ประวัติ คริสติน กุลสตรี นางแบบลูกครึ่ง 3 สาย สู่นักแสดงซีรีส์แซฟฟิก

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 31 มี.ค. 2569 17:37 น.| อัปเดต: 31 มี.ค. 2569 17:35 น.
ประวัติ คริสติน กุลสตรี เปิดเส้นทางนางแบบลูกครึ่งไทย-จีน-เยอรมัน จากเวที Miss Teen สู่ The Face Thailand และบทนำซีรีส์ Reverse 4 You ทาง Netflix

คริสติน กุลสตรี มิชารัลสกี้ นางแบบและนักแสดงลูกครึ่งไทย-จีน-เยอรมัน เกิดวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2538 ปัจจุบันอายุ 30 ปี เธอเริ่มเป็นที่รู้จักในฐานะนางแบบสไตล์เอเชียนลุคหน้าคมกริบ ก่อนจะผันตัวเข้าสู่วงการแสดงอย่างเต็มตัวในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จนกลายเป็นหนึ่งในนักแสดงหน้าใหม่ที่ถูกจับตามองในวงการบันเทิงไทย

ประวัติ ผลงาน ‘คริสติน กุลสตรี มิชารัลสกี้’

คริสตินเล่าว่า เธอเข้าวงการตั้งแต่อายุราว 15-16 ปี โดยเริ่มจากการประกวดมิสทีนไทยแลนด์ หลังจากนั้นได้โอกาสไปทำงานในสายนางแบบที่ต่างประเทศ ก่อนจะกลับมาเมืองไทยและเริ่มสะสมผลงานในวงการบันเทิงอย่างต่อเนื่อง

จุดที่ทำให้ชื่อของเธอเริ่มเป็นที่จดจำในวงกว้างมากขึ้นคือการเข้าร่วมประกวดในรายการ The Face Thailand Season 3 เมื่อปี 2559 ตอนนั้นคริสตินอายุ 20 ปี แม้จะไม่ได้คว้าตำแหน่งชนะเลิศ แต่เธอสร้างความประทับใจด้วยใบหน้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผสมผสานความเป็นเอเชียกับยุโรปได้อย่างลงตัว หลังจากนั้นเธอมีผลงานถ่ายแบบอย่างต่อเนื่อง ทั้งในไทยและต่างประเทศ

ด้านงานแสดง คริสตินได้รับโอกาสร่วมแสดงในภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่อง All Men Are Brothers Also The Pattaya Heat ฅนดิบเดือด ร่วมงานกับนักแสดงแนวหน้าอย่างอนันดา แอเวอริ่งแฮม, พลอย เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์, น้อย วงพรู กฤษดา สุโกศล แคลปป์ และก็อต จิรายุ ตันตระกูล นอกจากนี้เธอยังมีผลงานซีรีส์เรื่อง Love Syndrome The Series อีกด้วย

ผลงานที่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดในอาชีพนักแสดงของคริสตินคือ ซีรีส์ Reverse 4 You ดาวบริวาร The Series ออกอากาศเมื่อปี 2567 เป็นซีรีส์แซฟฟิกเรื่องแรกจากค่ายกันตนา โมชั่น พิคเจอร์ส ออกอากาศทางช่อง 3HD และสตรีมมิ่งทั่วโลกทาง Netflix คริสตินรับบทเป็น “โฟร์” รุ่นพี่ปี 4 หน้าตึงคนดุ ที่มีภาพลักษณ์ภายนอกดูเข้มแข็ง แต่เบื้องหลังต้องต่อสู้กับปัญหาภายในครอบครัว

ซีรีส์เรื่องนี้จับคู่คริสตินกับ เม เมธกานต์ เอนกธนะสุวรรณ ผู้รับบท “จัตวา” ทำให้ทั้งสองกลายเป็นคู่จิ้นใหม่ที่ได้รับความนิยมสูง ความปังของซีรีส์ส่งให้แฮชแท็กติดเทรนด์ X อันดับ 2 ของประเทศไทย และอันดับ 27 ของโลก

คริสตินเคยเล่าเบื้องหลังการรับบทนำครั้งนี้ว่า ตอนแรกตีความตัวละครโฟร์ว่าเป็นคนดุอย่างเดียว แต่พอเข้าเวิร์กช็อปก็เข้าใจว่าต้องดุแบบมีความรักและเอ็นดู เหมือนเจ้าของที่ดุสัตว์เลี้ยงด้วยความห่วงใย ทำให้เข้าถึงบทได้ลึกขึ้น

นอกจากงานในวงการบันเทิง คริสตินยังเป็นที่พูดถึงจากประเด็นส่วนตัวเมื่อปี 2566 หลังเธอออกมาเปิดเผยเรื่องราวความสัมพันธ์กับศิลปินหนุ่ม แพทริค อนันดา ซึ่งเป็นอดีตแฟน ประเด็นดังกล่าวถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโซเชียลมีเดีย แต่คริสตินก็ผ่านช่วงเวลานั้นมาได้และกลับมามุ่งมั่นกับงานแสดงอย่างเต็มที่

