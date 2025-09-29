ข่าวต่างประเทศ

นศ.จีนในสวิสฯ เผยเคล็ดลับ ประหยัดเงิน “กินอาหารแมว” อ้างโปรตีนสูง-ผมสวย

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ก.ย. 2568 15:27 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2568 15:27 น.
74

นักศึกษา ป.เอก ชาวจีนในสวิสฯ เผยเคล็ดลับประหยัดค่าครองชีพ ด้วยการ “กินอาหารแมว” อ้างโปรตีนสูง-ราคาถูก แถมผมสวยขึ้น

นักศึกษาปริญญาเอกชาวจีนคนหนึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้สร้างความฮือฮาในโลกออนไลน์ หลังจากเปิดเผยวิธีการประหยัดค่าใช้จ่ายแบบสุดขั้ว ด้วยการเลือกกิน “อาหารแมว” เป็นอาหารหลักในชีวิตประจำวัน เพื่อลดภาระค่าครองชีพที่สูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก

นักศึกษาหนุ่มรายนี้ ซึ่งใช้ชื่อในโลกโซเชียลว่า “นักประหยัดเจ้าเล่ห์” เล่าว่าเขาตัดสินใจใช้เงินเก็บของตัวเองมาเรียนต่อปริญญาเอกในสถาบันวิจัยชั้นนำของสวิตเซอร์แลนด์ เขาพบว่าอาหารแมวเป็นแหล่งโปรตีนที่คุ้มค่าที่สุด โดยอาหารแมว 3 กิโลกรัม มีราคาเพียง 3.75 ฟรังก์สวิส (ประมาณ 150 บาท) แต่ให้โปรตีนสูงถึง 32% ซึ่งคุ้มค่ากว่าอาหารชนิดอื่น พร้อมแนะนำเคล็ดลับว่าควรกินกับถั่วลิสงเพื่อกลบกลิ่นคาว

อาหารแมวในซูเปอร์มาร์เก็ตที่สวิตเซอร์แลนด์
ภาพจาก: South China Morning Post

นอกจากการประหยัดแล้ว เขายังอ้างถึงประโยชน์ที่ไม่คาดคิดจากการกินอาหารแมวว่า ในขณะที่เพื่อนนักศึกษาคนอื่นประสบปัญหาผมร่วง แต่ผมของเขากลับดูดีและเงางามขึ้น เพราะในอาหารแมวมีส่วนผสมที่ช่วยบำรุงขนแมวให้สวยงาม ซึ่งเขาเชื่อว่าส่งผลดีต่อเส้นผมของเขาเช่นกัน

วิธีการประหยัดของเขายังรวมถึงการหาอาหารฟรีด้วยการไปบริจาคเลือดเป็นประจำ โดยเขาจะเลือกไปบริจาคในช่วงเที่ยง เพื่อที่จะได้กินอาหารว่างที่ศูนย์บริจาคจัดเตรียมไว้ให้ ทั้งเครื่องดื่ม ช็อกโกแลต แซนด์วิช และซุป ซึ่งเปรียบเสมือนการได้กินบุฟเฟต์ฟรี เรื่องราวของเขากลายเป็นที่ถกเถียงในโซเชียลมีเดียของจีน มีทั้งผู้ที่ชื่นชมในความพยายามและคนที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการดังกล่าว

ที่มา: South China Morning Post

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

โบโด กลิมท์ พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 30 ก.ย. 68

5 นาที ที่แล้ว
คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง ข่าวต่างประเทศ

คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง

10 นาที ที่แล้ว
ปอง อัญชะลี แฉแหลก เบื้องลึกผัวเมียตระกูลดัง ลูกเมียรอง ให้ใช้แค่นามสกุล ซ้ำติดพนันหนัก บันเทิง

ปอง อัญชะลี แฉแหลก เบื้องลึกผัวเมียตระกูลดัง ลูกเมียรอง ให้ใช้แค่นามสกุล ซ้ำติดพนันหนัก

23 นาที ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ ฟาดกลับ หลังถูกชาวเน็ตแซะก้นลาย บันเทิง

ไม่ทน! เบียร์ เดอะวอยซ์ เจอป้าแซะก้นลาย-โชว์ทำไม ฟาดกลับแรงทุกคำ

49 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดวาร์ป “คาซึอากิ ยาสึเอะ ” ผู้รับบท “หน้ากากจิ้งจอก” ตัวละครสุดฮอตจากเกม Silent Hill f

56 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เพื่อไทย จี้ “ไชยชนก” ลากคอ คนเสนอสินบน 40 ล้าน ซัดกลับส่อผิด ม.157

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

หวยออกวันพุธ 1/10/68 เลขเด็ด ตารางทักษามหารานี แนวทาง 6 ช่องนำโชค

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ สั่งเตรียมพร้อมอพยพ หลังฝนหนัก อุตุฯ เตือนพายุบัวลอย ฉบับ15

