ครูเบียร์ นุติยา ปวดหน่วงท้องต่อเนื่อง 3 วัน หมอสั่งงดกิจกรรม หวั่นคลอดก่อนกำหนด

ส่งกำลังใจ ครูเบียร์ นุติยา ปวดหน่วงท้องต่อเนื่อง 3 วัน หมอสั่งงดทำทุกกิจกรรม เสี่ยงคลอดก่อนกำหนด เพราะ “มดลูกบีบตัว”
แฟนคลับและชาวเน็ตแห่ส่งกำลังใจให้คุณแม่มือใหม่ ครูเบียร์ นุติยา หลังโพสต์ภาพขณะนั่งอยู่บนรถเข็นโรงพยาบาล และมีสีหน้าที่ไม่สู้ดีนัก พร้อมแจ้งอาการล่าสุดที่เจ้าตัวกำลังเผชิญอยู่ คือ การปวดท้องหน่วงต่อเนื่อง 3 วัน รวมถึงปวดหัวลามถึงเบ้าตา กินยาแก้ปวดที่หมอจัดให้ก็ไม่หายจนต้องรีบไปหาหมอที่ฝากครรภ์เพื่อตรวจเช็ก จนพบว่าเธอกำลังมีอาการ “มดลูกบีบตัว” เสี่ยงที่จะคลอดก่อนกำหนด
“จากเหตุการณ์เมื่อสามวันที่แล้วเบียร์รู้สึกตุ๊บ ๆ ในท้อง รู้สึกแปลก ๆ และได้ถามทุกคนว่าอาการตุ๊บ ๆ อยู่ตรงท้องนี่คืออาการของลูกดิ้นหรือเปล่า เพราะเราไม่เคยท้องมาก่อน ทุกคนบอกว่าน่าจะลูกดิ้น แต่เบียร์ก็รู้สึกผิดปกติอยู่ดี
เบียร์เลยได้ไปหาคุณหมอ เนื่องจากตอนนั้นมีอาการปวดหัวปวดเบ้าตาร่วมด้วย เพราะกินยาพาราก็ไม่หาย วันต่อมาก็เป็นอีกและอาการปวดหน่วงท้องยังมีอยู่ ก็เลยตัดสินใจไปหาคุณหมอที่ฝากครรภ์
แล้วคุณหมอก็ได้อัลตร้าซาวด์ ได้ผลสรุปว่า “มดลูกบีบตัว” ซึ่งมันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นกับคนท้องระยะคันประมาณ 4-5 เดือน แต่มันควรจะเกิดขึ้นสำหรับคนท้องอายุครรภ์ 7-8 เดือน คุณหมอเลยให้งดให้เดินทางไกล งดยืนนาน ๆ งดการขยับเร็ว และให้ใส่ผ้าพยุงครรภ์ไว้ เนื่องจากกลัวว่าจะมีผลกระทบต่อเบบี๋ในครรภ์ เพราะอาจจะเสี่ยงคลอดก่อนกำหนด แล้วคุณหมอก็ให้ยามาทานแล้วค่ะ แต่อาการยังไม่หาย..”
อ้างอิงจาก : FB Nutiya Yarapan
