“ชัชชาติ” เร่งถมทรายซีเมนต์ 120 คันรถ ซ่อมถนนสามเสน เตือนกระทบจราจร
ชัชชาติ เผย เร่งถมทรายซีเมนต์ 120 คันรถ ซ่อมถนนสามเสนที่ทรุดตัวไปก่อนหน้านี้ เพื่อให้ตามแผนและเปิดจราจร 8 ต.ค. เตือนกระทบจราจร
เพจเฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร ได้โพสต์ข้อความอัปเดตความคืบหน้าซ่อมถนนสามเสน ที่ทรุดตัวไปก่อนหน้านี้ว่า “เร่งถมทรายซีเมนต์พรุ่งนี้ 120 คันรถ อาจกระทบการจราจร
(29 ก.ย.68) เวลา 19.25 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีถนนสามเสนทรุดตัว ว่า วันนี้ความคืบหน้าเป็นไปด้วยดีและเป็นไปตามกำหนดการ
โดยวันนี้ รฟม. และผู้รับเหมา จะเร่งเก็บซากวัสดุที่ตกค้างภายในหลุม เช่น เสาไฟท่อประปา ซึ่งน่าจะเสร็จสิ้นเป็นไปตามแผนที่สอดคล้องกับการเริ่มถมทรายซีเมนต์ในวันพรุ่งนี้ ประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตร ใช้รถบรรทุกประมาณ 120 คัน จึงอาจจะส่งผลกระทบด้านการจราจรบ้าง ก็ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณโดยรอบถนนสามเสน
นอกจากนี้ยังมีการเสริมกำลังด้านล่างของตัวอุโมงค์ซึ่งเป็นสิ่งที่บางคนอาจจะมองไม่เห็น โดยผู้รับเหมาเป็นผู้ดำเนินการด้วยการเสริมแรงผนังดินให้มั่นคง อาทิ การใช้กระสอบทรายเข้าไปเสริมผนังดินให้แข็งแรง และตามด้วยการนำทรายอัดเข้าไป โดยผู้รับเหมาและ รฟม. จะหารือกันในเรื่องการแก้ไขปัญหาเสาเข็ม ส่วนการแก้ไขปัญหาเรื่องฝนตกหนัก เราได้มีการวางปั๊มน้ำขนาด 0.25 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กช่วยสูบน้ำในหลุม
จึงไม่น่ากังวลโดยเฉพาะเมื่อเราปิดรอยแตกของอุโมงค์แล้ว โอกาสที่น้ำจะพาดินทรุดลงไปในอุโมงค์จึงเป็นไปได้ยาก จะเกิดเพียงแอ่งน้ำธรรมดาที่น้ำจะช่วยพยุงดินอีกด้วย โดยการดำเนินการทั้งหมดจะทำควบคู่ไปกับการดูแลความมั่นคงปลอดภัยของสถานีตำรวจสามเสนให้ดีที่สุด โดยคาดว่าทุกอย่างจะดำเนินการไปตามแผนและสามารถเปิดการจราจรได้วันที่ 8 ตุลาคม 68″
