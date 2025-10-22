ข่าว

สรยุทธยังงง! สมาคมบอลสั่งปลด “อิชิอิ” มาดามแป้งคิดอะไรอยู่ ? ทั้งที่พาทีมชนะ 6-1

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 22 ต.ค. 2568 14:56 น.| อัปเดต: 22 ต.ค. 2568 14:56 น.
68
สรยุทธงง ปลดอิชิอิทำไม
แฟ้มภาพ

สรยุทธ สุทัศนะจินดา ออกอาการประหลาดใจหนัก ! เหตุสมาคมฟุตบอลบอลฯ ยกเลิกสัญญา มาซาทาดะ อิชิอิ เฮดโค้ชญี่ปุ่น ช็อกแฟนบอลชนิดฟ้าผ่า ลือ ฮัดสัน ฝ่ายเทคนิต ว่าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่ ประชุมบ่ายนี้ มาดามแป้งคิดอะไรอยู่ ?

เกิดเป็นกระแสเรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์หลักและลุกลามเป็นวงกว้างจริงๆ กรณีสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ประกาศแยกทาง มาซาทาดะ อิชิอิ เฮดโค้ชชาวญี่ปุ่น อายุ 58 ปี โดยล่าสุดนอกจากกูรูลูกหนังเลือดสยามที่แห่จองคิวรุมสับการตัดสินใจประหลาดสุดกู่เที่ยวนี้ของมาดามแป้ง นวลพรรณ ล่ำซ่ำ ในฐานะประธานสมาคมฯ และทีมผู้บริหารทุกรายที่มีส่วนเกี่ยวกับข้องกับเห็นดี้เห็นงาม กระทั่งการประเมินผลงานไม่เข้าเป้าเป็นเหตุผลที่ยุติสัญญากลางคันของหัวหน้าผุ้ฝึกสอนทีมชาติไทยแดนอาทิตย์อุทัย ซึ่งตามจริงมีสัญญาผูกมัดกันถึงเดือน ก.ค.69

ล่าสุดในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ (22 ต.ค.68) สรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้ประกาศข่าวช่อง 3 ยังอดไม่ได้ที่จะหล่นทรรศนะส่วนตัวตามประสาสื่อมวลชนช่างสงสัย

“หลายท่านถามไถ่มาซึ่งน่าสนใจ ทราบว่าน้องเขา (เพจวิเคราะห์บอลจริงจัง) ได้ติดตามฟุตบอลไทยมาต่อเนื่องประด็นฟุตบอลไทยปลดมาซาทาดะ อิชิอิ เขาใช้คำว่าเลือดเย็นเลยด้วย” สรยุทธ ยกบทความล่าสุดของวิศรุต สินพงศพร เจ้าของเฟซบุ๊กแฟนเพจวิเคราะห์บอลจริงจังซึ่งวิพากษ์วิจารณ์สมาคมฟุตบอลไทยแบบใส่ครบทุกข้อเท็จจริงเพื่อย้อนไปถามถึงบรรดาทีมงานและฝ่ายบริหารของมาดามแป้งว่า ได้ใช้สมองคิดอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วจริงๆ ใช่หรือไม่ถึงเหตุผลแยกทางดังกล่าวกับเอดโค้ชที่สร้างผลงานและพัฒนาทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้ดีที่สุดในรอบ 10 ปี โดยไม่ลืยกผลงานเข้าตาที่บุกไปยันเสมอเกาหลีใต้ ถึงกรุงโซล 1-1

ภาพ @FootballAssociationOfThailand
มาดามแป้ง เบื้องหลังสั่งปลดอิชิอิ
แฟ้มภาพ

รายการของสรยุทธนำชุดข้อมูลที่วิเคราะห์บอลจริงจังบอกว่า อิชิอิ คือหนึ่งในโค้ชฟุตบอลที่เข้ามาวางโครงสร้างเพื่อระยะยาว และยังไม่มีผลงาน่าเกลียดอะไรเลย แถมกล้าการันตีเลยว่า 10 ปีหลังสุด การแต่งตั้ง “อิชิอิ” มารับตำแหน่งใหญ่นี้เป็นตัวเลือกหรือชอยซ์ที่ดีและตอบโจทย์สุดเท่าที่เคยมีมา