ปัจจุบัน คริสตินมีผู้ติดตามบนอินสตาแกรม @gulasatree ราว 100,000 คน เธอยังคงทำงานทั้งในสายนางแบบและนักแสดง โดยระบุในโปรไฟล์ว่ามีซีรีส์ใหม่ที่กำลังจะออกอากาศ

จากสาวน้อยที่เริ่มต้นบนเวทีมิสทีนไทยแลนด์ ผ่านเวทีแฟชั่นระดับนานาชาติ สู่การเป็นนักแสดงนำในซีรีส์ที่ออกอากาศบน Netflix ทั่วโลก เส้นทางของคริสติน กุลสตรี คือตัวอย่างของคนที่เปิดรับทุกโอกาสและไม่หยุดพัฒนาตัวเอง ผู้ชมสามารถติดตามผลงานของเธอต่อไปได้ในอนาคตอันใกล้

แหล่งข้อมูล

  • sanook
  • komchadlluek
ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ เผยข้อมูลคนไทย 66 ล้านคนหลุด ข่าวการเมือง

ข้อมูลคนไทย 66 ล้าน หลุดว่อนตลาดมืด นายกฯ ก็ไม่รอด ขายแค่ 1650 บาท

3 นาที ที่แล้ว
&quot;ไอซ์ รักชนก&quot; แซะแรง &quot;อนุทิน&quot; ส่ง &quot;สุชาติ&quot; แก้วกฤตฝุ่น โอดเวรกรรมของคนเหนือ ข่าวการเมือง

“ไอซ์ รักชนก” แซะแรง “อนุทิน” ส่ง “สุชาติ” แก้วิกฤตฝุ่น โอดเวรกรรมของคนเหนือ

27 นาที ที่แล้ว
แด๊กร้องไห้ บันเทิง

แด๊กซ์ เล่าใครร้องก่อน หลังกระแสคืนมิตรภาพ “Big Ass” รอบ 15 ปี

40 นาที ที่แล้ว
เจ้าของบริษัทขนส่ง สั่งพนักงานงดเติมน้ำมัน PT ให้นำบัตรฟีดการ์ดมาคืน ข่าว

เจ้าของบริษัทขนส่ง สั่งพนักงานงดเติมน้ำมัน PT ให้นำบัตรฟีดการ์ดมาคืน

42 นาที ที่แล้ว
งูเห่าโรงแรมกระบี่ ข่าว

“โรงแรมไทย” ดังกระฉ่อน สื่อนอกตีไวรัล นทท.เจองูเลื้อยผ่านคอบนที่นอน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คริสติน กุลสตรี ถูกล่วงละเมิดทางเพศในห้องพัก บันเทิง

คริสติน กุลสตรี นางแบบคนดัง ถูกล่วงละเมิดในห้องพัก ขอความช่วยเหลือด่วน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพชรประเสริฐทัวร์ แจ้งปิดจองตั๋วล่วงหน้า 6-20 เม.ย. 69 รอปรับราคาใหม่ หลังน้ำมันแพง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิกฤตหนัก! เชียงใหม่ ประกาศ 2 อำเภอ &quot;สะเมิง-ฮอด&quot; เป็นเขตภัยพิบัติฉุกเฉินไฟป่า ข่าว

วิกฤตหนัก! เชียงใหม่ ประกาศ 2 อำเภอ “สะเมิง-ฮอด” เป็นเขตภัยพิบัติฉุกเฉินไฟป่า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กเกณฑ์เยียวยาน้ำมัน รถบรรทุก-บัส-ไรเดอร์ รับสิทธิ์อุดหนุน เริ่ม 1-30 เม.ย.นี้ เศรษฐกิจ

เช็กเกณฑ์เยียวยาน้ำมัน รถบรรทุก-บัส-ไรเดอร์ รับสิทธิ์อุดหนุน เริ่ม 1-30 เม.ย.นี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

คกก.เรือนจำคลองเปรม มีมติให้ “ทักษิณ” ติด 1 ใน 10 ผ่านเกณฑ์พักโทษกรณีทั่วไป

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ ตั้งข้อสงสัยสต็อกน้ำมันเก่าอัปราคา ทำกำไร ข่าว

ณวัฒน์ สงสัย เก็บสต๊อกน้ำมันเก่าอัปราคา ฟันกำไรเพิ่ม ชาวเน็ตเมนต์สนั่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าของบ้านติดป้ายวางยาเบื่อหมา ฉะเชิงเทรา ข่าว

ขึ้นป้ายขู่วางยาสุนัข! มุมเจ้าของบ้านเปิดใจ ทนมา 6 ปี แมวตาย-สัตว์เลี้ยง 10 ตัวก็ไม่รอด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระทบทั่วโลก หนุ่มออสซี่ ต้มดีเซลใช้เอง จากน้ำมันพืชเหลือใช้ หวังลดค่าใช้จ่ายน้ำมันลิตรละ 71 บาท ข่าว

