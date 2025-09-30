รักชนก ออกลูกเดือด! ย้ำ “อนุทิน” ไม่ได้เลือกมาตั้งคนเฮงซวย-ตอดกินคุณภาพชีวิตประชาชน จนได้เป็นรมต.
ไอซ์ รักชนก ฝากถึง อนุทิน นายกรัฐมนตรี ไม่ได้เลือกมา เพื่อให้ตั้ง “คนเฮงซวย-คดโกง” เป็นรมต. ยกกรณีตึกสกายไนน์ ถามแรง “ท่านสุชาติไม่รู้ สุนัขที่ไหนจะทราบ“
วานนี้ (29 ก.ย.68) รักชนก ศรีนอก สส.กทม.พรรคประชาชน (ปชน.) ได้ขึ้นอภิปรายในประเด็นนโยบายรัฐบาล เรื่องการตรวจสอบทุจริตและคุณสมบัติของรัฐมนตรี โดยช่วงหนึ่งมีการพาดพิงไปถึงนายสุชาติ ชมกลิ่น ที่เคยดำรงตำแหน่งอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและปัจจุบันได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในขณะที่อีกฝ่ายยังมีข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตตึก Skyy9
น.ส.รักชนกตั้งคำถามว่า กรณีนายสุชาติออกมายืนยัน ไม่มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับกรณี Skyy9 ถ้านายสุชาติไม่รู้ แล้วสุนัขที่ไหนจะรู้ !
“เรายกมือโหวต คุณอนุทินให้เป็นนายกรัฐมนตรีจริง แต่เราให้ไปทำ 2 อย่าง 2 หน้าที่ คือ ยุบสภาภายใน 4 เดือน และ ริเริ่มกระบวนการแก้ปัญหารัฐธรรมนูญ วางหมุดหมายแรกสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ”
“เราไม่ได้เลือกให้ท่านมาแต่งตั้งคนเฮงซวย คนคดโกง มาเป็นรัฐมนตรี” น.ส.รักชนก ย้ำกลางที่ประชุมสภาเมื่อคืนที่ผ่านมา
การอภิปรายหนล่าสุด สส.ไอซ์ รักชนก ยังขอเรียกร้องน.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคนปัจจุบัน ให้ตรวจสอบและดำเนินการเอาคนผิดมาลงโทษให้ได้ภายใน 3 เดือน และต้องไม่เตะถ่วงการเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมอีกด้วย.
