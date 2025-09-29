ข่าว

พายุ “บัวลอย” เข้าไทยวันนี้? เช็กจังหวัดฝนตกหนัก 30 ก.ย. ยังเจอร่องมรสุม

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 ก.ย. 2568 09:26 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2568 09:26 น.
225
เช็กข้อเท็จจริง ศูนย์กลางพายุ บัวลอย ขึ้นฝั่งเวียดนามตอนบนแล้วเมื่อเช้านี้ ก่อนอ่อนกำลังลง แต่ขอบพายุ ผนวกกับ ร่องมรสุม จะทำให้ภาคเหนือ อีสาน และกลางตอนบนของประเทศไทย มีฝนตกหนักถึงหนักมาก

เช็กข้อเท็จจริง ศูนย์กลางพายุ บัวลอย ขึ้นฝั่งเวียดนามตอนบนแล้วเมื่อเช้านี้ ก่อนอ่อนกำลังลง แต่ขอบพายุ ผนวกกับ ร่องมรสุม จะทำให้ภาคเหนือ อีสาน และกลางตอนบนของประเทศไทย มีฝนตกหนักถึงหนักมาก

วันนี้ (29 ก.ย. 68) หลายคนอาจมีความกังวลเกี่ยวกับข่าว พายุบัวลอยเข้าไทย แต่ข้อเท็จจริงล่าสุดจาก กรมอุตุนิยมวิทยา ยืนยันว่าศูนย์กลางของพายุไม่ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรง แต่ได้ขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามแล้ว อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากขอบพายุและร่องมรสุมทำให้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ช่วง วันที่ 29-30 กันยายนนี้

ทำไมพายุไม่เข้าไทย แต่ฝนยังหนัก?

แม้ศูนย์กลางพายุจะอยู่ที่เวียดนาม แต่รัศมีวงฝนของพายุมีขนาดใหญ่ เมื่อขอบของพายุแผ่มาปกคลุม ประกอบกับร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้น จึงทำให้เกิดกลุ่มเมฆฝนขนาดใหญ่และเกิดฝนตกหนักสะสมในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาและที่ลุ่มต่ำ

พายุบัวลอย จ.ไหน ฝนกระหน่ำ
ภาพจาก : กรมอุตุนิยมวิทยา

สถานการณ์พายุบัวลอยล่าสุด

กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศฉบับที่ 10 ระบุว่า เมื่อเวลา 01.00 น. ที่ผ่านมา พายุไต้ฝุ่นบัวลอยได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนบนของเวียดนาม และอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนแล้ว โดยจะอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่องขณะเคลื่อนตัวบนแผ่นดิน

ประกาศจากกรมอุตุ ฉบับที่เก้า เรื่อง พายุบัวลอย เจ้าเพื่อนยาก
ภาพจาก : กรมอุตุนิยมวิทยา

พื้นที่ประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบ

บริเวณภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคกลางตอนบน รวมถึงภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันด้านรับลม จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก

ข้อมูลกราฟิกพายุบัวลอยเข้าไทยไหม
ภาพจาก : ทีมข่าว The Thaiger

ทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตร และอาจสูงกว่า 3 เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กในทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 68

ข่าวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง ข่าวต่างประเทศ

คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง

5 นาที ที่แล้ว
ปอง อัญชะลี แฉแหลก เบื้องลึกผัวเมียตระกูลดัง ลูกเมียรอง ให้ใช้แค่นามสกุล ซ้ำติดพนันหนัก บันเทิง

ปอง อัญชะลี แฉแหลก เบื้องลึกผัวเมียตระกูลดัง ลูกเมียรอง ให้ใช้แค่นามสกุล ซ้ำติดพนันหนัก

18 นาที ที่แล้ว
เบียร์ เดอะวอยซ์ ฟาดกลับ หลังถูกชาวเน็ตแซะก้นลาย บันเทิง

ไม่ทน! เบียร์ เดอะวอยซ์ เจอป้าแซะก้นลาย-โชว์ทำไม ฟาดกลับแรงทุกคำ

43 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เปิดวาร์ป “คาซึอากิ ยาสึเอะ ” ผู้รับบท “หน้ากากจิ้งจอก” ตัวละครสุดฮอตจากเกม Silent Hill f

51 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เพื่อไทย จี้ “ไชยชนก” ลากคอ คนเสนอสินบน 40 ล้าน ซัดกลับส่อผิด ม.157

59 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

หวยออกวันพุธ 1/10/68 เลขเด็ด ตารางทักษามหารานี แนวทาง 6 ช่องนำโชค

59 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ สั่งเตรียมพร้อมอพยพ หลังฝนหนัก อุตุฯ เตือนพายุบัวลอย ฉบับ15

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ไครัต พบ เรอัล มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 30 ก.ย. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“แอลซีอาร์ ฮอนด้า” ยืนยัน “ก้อง สมเกียรติ” ไม่ได้ไปต่อกับทีมฤดูกาลหน้า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มน้อยใจแฟน ราดน้ำมัน จุดไฟเผาตัวเอง บาดเจ็บสาหัส

