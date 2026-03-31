คริสติน กุลสตรี นางแบบคนดัง ถูกล่วงละเมิดในห้องพัก ขอความช่วยเหลือด่วน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 31 มี.ค. 2569 16:27 น.| อัปเดต: 31 มี.ค. 2569 17:06 น.
คริสติน กุลสตรี นางแบบสาว ถูกล่วงละเมิดทางเพศในห้องพัก ขณะขยับตัวและปกป้องตัวเองไม่ได้ ล่าสุดดำเนินคดีตามกฎหมาย ย้ำเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับใคร

แฟนคลับส่งกำลังใจให้ คริสติน กุลสตรี มิชารัลสกี้ นางแบบและนักแสดงสาวลูกครึ่งไทย จีน เยอรมัน ออกมาโพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือหลังถูกล่วงละเมิดทางเพศในห้องพัก ขณะที่ไม่สามารถขยับตัวหรือปกป้องตนเองได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับใคร ตอนนี้ตนกำลังรวบรวมข้อมูล เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย

คริสติน กุลสตรี ระบุข้อความผ่านอินสตาแกรม gulasatree เล่าว่า “วันนี้คริสมีเหตุฉุกเฉินด้านสุขภาพ และถูกนําตัวส่งโรงพยาบาล ในช่วงเวลาที่คริสอยู่ในสภาพที่เปราะบางอย่างมาก ไม่สามารถขยับตัวหรือปกป้องตัวเองได้ คริสถูกล่วงละเมิดทางเพศ นี่เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับใครก็ตาม ตอนนี้คริสกําลังรวบรวมข้อมูล และกําลังพิจารณาดำเนินการทางกฎหมาย หากใครมีข้อมูลหรือสามารถให้ความช่วยเหลือ ในเรื่องนี้ คริสจะขอบคุณอย่างมาก

ขอขอบคุณทุกคนที่สละเวลาอ่าน และคริสตั้งใจจะใช้พื้นที่ของตัวเองตรงนี้ ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด”

ในเวลาต่อมา นางแบบสาวออกมาเคลื่อนไหวเคลียร์ประเด็นที่หลายคนอาจเข้าใจผิด ระบุว่า “I would like to clarify the situation to avoid any misunderstandings.

The incident did not happen at the hospital. It occurred in my room while I was experiencing a medical emergency and was unable to help or protect myself.

During that time, an individual who came to assist me committed sexual assault against me, involving inappropriate physical contact while I was unable to move.

I have now filed a police report, and I am currently at the police hospital undergoing a forensic examination to collect all necessary evidence.

Thank you to everyone for your concern, support, and for sharing helpful information with me. It truly means a lot, and it has been very helpful during this time.”

แปลเป็นไทยได้ว่า “ฉันขอชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันความเข้าใจผิด เหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาล แต่เกิดขึ้นในห้องพักส่วนตัวของฉัน ในช่วงเวลานั้นฉันมีอาการป่วยฉุกเฉิน ทําให้ฉันขยับตัวไม่ได้และไม่สามารถปกป้องตัวเองได้

จังหวะนั้น มีบุคคลหนึ่งเข้ามาทําที่ช่วยเหลือ แต่เขากลับล่วงละเมิดทางเพศฉัน บุคคลนี้ฉวยโอกาสสัมผัสร่างกาย ขณะที่ฉันไม่สามารถขยับตัวขัดขืนได้

ล่าสุดฉันเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ฉันอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจเพื่อ ตรวจร่างกายและรวบรวมหลักฐานด้าเนินคดี

ฉันขอขอบคุณทุกคนที่ส่งความห่วงใยและกําลังใจมาให้ รวมถึงคนที่ช่วยส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ สิ่งเหล่านี้มีความหมายและช่วยเหลือได้มากในช่วงเวลานี้””

