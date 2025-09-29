นศ.จีนในสวิสฯ เผยเคล็ดลับ ประหยัดเงิน “กินอาหารแมว” อ้างโปรตีนสูง-ผมสวย
นักศึกษา ป.เอก ชาวจีนในสวิสฯ เผยเคล็ดลับประหยัดค่าครองชีพ ด้วยการ “กินอาหารแมว” อ้างโปรตีนสูง-ราคาถูก แถมผมสวยขึ้น
นักศึกษาปริญญาเอกชาวจีนคนหนึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้สร้างความฮือฮาในโลกออนไลน์ หลังจากเปิดเผยวิธีการประหยัดค่าใช้จ่ายแบบสุดขั้ว ด้วยการเลือกกิน “อาหารแมว” เป็นอาหารหลักในชีวิตประจำวัน เพื่อลดภาระค่าครองชีพที่สูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก
นักศึกษาหนุ่มรายนี้ ซึ่งใช้ชื่อในโลกโซเชียลว่า “นักประหยัดเจ้าเล่ห์” เล่าว่าเขาตัดสินใจใช้เงินเก็บของตัวเองมาเรียนต่อปริญญาเอกในสถาบันวิจัยชั้นนำของสวิตเซอร์แลนด์ เขาพบว่าอาหารแมวเป็นแหล่งโปรตีนที่คุ้มค่าที่สุด โดยอาหารแมว 3 กิโลกรัม มีราคาเพียง 3.75 ฟรังก์สวิส (ประมาณ 150 บาท) แต่ให้โปรตีนสูงถึง 32% ซึ่งคุ้มค่ากว่าอาหารชนิดอื่น พร้อมแนะนำเคล็ดลับว่าควรกินกับถั่วลิสงเพื่อกลบกลิ่นคาว
นอกจากการประหยัดแล้ว เขายังอ้างถึงประโยชน์ที่ไม่คาดคิดจากการกินอาหารแมวว่า ในขณะที่เพื่อนนักศึกษาคนอื่นประสบปัญหาผมร่วง แต่ผมของเขากลับดูดีและเงางามขึ้น เพราะในอาหารแมวมีส่วนผสมที่ช่วยบำรุงขนแมวให้สวยงาม ซึ่งเขาเชื่อว่าส่งผลดีต่อเส้นผมของเขาเช่นกัน
วิธีการประหยัดของเขายังรวมถึงการหาอาหารฟรีด้วยการไปบริจาคเลือดเป็นประจำ โดยเขาจะเลือกไปบริจาคในช่วงเที่ยง เพื่อที่จะได้กินอาหารว่างที่ศูนย์บริจาคจัดเตรียมไว้ให้ ทั้งเครื่องดื่ม ช็อกโกแลต แซนด์วิช และซุป ซึ่งเปรียบเสมือนการได้กินบุฟเฟต์ฟรี เรื่องราวของเขากลายเป็นที่ถกเถียงในโซเชียลมีเดียของจีน มีทั้งผู้ที่ชื่นชมในความพยายามและคนที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการดังกล่าว
