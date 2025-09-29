พายุ “บัวลอย” เข้าไทยวันนี้? เช็กจังหวัดฝนตกหนัก 30 ก.ย. ยังเจอร่องมรสุม
เช็กข้อเท็จจริง ศูนย์กลางพายุ บัวลอย ขึ้นฝั่งเวียดนามตอนบนแล้วเมื่อเช้านี้ ก่อนอ่อนกำลังลง แต่ขอบพายุ ผนวกกับ ร่องมรสุม จะทำให้ภาคเหนือ อีสาน และกลางตอนบนของประเทศไทย มีฝนตกหนักถึงหนักมาก
วันนี้ (29 ก.ย. 68) หลายคนอาจมีความกังวลเกี่ยวกับข่าว พายุบัวลอยเข้าไทย แต่ข้อเท็จจริงล่าสุดจาก กรมอุตุนิยมวิทยา ยืนยันว่าศูนย์กลางของพายุไม่ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรง แต่ได้ขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามแล้ว อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากขอบพายุและร่องมรสุมทำให้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ช่วง วันที่ 29-30 กันยายนนี้
ทำไมพายุไม่เข้าไทย แต่ฝนยังหนัก?
แม้ศูนย์กลางพายุจะอยู่ที่เวียดนาม แต่รัศมีวงฝนของพายุมีขนาดใหญ่ เมื่อขอบของพายุแผ่มาปกคลุม ประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้น จึงทำให้เกิดกลุ่มเมฆฝนขนาดใหญ่และเกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาและที่ลุ่มต่ำ
สถานการณ์พายุบัวลอยล่าสุด
กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศฉบับที่ 10 ระบุว่า เมื่อเวลา 01.00 น. ที่ผ่านมา พายุไต้ฝุ่นบัวลอยได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนบนของเวียดนาม และอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนแล้ว โดยจะอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่องขณะเคลื่อนตัวบนแผ่นดิน
พื้นที่ประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบ
บริเวณภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคกลางตอนบน รวมถึงภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันด้านรับลม จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
ทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตร และอาจสูงกว่า 3 เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กในทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 68