กระทบทั่วโลก หนุ่มออสซี่ ต้มดีเซลใช้เอง จากน้ำมันพืชเหลือใช้ หวังลดค่าใช้จ่ายน้ำมันลิตรละ 71 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนักงานขับรถเมล์ ถูกชายหัวร้อน แค้นจัดบุกตบหน้า ฉุนโบกตั้งนานแล้วไม่จอดรับ ข่าว

พนักงานขับรถเมล์ ถูกชายหัวร้อน แค้นจัดบุกตบหน้า ฉุนโบกตั้งนานแล้วไม่จอดรับ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพเผยสาเหตุย้าย “น.อ.ธรรมนูญ” ถูกตั้งคำถามเอี่ยวเผชิญหน้าเขมรหรือไม่?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลาล่า อาร์สยาม ร่ำไห้ จับได้ หนุ่มฝรั่งเศส ควงสาวอื่น ลั่นวาจา &quot;ยอมแล้ว เอาไปเลย&quot; บันเทิง

ลาล่า อาร์สยาม ร่ำไห้ จับได้ หนุ่มฝรั่งเศส ควงสาวอื่น ลั่นวาจา “ยอมแล้ว เอาไปเลย”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เพื่อนบ้านดิ้น! “ใหม่ ดาวิกา” ห่มสไบชุดไทยศิวาลัย เคียงคู่วัดพระแก้ว สง่างามไร้ที่ติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ยูโรวิชัน งานประกวดร้องเพลงนานาชาติเตรียมจัดแข่งเวอร์ชันเอเชีย ไทยเข้าร่วมด้วย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ออสเตรเลียสั่งหั่นภาษีน้ำมัน ช่วยประชาชนประหยัด เริ่ม 1 เมษายน 2569 ข่าวต่างประเทศ

ออสเตรเลียสั่งหั่นภาษีน้ำมัน นาน 3 เดือน ช่วยประชาชน หลังวิกฤตสงคราม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทะเบียนรถเช่าอนุทินสุ่มตรวจปั๊มน้ำมันในจ.นครพนม เลขเด็ด

ทะเบียนรถนายกฯ อนุทิน ขับสุ่มตรวจปั๊มน้ำมัน เลขเด็ดโค้งสุดท้าย งวด 1/4/69

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คดีสาวลาว นนทบุรี กลิ่นศพ ข่าวอาชญากรรม

รุมชี้เป้า หลังเพจดังเปิดข้อมูลกลิ่นศพโชยเข้ารร. เหตุยังหาชิ้นส่วนไม่ครบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” ออกโรงป้อง “ผู้กองโทนี่” ยืนยันไม่ได้เป็นฝ่ายหาเรื่องเขมรก่อน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวเน็ตญี่ปุ่นเดือด! จวกคลิปต้มบะหมี่ก่อนจ่ายเงิน เสนอแบนเดินทางไทย-ญี่ปุ่น ข่าว

ชาวเน็ตญี่ปุ่นเดือด! จวกคลิปต้มบะหมี่ก่อนจ่ายเงิน เสนอแบนเที่ยวไทย-ญี่ปุ่น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;น.อ.ธรรมนูญ&quot; เปิดใจ น้อมรับคำสั่งเด้งฟ้าผ่า ลั่นรู้ตัวว่าดื้อ แต่ทำเพื่ออธิปไตยชาติ ข่าว

“น.อ.ธรรมนูญ” เปิดใจ หลังถูกสั่งเด้งฟ้าผ่า รู้ตัวว่าดื้อ แต่ทำเพื่ออธิปไตยชาติ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ เผยข้อมูลคนไทย 66 ล้านคนหลุด

ข้อมูลคนไทย 66 ล้าน หลุดว่อนตลาดมืด นายกฯ ก็ไม่รอด ขายแค่ 1650 บาท

เผยแพร่: 31 มีนาคม 2569
&quot;ไอซ์ รักชนก&quot; แซะแรง &quot;อนุทิน&quot; ส่ง &quot;สุชาติ&quot; แก้วกฤตฝุ่น โอดเวรกรรมของคนเหนือ

“ไอซ์ รักชนก” แซะแรง “อนุทิน” ส่ง “สุชาติ” แก้วิกฤตฝุ่น โอดเวรกรรมของคนเหนือ

เผยแพร่: 31 มีนาคม 2569
เจ้าของบริษัทขนส่ง สั่งพนักงานงดเติมน้ำมัน PT ให้นำบัตรฟีดการ์ดมาคืน

เจ้าของบริษัทขนส่ง สั่งพนักงานงดเติมน้ำมัน PT ให้นำบัตรฟีดการ์ดมาคืน

เผยแพร่: 31 มีนาคม 2569
งูเห่าโรงแรมกระบี่

“โรงแรมไทย” ดังกระฉ่อน สื่อนอกตีไวรัล นทท.เจองูเลื้อยผ่านคอบนที่นอน

เผยแพร่: 31 มีนาคม 2569
