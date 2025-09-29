“ณัฐพงษ์” แจงเหตุ ปชน.หนุน “อนุทิน” นั่งนายกฯ หวังปูทางแก้รัฐธรรมนูญ เพื่อปลดล็อกประเทศ
“เท้ง ณัฐพงษ์” แจงเหตุผลโหวตหนุน “อนุทิน” เป็นนายกฯ เพื่อเปิดประตูสู่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พร้อมประกาศ 4 ภารกิจหลักในการทำหน้าที่ฝ่ายค้านเสียงข้างมาก
29 กันยายน 2568 เวลา 10.00 น. นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน อภิปรายในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ระหว่างการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี การอภิปรายครั้งนี้ถือเป็นการทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเป็นทางการครั้งแรกของพรรคประชาชน โดยนายณัฐพงษ์ชี้แจงเหตุผลที่พรรคตัดสินใจลงมติสนับสนุนนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อเปิดทางไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
นายณัฐพงษ์กล่าวถึงสถานการณ์การเมืองไทยตลอด 19 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่การรัฐประหารปี 2549 ประเทศไทยเผชิญกับการรัฐประหาร 2 ครั้ง มีนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งถูกปลด 5 คน มีการยุบพรรคการเมือง 7 พรรค และการเลือกตั้งเป็นโมฆะ 2 ครั้ง ปัญหาความไม่มั่นคงทางการเมืองเหล่านี้ ทำให้คนไทยรุ่นปัจจุบันไม่เคยได้สัมผัสประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพอย่างแท้จริง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาประเทศ
หัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่า ปัญหาการเมืองที่วุ่นวายทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตช้ากว่าค่าเฉลี่ยของโลกและประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนาม กลไกของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมือง ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันรุนแรงขึ้น สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบถึงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งเกษตรกร ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน น้ำท่วม ไฟป่า ระบบสาธารณสุขที่ต้องรอคิวนาน และระบบการศึกษาที่ไม่สามารถสร้างทักษะให้เยาวชนแข่งขันในระดับโลกได้
นายณัฐพงษ์ย้ำว่า ถึงเวลาที่ต้องแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ ด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ยึดโยงกับประชาชน เพื่อให้ได้รัฐบาลที่มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และมาจากเจตจำนงของประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ใช่รัฐบาลที่เกิดจากการแบ่งโควตาหรือผลประโยชน์ทางการเมือง นี่คือเหตุผลหลักที่พรรคประชาชนยอมลงมติให้นายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรี ภายใต้ข้อตกลงที่ทำร่วมกัน (MOA)
ในช่วงเวลา 4 เดือนก่อนการยุบสภา พรรคประชาชนและพรรคร่วมฝ่ายค้านจะทำหน้าที่ 4 ประการ คือ 1. ผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด 15/1 เพื่อเปิดทางให้มีผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญที่ยึดโยงกับประชาชน 2. ผลักดันกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้ได้มากที่สุด 3. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ตกค้างจากรัฐบาลชุดก่อน และ 4. ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอย่างเข้มข้น โดยจะไม่ยอมให้มีการใช้อำนาจโดยมิชอบ หรือแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมในคดีต่างๆ เช่น การฮั้ว สว. หรือคดีเขากระโดง
นายณัฐพงษ์กล่าวปิดท้ายโดยฝากข้อความถึงนายกรัฐมนตรีว่า “สิ่งที่พวกเราอยากเห็นจากนายกรัฐมนตรี ไม่ใช่แค่ท่านเคารพต่อข้อตกลงกับพรรคประชาชน แต่อยากเห็นท่านเคารพต่อกระบวนการยุติธรรม และเคารพต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชน ที่เป็นเจ้าของประเทศ และเป็นผู้ทรงอำนาจสูงสุดของประเทศนี้”