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ไครัต พบ เรอัล มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 30 ก.ย. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“แอลซีอาร์ ฮอนด้า” ยืนยัน “ก้อง สมเกียรติ” ไม่ได้ไปต่อกับทีมฤดูกาลหน้า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มน้อยใจแฟน ราดน้ำมัน จุดไฟเผาตัวเอง บาดเจ็บสาหัส

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไม่รอด! สาววัย 37 เมาขับ BMW ย้อนศรชน 10 คัน เจอแจ้ง 2 ข้อหาหนัก ลุ้นศาล สั่งคุก-ยึดรถ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นาทีระทึก ช้างพุ่งชนเรือแคนูคว่ำ นักท่องเที่ยวหนีตายจ้าละหวั่น โชคดีไม่มีใครบาดเจ็บ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรอยสักใหม่ เบบี๋ สุพรรณี อดีตมิสแกรนด์ประจวบฯ หลังโดนดราม่าถล่ม บันเทิง

เปิดรอยสักใหม่ เบบี๋ สุพรรณี อดีตมิสแกรนด์ประจวบฯ หลังโดนดราม่าถล่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนคลับห่วง! ยูทูบเบอร์สายกิน เปิดใจ ป่วยโรคหายาก รักษาไม่หาย อาจเสี่ยงตาบอด ข่าวต่างประเทศ

แฟนคลับช็อก! ยูทูบเบอร์สายกิน เปิดใจ ป่วยโรคหายาก รักษาไม่หาย อาจเสี่ยงตาบอด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชวน หลีกภัย ไม่ขัดสิ่งดีรัฐบาลเก่า ชี้ควรสางให้จบ มองโอกาส อนุทิน พิสูจน์คนรวยไม่โกงก็มี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชงต่ออายุ รถไฟฟ้า 20 บาท สายสีแดง-ม่วง ช่วยลดค่าใช้จ่ายประชาชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ข่าวเศร้า นักยิมนาสติกดาวรุ่งอินโดยฯ วัยแค่ 19 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุร้ายแรงขณะฝึกซ้อม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สื่อนอกยังอวย ณเดชน์ โชว์กล้ามท้องแน่น “ธี่หยด 3” เผยเหตุผลต้องถอดเสื้อ บุกป่าช่วยน้องสาว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮาย อาภาพร แจกเลขเด็ดขันน้ำมนต์ งวด 1/10/68 เลขเด็ด

เลขขันน้ำมนต์ ฮาย อาภาพร นิมนต์พระทำบุญบ้าน เลขนี้ลอยเด่นชัด งวด 1/10/68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอนนี่ บรู๊ค เผยสาเหตุขึ้นเขียง เอาซิลิโคนหน้าอกออก หลังเสริมอึ๋มมากว่า 20 ปี บันเทิง

แอนนี่ บรู๊ค เผยสาเหตุขึ้นเขียง เอาซิลิโคนหน้าอกออก หลังเสริมอึ๋มมากว่า 20 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สิทธิพล ปชน. หลุดชม ศุภจี รมว.พาณิชย์ โชว์วิสัยทัศน์ดีกว่าสส.หลายคน ทั้งที่อภิปรายครั้งแรก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปธน.มาดากัสการ์ ประกาศยุบรัฐสภา หลังเกิดม็อบ Gen Z จี้ปัญหาไฟดับ-น้ำไม่ไหล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เก็บครบ เลขเด็ด เลขมงคล หลวงปู่ศิลา งวดวันพุธที่ 1 ต.ค. 2568 เลขเด่นกระจุกรอบ 4–1–5–2–6 ส่วนงวดก่อนมีทั้งทะเบียนรถ เลขเด็ด

เลขเด็ด หลวงปู่ศิลา 1/10/68 วิเคราะห์แนวทาง ก่อนหวยออกวันพุธ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ถึงคิว จิราพร ฉะกลางสภา รัฐบาลอนุทิน “พิสดาร“ ฮึ่ม 4 เดือนนี้ พท.เช็กเข้ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 29 ก.ย. 2568 15:27 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2568 15:27 น.
74
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โบโด กลิมท์ พบ สเปอร์ส ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 30 ก.ย. 68

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568
ปอง อัญชะลี แฉแหลก เบื้องลึกผัวเมียตระกูลดัง ลูกเมียรอง ให้ใช้แค่นามสกุล ซ้ำติดพนันหนัก

ปอง อัญชะลี แฉแหลก เบื้องลึกผัวเมียตระกูลดัง ลูกเมียรอง ให้ใช้แค่นามสกุล ซ้ำติดพนันหนัก

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568
เบียร์ เดอะวอยซ์ ฟาดกลับ หลังถูกชาวเน็ตแซะก้นลาย

ไม่ทน! เบียร์ เดอะวอยซ์ เจอป้าแซะก้นลาย-โชว์ทำไม ฟาดกลับแรงทุกคำ

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568

เปิดวาร์ป “คาซึอากิ ยาสึเอะ ” ผู้รับบท “หน้ากากจิ้งจอก” ตัวละครสุดฮอตจากเกม Silent Hill f

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568
Back to top button