“เวลาไม่ถึง 2 ปี” อิชิอิพาทีมชาติไทยขยับอันดับโลก “ฟีฟ่าเวิลด์แรงกิ้ง” ด้วยการพาทีมเก็บคะแนนเพิ่มถึง “+58.62 คะแนน” ไต่อันดับจากที่ 113 โลก ขึ้นมาอยู่ที่อันดับ 96 ของโลก และรั้งอันดับ 15 ของเอเชีย ถือเป็นอันดับดีที่สุดของทีมชาติไทยในรอบกว่า 17 ปี นับตั้งแต่ปี 2008 ที่เคยขึ้นไปถึงอันดับ 93 โลก

“เป็นการปลดโค้ชที่ขัดกับความเห็นแฟนบอลมากที่สุดครั้งหนึ่งเลยนะเนี่ย!” หลังทรรศนะของสรยุทธโผล่งกระแสตอบรับที่หนักไปเชิงลบอย่างหนักกว่าทุกรอบที่มีการปลดโค้ชทีมชาติ ด้านของเอกราช เก่งทุกทาง ผู้ประกาศข่วากีฬาคู่ซี้แจกแจงเหตุผลความสำคัญของคำสั่งปลดส่งตรงจากสมาคมฯ เที่ยวล่าสุดนั้นเสี่ยงต่อภาพรวมของผลงาน “ทัพช้างศึก” ที่ตอนนี้ในช่วงเดือนหน้าจะมีโปรแกรมสำคัญ

เอกราช พูดตรงๆ ว่า ไม่มีทีมไหนบุกไปชนะนอกบ้าน (ชนะ ไต้หวัน 6-1) แล้วต่อมาต้องเจอข่าวช็อก ! โดยที่อิชิอิเองยังออกมาโพสต์อัดสมาคมบอลไทยด้วยว่า ไม่เข้าใจเหตุผล แถมยังหลุดคำว่าไม่จริงใจไปถึงหน่วยงานใหญ่ขององค์กรลูกหนังบ้านเราด้วย

เรื่องเล่าเช้านี้ สรยุทธ ปลดอิชิอิ
ภาพ @เรื่องเล่าเช้านี้

“คนพวกนี้ไม่จริงใจอ่ะนะ เขา (อิชิอิ) พูดตรงๆ” ขณะที่ สรยุทธ เสริมอีกว่าด้วยผลงานไม่มีเหตุผลเลย และด้วยจังหวะเวลาก็ไม่มีเหตุผลทั้งสิ้น

ทั้งนี้ มาซาทาดะ อิชิอิ คุมทีมชาติไทย 30 นัด ชนะ 16 เสมอ 6 แพ้ 8 นัด (คิดเป็น 53%) พาทีมคว้าแชมป์คิงส์คัพ 2024 รองแชมป์อาเซียนในปีเดียวกัน โดยเวลานี้มีรายงานว่าสมาคมฟุตบอลเตรียมเรียก แอนโธนี ฮัดสัน ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคฯ มาประชุมเพื่อหารือเรื่ิองการแต่งตั้งเฮดโค้ชหรือหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยคนใหม่ เสียบแทนตำแหน่งที่ว่างลงหลังแยกทางอิชิอิ โดยลือหนักจากสื่อหลายสำนัก แอนโธนี ฮัดสัน ฝ่ายเทคนิคคนปัจจุบันและอดีตกุนซือบีจีปทุมยูไนเต็ด ในไทยลีก คือตัวเต็งเบอร์ 1 ชนิดจ่อขึ้นเก้าอี้เร็วๆ นี้ด้วย

แอนโธนี ฮัดสัน ผู้อำนวยการเทคนิค
แฟ้มภาพ @FA Thailand

อย่างไรก็ดีโปรแกรมของช้างศึกทีมชาติไทยจากนี้ ในยุคพ้นร่มเงาคุมทีมของอิชิอิ จะลงสนามพบสิงคโปร์ ในเกมอุ่นเครื่องวันที่ 13 พ.ย. ก่อนต้องเตรียมลุยทัวร์นาเมนต์สำคัญ “เอเชียนคัพ 2027” รอบคัดเลือก กลุ่ม ดี นัดที่ 5 เยือน ศรีลังกา วันที่ 18 พ.ย. ต่อด้วยลงเจอ เติร์กเมนิสถาน ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน วันที่ 31 มีนาคม 2569 ตามลำดับ.

