ประวัติ คริสติน กุลสตรี นางแบบลูกครึ่ง 3 สาย สู่นักแสดงซีรีส์แซฟฟิก

ประวัติ คริสติน กุลสตรี เปิดเส้นทางนางแบบลูกครึ่งไทย-จีน-เยอรมัน จากเวที Miss Teen สู่ The Face Thailand และบทนำซีรีส์ Reverse 4 You ทาง Netflix
คริสติน กุลสตรี มิชารัลสกี้ นางแบบและนักแสดงลูกครึ่งไทย-จีน-เยอรมัน เกิดวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2538 ปัจจุบันอายุ 30 ปี เธอเริ่มเป็นที่รู้จักในฐานะนางแบบสไตล์เอเชียนลุคหน้าคมกริบ ก่อนจะผันตัวเข้าสู่วงการแสดงอย่างเต็มตัวในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จนกลายเป็นหนึ่งในนักแสดงหน้าใหม่ที่ถูกจับตามองในวงการบันเทิงไทย
ประวัติ ผลงาน ‘คริสติน กุลสตรี มิชารัลสกี้’
คริสตินเล่าว่า เธอเข้าวงการตั้งแต่อายุราว 15-16 ปี โดยเริ่มจากการประกวดมิสทีนไทยแลนด์ หลังจากนั้นได้โอกาสไปทำงานในสายนางแบบที่ต่างประเทศ ก่อนจะกลับมาเมืองไทยและเริ่มสะสมผลงานในวงการบันเทิงอย่างต่อเนื่อง
จุดที่ทำให้ชื่อของเธอเริ่มเป็นที่จดจำในวงกว้างมากขึ้นคือการเข้าร่วมประกวดในรายการ The Face Thailand Season 3 เมื่อปี 2559 ตอนนั้นคริสตินอายุ 20 ปี แม้จะไม่ได้คว้าตำแหน่งชนะเลิศ แต่เธอสร้างความประทับใจด้วยใบหน้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผสมผสานความเป็นเอเชียกับยุโรปได้อย่างลงตัว หลังจากนั้นเธอมีผลงานถ่ายแบบอย่างต่อเนื่อง ทั้งในไทยและต่างประเทศ
ด้านงานแสดง คริสตินได้รับโอกาสร่วมแสดงในภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่อง All Men Are Brothers Also The Pattaya Heat ฅนดิบเดือด ร่วมงานกับนักแสดงแนวหน้าอย่างอนันดา แอเวอริ่งแฮม, พลอย เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์, น้อย วงพรู กฤษดา สุโกศล แคลปป์ และก็อต จิรายุ ตันตระกูล นอกจากนี้เธอยังมีผลงานซีรีส์เรื่อง Love Syndrome The Series อีกด้วย
ผลงานที่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดในอาชีพนักแสดงของคริสตินคือ ซีรีส์ Reverse 4 You ดาวบริวาร The Series ออกอากาศเมื่อปี 2567 เป็นซีรีส์แซฟฟิกเรื่องแรกจากค่ายกันตนา โมชั่น พิคเจอร์ส ออกอากาศทางช่อง 3HD และสตรีมมิ่งทั่วโลกทาง Netflix คริสตินรับบทเป็น “โฟร์” รุ่นพี่ปี 4 หน้าตึงคนดุ ที่มีภาพลักษณ์ภายนอกดูเข้มแข็ง แต่เบื้องหลังต้องต่อสู้กับปัญหาภายในครอบครัว
ซีรีส์เรื่องนี้จับคู่คริสตินกับ เม เมธกานต์ เอนกธนะสุวรรณ ผู้รับบท “จัตวา” ทำให้ทั้งสองกลายเป็นคู่จิ้นใหม่ที่ได้รับความนิยมสูง ความปังของซีรีส์ส่งให้แฮชแท็กติดเทรนด์ X อันดับ 2 ของประเทศไทย และอันดับ 27 ของโลก
คริสตินเคยเล่าเบื้องหลังการรับบทนำครั้งนี้ว่า ตอนแรกตีความตัวละครโฟร์ว่าเป็นคนดุอย่างเดียว แต่พอเข้าเวิร์กช็อปก็เข้าใจว่าต้องดุแบบมีความรักและเอ็นดู เหมือนเจ้าของที่ดุสัตว์เลี้ยงด้วยความห่วงใย ทำให้เข้าถึงบทได้ลึกขึ้น
นอกจากงานในวงการบันเทิง คริสตินยังเป็นที่พูดถึงจากประเด็นส่วนตัวเมื่อปี 2566 หลังเธอออกมาเปิดเผยเรื่องราวความสัมพันธ์กับศิลปินหนุ่ม แพทริค อนันดา ซึ่งเป็นอดีตแฟน ประเด็นดังกล่าวถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในโซเชียลมีเดีย แต่คริสตินก็ผ่านช่วงเวลานั้นมาได้และกลับมามุ่งมั่นกับงานแสดงอย่างเต็มที่
ปัจจุบัน คริสตินมีผู้ติดตามบนอินสตาแกรม @gulasatree ราว 100,000 คน เธอยังคงทำงานทั้งในสายนางแบบและนักแสดง โดยระบุในโปรไฟล์ว่ามีซีรีส์ใหม่ที่กำลังจะออกอากาศ
จากสาวน้อยที่เริ่มต้นบนเวทีมิสทีนไทยแลนด์ ผ่านเวทีแฟชั่นระดับนานาชาติ สู่การเป็นนักแสดงนำในซีรีส์ที่ออกอากาศบน Netflix ทั่วโลก เส้นทางของคริสติน กุลสตรี คือตัวอย่างของคนที่เปิดรับทุกโอกาสและไม่หยุดพัฒนาตัวเอง ผู้ชมสามารถติดตามผลงานของเธอต่อไปได้ในอนาคตอันใกล้
