย” รับลูก “ทนายอั๋น” ยื่นสอบ “อนุทิน” ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 30 ก.ย. 2568 17:15 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2568 15:35 น.
190
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รุ้ง ราวรรณ เปิดตัวหนุ่มคนใหม่ ดีกรีนักกีฬาทีมชาติ คลิกกันเพราะธุรกิจ

รุ้ง ราวรรณ เปิดตัวหนุ่มคนใหม่ ดีกรีนักกีฬาทีมชาติ คลิกกันเพราะธุรกิจ

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2568
ครม. เคาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ เปิดไทม์ไลน์ ‘คนละครึ่งพลัส’ เริ่มใช้ปลายเดือน ต.ค. พร้อมเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2 เดือน พ.ย.-ธ.ค.

ยืนยัน “คนละครึ่ง” มาแน่ เปิดลงทะเบียน 20-26 ต.ค. บัตรคนจนได้เพิ่ม 1.7 พัน

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2568
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล L6 งวด 1 ตุลาคม 2568

เศรษฐีใหม่ เป๋าตังถูกรางวัลที่ 1 คนเดียว 10 ใบ รับเละ 60 ล้าน สลากดิจิทัล L6 1/10/68

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2568

ลอตเตอรี่พลัส รางวัลที่ 1 แตกจริง 66 ล้าน เศรษฐีใหม่รับเงินก้อนคนเดียว 60 ล้าน!

เผยแพร่: 1 ตุลาคม 2568
Back to top button