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไม่รอด! สาววัย 37 เมาขับ BMW ย้อนศรชน 10 คัน เจอแจ้ง 2 ข้อหาหนัก ลุ้นศาล สั่งคุก-ยึดรถ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นาทีระทึก ช้างพุ่งชนเรือแคนูคว่ำ นักท่องเที่ยวหนีตายจ้าละหวั่น โชคดีไม่มีใครบาดเจ็บ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรอยสักใหม่ เบบี๋ สุพรรณี อดีตมิสแกรนด์ประจวบฯ หลังโดนดราม่าถล่ม บันเทิง

เปิดรอยสักใหม่ เบบี๋ สุพรรณี อดีตมิสแกรนด์ประจวบฯ หลังโดนดราม่าถล่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนคลับห่วง! ยูทูบเบอร์สายกิน เปิดใจ ป่วยโรคหายาก รักษาไม่หาย อาจเสี่ยงตาบอด ข่าวต่างประเทศ

แฟนคลับช็อก! ยูทูบเบอร์สายกิน เปิดใจ ป่วยโรคหายาก รักษาไม่หาย อาจเสี่ยงตาบอด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชวน หลีกภัย ไม่ขัดสิ่งดีรัฐบาลเก่า ชี้ควรสางให้จบ มองโอกาส อนุทิน พิสูจน์คนรวยไม่โกงก็มี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชงต่ออายุ รถไฟฟ้า 20 บาท สายสีแดง-ม่วง ช่วยลดค่าใช้จ่ายประชาชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ข่าวเศร้า นักยิมนาสติกดาวรุ่งอินโดยฯ วัยแค่ 19 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุร้ายแรงขณะฝึกซ้อม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สื่อนอกยังอวย ณเดชน์ โชว์กล้ามท้องแน่น “ธี่หยด 3” เผยเหตุผลต้องถอดเสื้อ บุกป่าช่วยน้องสาว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮาย อาภาพร แจกเลขเด็ดขันน้ำมนต์ งวด 1/10/68 เลขเด็ด

เลขขันน้ำมนต์ ฮาย อาภาพร นิมนต์พระทำบุญบ้าน เลขนี้ลอยเด่นชัด งวด 1/10/68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอนนี่ บรู๊ค เผยสาเหตุขึ้นเขียง เอาซิลิโคนหน้าอกออก หลังเสริมอึ๋มมากว่า 20 ปี บันเทิง

แอนนี่ บรู๊ค เผยสาเหตุขึ้นเขียง เอาซิลิโคนหน้าอกออก หลังเสริมอึ๋มมากว่า 20 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สิทธิพล ปชน. หลุดชม ศุภจี รมว.พาณิชย์ โชว์วิสัยทัศน์ดีกว่าสส.หลายคน ทั้งที่อภิปรายครั้งแรก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ปธน.มาดากัสการ์ ประกาศยุบรัฐสภา หลังเกิดม็อบ Gen Z จี้ปัญหาไฟดับ-น้ำไม่ไหล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เก็บครบ เลขเด็ด เลขมงคล หลวงปู่ศิลา งวดวันพุธที่ 1 ต.ค. 2568 เลขเด่นกระจุกรอบ 4–1–5–2–6 ส่วนงวดก่อนมีทั้งทะเบียนรถ เลขเด็ด

เลขเด็ด หลวงปู่ศิลา 1/10/68 วิเคราะห์แนวทาง ก่อนหวยออกวันพุธ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ถึงคิว จิราพร ฉะกลางสภา รัฐบาลอนุทิน “พิสดาร“ ฮึ่ม 4 เดือนนี้ พท.เช็กเข้ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” สวน “จิราพร” ลั่นไม่รู้จัก ฮุนเซน ส่วนตัว ยันตั้งรัฐบาลได้เพราะ เสียงสส.หนุน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 ก.ย. 2568 09:26 น.| อัปเดต: 29 ก.ย. 2568 09:26 น.
225
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง

คลิปเดือด สาวถีบคนแก่กลางรถไฟฟ้า กระเด็นหงายหลัง หลังไม่ยอมลุกให้นั่ง

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568
ปอง อัญชะลี แฉแหลก เบื้องลึกผัวเมียตระกูลดัง ลูกเมียรอง ให้ใช้แค่นามสกุล ซ้ำติดพนันหนัก

ปอง อัญชะลี แฉแหลก เบื้องลึกผัวเมียตระกูลดัง ลูกเมียรอง ให้ใช้แค่นามสกุล ซ้ำติดพนันหนัก

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568
เบียร์ เดอะวอยซ์ ฟาดกลับ หลังถูกชาวเน็ตแซะก้นลาย

ไม่ทน! เบียร์ เดอะวอยซ์ เจอป้าแซะก้นลาย-โชว์ทำไม ฟาดกลับแรงทุกคำ

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568

เปิดวาร์ป “คาซึอากิ ยาสึเอะ ” ผู้รับบท “หน้ากากจิ้งจอก” ตัวละครสุดฮอตจากเกม Silent Hill f

เผยแพร่: 30 กันยายน 2568
Back to top button